Amazon apre Parafarmacia & Beauty, primo negozio fisico in Italia (ma resterà l’unico)

L’aveva annunciato circa un anno fa e ora l’ha fatto: Amazon ha aperto il primo negozio fisico in Italia, Amazon Parafarmacia & Beauty, estendendo così la propria offerta online di prodotti per la bellezza e la cura della persona in Europa. Si trova a Milano, in Piazzale Cadorna 4, vende prodotti tradizionali ma avrà anche un “tocco digitale”, con alcune tecnologie al servizio della clientela. Ma resterà un unicum: la strategia di incursione nel mondo dei negozi fisici, avviata qualche anno fa dal colosso digitale, non sembra aver funzionato, perciò negli ultimi mesi il gigante americano ha battuto in ritirata, chiudendo diversi esercizi commerciali nel mondo. Amazon Parafarmacia & Beauty sembra costituire l’eccezione che non fa la regola.

D’altra parte la sua apertura era pianificata da tempo. Gli spazi sono quelli della ex parafarmacia Pulker, 135 mq di superficie complessiva in una zona centralissima e davanti a una stazione. La Pulker era stata ceduta a fine gennaio 2024 a una srl costituita per l’occasione, Pellicano Italy, che all’inizio di marzo 2024 era stata rilevata da Amazon.

(L’interno di Amazon Parafarmacia & Beauty a Milano)

Cosa offre Amazon Parafarmacia & Beauty

Il negozio offre una selezione di prodotti di bellezza e cura della persona dei migliori marchi, come Eucerin, La Roche-Posay, Vichy, Avène, Bionike, Rilastil, CeraVe e molti altri. Vuole anche offrire la possibilità di avere consigli e suggerimenti tramite strumenti tecnologici innovativi e consulenze in loco, e di acquistare farmaci da banco e parafarmaci.

La selezione di prodotti sarà progressivamente disponibile nel corso dell’anno negli store online in Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito.

Come è fatta Amazon Parafarmacia & Beauty

Amazon Parafarmacia & Beauty presenta due aree distinte, progettate per rispondere alle diverse esigenze dei clienti:

● La galleria principale: il cuore del negozio con un’esposizione di prodotti per la bellezza e la cura della persona. Le postazioni Place & Learn, attrezzate con display digitali interattivi, permettono ai clienti di conoscere meglio i prodotti di interesse, riproducendo video informativi su uno specifico prodotto quando viene posizionato sull’apposito vassoio a disposizione. I video forniscono ad esempio dettagli sugli ingredienti, modalità di utilizzo o altre informazioni di prodotto. I display posizionati sugli scaffali e le etichette elettroniche, inoltre, facilitano l’esplorazione dei diversi brand, prodotti e categorie.

● Il derma-bar: un’area dove i clienti possono effettuare gratuitamente l’analisi digitale della propria pelle grazie a strumenti tecnologici e ricevere consigli sui diversi prodotti da parte di esperti di bellezza sulla base del risultato ottenuto. Le persone possono analizzare la tipologia e condizioni della propria pelle in una delle tre postazioni digitali dedicate. Il derma-bar comprende anche stazioni di prova prodotto.

All’interno del negozio è presente anche un’area dedicata ai farmaci da banco, con la presenza di farmacisti: si possono acquistare farmaci da banco senza prescrizione medica. I farmacisti sono a disposizione per fornire assistenza, informazioni e consulenza sui prodotti disponibili.

Amazon e i negozi: la parafarmacia milanese sarà un unicum

In realtà, se pure negli anni scorsi Amazon aveva tentato varie incursioni nel mondo dei negozi fisici, negli ultimi tempi sta battendo in ritirata. Il colosso dell’eCommerce ha sperimentato e chiuso decine di negozi, inclusi librerie e negozi di abbigliamento. La decisione di aprire una location fisica nel capoluogo lombardo sembrerebbe contraddire questa tendenza, ma non è così: “Non è in programma nessun altra apertura del genere, né in Italia né in Europa. Resta un esperimento milanese” ha spiegato al Corriere della Sera Giorgio Busnelli, Vice Presidente Categorie Largo Consumo di Amazon in Europa.

Nel comunicato diffuso dall’azienda, Busnelli argomenta così il debutto della nuova realtà: “Abbiamo progettato questo negozio per avvicinarci ancora di più ai nostri clienti e garantire un’esperienza innovativa, che unisce tecnologia all’avanguardia e consulenza da parte di esperti. Grazie a quest’apertura, amplieremo nel corso del 2025 la nostra offerta online di prodotti per la bellezza e la cura della persona in tutti gli store di Amazon in Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito. Questa selezione arricchita riflette il nostro impegno nel soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti, sia presso il nostro negozio fisico a Milano che online in Europa”.

Amazon e il retail farmaceutico

L’ingresso di Amazon nel mondo dei farmaci e dei parafarmaci risale a qualche anno fa, più precisamente al 2018, quando ha acquisito PillPack, una startup specializzata nella consegna di farmaci su prescrizione, che ha dato al colosso statunitense accesso diretto al mercato e una comprensione delle sue complessità. L’acquisizione è stata alla base del lancio di Amazon Pharmacy nel 2020 negli Stati Uniti, un servizio che permette l’ordinazione online di farmaci su prescrizione.

Ovviamente in Italia l’azienda di Jeff Bezos ha dovuto adattarsi alle specificità normative, collaborando con le parafarmacie per ampliare l’assortimento di prodotti di cura personale.

L’espansione in questo mercato presenta sia sfide, come le regolamentazioni severe e la concorrenza delle farmacie tradizionali, sia opportunità, come l’innovazione e il miglioramento dell’accessibilità per i consumatori. La presenza del gigante americano potrebbe stimolare un cambiamento nel panorama del retail farmaceutico, influenzando strategie e tecnologie adottate da farmacie e parafarmacie tradizionali.