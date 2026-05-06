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AI commerce: cos’è, come funziona e perché sta cambiando il retail nel 2026

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L’AI commerce sta trasformando il retail globale: chatbot, agenti intelligenti e AI generativa cambiano il modo in cui i consumatori scoprono e acquistano prodotti. Cos’è, come nasce il fenomeno e quali sono le applicazioni più avanzate nel commercio digitale del 2026

Pubblicato il 6 mag 2026
AI COMMERCE
AI COMMERCE

Dall’assistente virtuale che suggerisce prodotti in tempo reale fino agli agenti intelligenti che completano autonomamente un acquisto, l’AI commerce sta ridefinendo il rapporto tra consumatori, brand e piattaforme digitali. Nel 2026 il fenomeno è entrato in una nuova fase: non si parla più soltanto di personalizzazione, ma di commercio conversazionale, automazione delle decisioni e shopping gestito da intelligenze artificiali generative. Ecco cos’è l’AI commerce, come è nato, quali tecnologie lo alimentano e quali sono gli esempi più avanzati nel retail internazionale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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