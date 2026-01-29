Soluzioni digitali per smart mobility e smart city (e non solo): nasce Teoresi DigiTech

Teoresi Group, società internazionale di ingegneria specializzata in tecnologie d’avanguardia in vari settori, dall’industria 4.0 alla domotica, dagli smart building alle smart city fino alle soluzioni di multi-mobilità e smart ticketing, ha deciso di accelerare sul digitale: è nata Teoresi DigiTech, nuova divisione dedicata a software, dati e cloud

La trasformazione digitale rappresenta una leva strategica per la competitività delle aziende italiane: si stima che nel 2026 il budget ICT (Information and Communication Technology) crescerà del +1,8% rispetto all’anno precedente e che la crescita del settore è trainata soprattutto da piccole (+3,3%) e medie imprese (+5,2%). A trainare sono soprattutto AI, soluzioni data-driven e cloud: quest’ultimo, in particolare, si consolida come infrastruttura abilitante il cui mercato ha superato in Italia un valore di 8 miliardi di euro (+20% rispetto al 2024).

Perché nasce Teoresi DigiTech

Per accelerare la crescita in questi settori strategici, Teoresi Group completa l’integrazione di BindingFuture, acquisita nel 2023, e lancia Teoresi DigiTech, nuova divisione che integra competenze presenti nel gruppo in ambito software, cloud, dati e tecnologie digitali. L’obiettivo è accompagnare clienti e partner in percorsi di trasformazione digitale e sviluppare architetture cloud, applicazioni web e mobile, sistemi integrati e piattaforme data-driven, con supporto AI.

“Teoresi DigiTech è il risultato degli investimenti di Teoresi nelle tecnologie digitali e, in particolare, dell’integrazione di BindingFuture, società che fa parte del Gruppo dal 2023. Abbiamo quindi deciso di valorizzare l’approccio digitale di Teoresi Group anche grazie a una nuova visual identity, che ruota attorno al messaggio ‘Delivering Digital Experiences’: con la nuova divisione intendiamo affiancare i partner nello sviluppo, progettazione e produzione di soluzioni digitali avanzate”, dichiara Valter Brasso, Presidente e CEO di Teoresi Group. “Teoresi DigiTech punta ad applicare tecnologie di frontiera a diversi ambiti – dalla connected mobility allo smart ticketing, dalla manutenzione predittiva alla telemedicina – facendo leva su un solido know-how in ambito web, mobile e cloud”.

“L’esperienza maturata nello sviluppo di soluzioni web, software, app, mobile e cloud ha permesso a BindingFuture di entrare nel Gruppo Teoresi ed evolvere in una struttura più ampia e integrata, capace di generare sinergie concrete. Questo percorso prosegue oggi attraverso Teoresi DigiTech, la nuova divisione dedicata alle tecnologie digitali”, commenta Silvia Dini, Business Unit Manager di Teoresi Group (nella foto). “In DigiTech convivono due anime: l’approccio ingegneristico di Teoresi e la specializzazione digitale di BindingFuture. Il risultato è un percorso ‘end-to-end’ che integra competenze trasversali del Gruppo Teoresi per soluzioni scalabili e innovative maturate in ecosistemi complessi, in collaborazione con università e partner tecnologici”.

Cosa fa Teoresi DigiTech per l’Industria 4.0

Teoresi DigiTech abilita l’Industria 4.0 con analisi dati, AI e cloud – La nuova divisione affianca aziende di diversi settori – dal manifatturiero all’high-tech – nel percorso di trasformazione verso l’Industry 4.0, integrando sviluppo software, analisi dei dati, Intelligenza Artificiale, cloud ed edge computing all’interno di soluzioni digitali scalabili che permettono di monitorare impianti e processi, migliorare la continuità operativa e aumentare l’efficienza produttiva. Tra le principali applicazioni rientrano piattaforme per la manutenzione predittiva e l’analisi dei Big Data, sistemi basati su reti private 4G/5G per il controllo da remoto delle fabbriche, architetture cloud ed edge progettate per garantire sicurezza, affidabilità e prestazioni elevate. Teoresi DigiTech sviluppa, inoltre, interfacce human centered e soluzioni AR/VR per supportare operatori e tecnici sul campo, affiancando tecnologie di digital manufacturing e prototipazione avanzata.

Domotica e telemedicina applicate a smart building e città del futuro

Le competenze trasversali di Teoresi DigiTech supportano la trasformazione della città in un ecosistema connesso, sostenibile e orientato al benessere delle persone. La divisione sviluppa soluzioni per la gestione intelligente di edifici e infrastrutture, il controllo energetico e la sicurezza, la connessione di dispositivi domestici e servizi digitali evoluti. L’offerta include anche piattaforme per telemedicina, telemonitoraggio ed e-health, che integrano dispositivi medici, algoritmi di AI e connettività avanzata, oltre a interfacce evolute e sistemi di controllo remoto per la gestione di dispositivi e infrastrutture di servizio, contribuendo a creare spazi più sicuri, efficienti e accessibili.

Dalla mobilità autonoma allo smart ticketing

Le competenze di Teoresi DigiTech si estendono dalle applicazioni per connected car e gestione dei dati di bordo alle piattaforme per autonomous driving e sistemi ADAS; fino alla e-mobility e alla gestione dei dati di flotta, con strumenti per il monitoraggio dei veicoli elettrici, la ricarica intelligente e l’analisi delle performance, fino alle soluzioni di multi-mobilità e smart ticketing che integrano mezzi, servizi e infrastrutture per semplificare l’esperienza di mobilità urbana.

Teoresi Group: la storia

Teoresi è nata a Torino nel 1987 come società di consulenza informatica. Oggi Teoresi Group è una società internazionale di ingegneria, presente in 4 nazioni (Italia, Germania, Stati Uniti, Svizzera) con un totale di 23 sedi operative tra cui, delle 11 in Italia, Torino, Milano, Modena, Roma, Napoli. Supporta le aziende nella ideazione di progetti con le tecnologie più all’avanguardia: dall’auto a guida autonoma all’AI applicata alla diagnostica medica. Forte di una competenza globale in ambito engineering, Teoresi Group offre progettazione, sviluppo e consulenza tecnologica con attenzione agli aspetti innovativi di ogni sfida progettuale. Affianca il cliente dall’analisi all’ideazione del prodotto finale, dall’idea progettuale al prototipo, dal prototipo al mercato. A partire dal 2023 la crescita di Teoresi Group è avvenuta anche per linee esterne grazie ad acquisizioni strategiche. Sono entrate a fare parte del Gruppo HiFuture, specializzata in hardware e firmware, e BindingFuture, con un solido know-how in soluzioni web, applicazioni mobile e tecnologie cloud: di quest’ultima, in particolare, Teoresi ha acquisito la totalità delle quote nel 2026. Il Gruppo ha integrato anche i prodotti della società milanese IO.T Solutions, specializzata in tecnologie per lo smart building e in soluzioni volte a migliorare il comfort lavorativo, ottimizzare la gestione degli edifici e ridurre i consumi energetici. Ha inoltre lanciato Teoresi MedTech, frutto degli investimenti del Gruppo nel settore healthtech e dell’acquisizione, nel 2023, della società bolognese MediCon Ingegneria. Nel 2026, infine, è nata Teoresi DigiTech, divisione interna dedicata allo sviluppo e all’integrazione di tecnologie digitali trasversali ai diversi ambiti di attività del Gruppo.