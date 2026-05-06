Dall’assistente virtuale che suggerisce prodotti in tempo reale fino agli agenti intelligenti che completano autonomamente un acquisto, l’AI commerce sta ridefinendo il rapporto tra consumatori, brand e piattaforme digitali. Nel 2026 il fenomeno è entrato in una nuova fase: non si parla più soltanto di personalizzazione, ma di commercio conversazionale, automazione delle decisioni e shopping gestito da intelligenze artificiali generative. Ecco cos’è l’AI commerce, come è nato, quali tecnologie lo alimentano e quali sono gli esempi più avanzati nel retail internazionale.
la guida
AI commerce: cos’è, come funziona e perché sta cambiando il retail nel 2026
L’AI commerce sta trasformando il retail globale: chatbot, agenti intelligenti e AI generativa cambiano il modo in cui i consumatori scoprono e acquistano prodotti. Cos’è, come nasce il fenomeno e quali sono le applicazioni più avanzate nel commercio digitale del 2026
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