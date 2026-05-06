Dall’assistente virtuale che suggerisce prodotti in tempo reale fino agli agenti intelligenti che completano autonomamente un acquisto, l’AI commerce sta ridefinendo il rapporto tra consumatori, brand e piattaforme digitali. Nel 2026 il fenomeno è entrato in una nuova fase: non si parla più soltanto di personalizzazione, ma di commercio conversazionale, automazione delle decisioni e shopping gestito da intelligenze artificiali generative. Ecco cos’è l’AI commerce, come è nato, quali tecnologie lo alimentano e quali sono gli esempi più avanzati nel retail internazionale.