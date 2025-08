Carrefour, tutto sull’acquisizione: come è nata e cosa fa NewPrinces, chi è il presidente Mastrolia

Carrefour Italia è finita in mano a un imprenditore salernitano. Il 24 luglio 2025 NewPrinces, gruppo europeo agro-alimentare con sede in Italia, una forte presenza in quattro mercati chiave e esportazioni in oltre 60 paesi, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Carrefour Italia S.p.A. sulla base di un Enterprise Value di circa 1 miliardo di euro.