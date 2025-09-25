Tornano i Digital360 Awards: tre giorni di innovazione e la novità del premio per la Cybersecurity

“L’essenziale è il valore da recuperare in quest’epoca complessa”: così Andrea Rangone (nella foto a destra) ha aperto i lavori dei Digital360 Awards & Cybersecurity360 Awards, in corso a Lazise (VR) dal 25 al 27 settembre. Il presidente di Digital360 ha fissato la missione dell’evento: riportare al centro ciò che davvero conta nelle scelte digitali. Raffaello Balocco (nella foto a sinistra) ha condiviso i risultati della survey sull’intelligenza artificiale: per il 74% dei CISO l’impatto sarà rilevante e per il 59% si tradurrà soprattutto in maggiore produttività e recupero di tempo. Un confronto che segna la direzione del dibattito: tra valori da riscoprire e nuove tecnologie da governare.

Digital360 Awards 2025, decimo compleanno

Lazise sta dunque tornando ad ospitare, dal 25 al 27 settembre, la nuova edizione dei Digital360 Awards e del CIOsumm.IT, appuntamento che riunisce ogni anno oltre 150 CIO della community italiana per discutere di strategie, progetti e scenari tecnologici. Quest’anno è un’edizione speciale: i Digital360 Awards hanno festeggiato il loro decimo compleanno, confermando il ruolo di osservatorio privilegiato sull’innovazione digitale nel nostro Paese.

Accanto al percorso storico, è nata una novità: i Cybersecurity360 Awards, la prima iniziativa italiana interamente dedicata ai CISO e alla cultura della resilienza digitale, andati in scena il 24 e 25 settembre.

L’essenziale nel digitale: il tema guida

Il filo conduttore dell’edizione 2025 è “L’essenziale nel digitale: cosa conta veramente nell’era dell’AI”. Un tema quanto mai attuale, che ha invitato CIO e CISO a distinguere ciò che genera valore reale dal “rumore” delle promesse tecnologiche.

La nascita dei Cybersecurity360 Awards

I Cybersecurity360 Awards hanno segnato l’ingresso ufficiale della community dei CISO all’interno della cornice dei Digital360 Awards. Due giornate di confronto dedicate alle nuove sfide della cybersecurity, con focus sul rapporto tra AI e sicurezza digitale.

La giornata riservata ai CISO ha confermato un messaggio chiave: l’intelligenza artificiale è già parte integrante della cybersecurity e deve essere governata con un approccio maturo e strategico. Dalla direttiva NIS2 alle nuove responsabilità organizzative, il dibattito ha messo in evidenza la necessità di trasformare l’AI in leva di resilienza per le imprese.

I vincitori della prima edizione

La cerimonia conclusiva ha premiato tre eccellenze del settore:

Primo premio assoluto : Longwave

: Premio ASSOCISO : 7Layers/Fastweb

: Premio per la sostenibilità, assegnato dalla redazione di Cybersecurity360 – Nextwork360: Fortinet

Digital360 Awards 2025: di cosa si parla

Dal 25 al 27 settembre è stata la volta dei Digital360 Awards, giunti al traguardo dei dieci anni. In tre giorni di sessioni, speed pitch, keynote e tavoli di lavoro, i finalisti hanno presentato i propri progetti di digital innovation davanti a una giuria composta da oltre 150 CIO.

Le sei categorie tecnologiche in gara – dall’information & cybersecurity al cloud computing, dall’AI alle business application – hanno rappresentato un panorama aggiornato delle priorità tecnologiche delle imprese italiane.

Networking e leadership

L’agenda alterna momenti di riflessione a occasioni di networking, tra coffee break, attività informali e persino la corsa mattutina #IOCIORUNNING sul lungolago. Interventi ispirazionali, come quello di Riccardo Pittis o della scrittrice Arianna Porcelli Safonov, hanno offerto spunti inediti su leadership, essenzialità e futuro delle organizzazioni.

Agenda

Giovedì 25 settembre

14:30 – Benvenuto e apertura lavori

L’“Essenziale” nel Digitale: cosa conta veramente nell’era dell’AI

Andrea Provini (Global CIO, Bracco Imaging; Direttore IT, Centro Diagnostico Italiano; Presidente Aused) – Andrea Rangone (Professore Politecnico di Milano; Cofounder Digital360 e Nextwork360)

Andrea Provini (Global CIO, Bracco Imaging; Direttore IT, Centro Diagnostico Italiano; Presidente Aused) – Andrea Rangone (Professore Politecnico di Milano; Cofounder Digital360 e Nextwork360) 15:00 – Digital International Outlook

The European way: building digital solutions that matter

The European way: building digital solutions that matter 15:15 – Digital International Outlook

Digital sovereignty: Europe’s essential playbook for data and AI

Digital sovereignty: Europe’s essential playbook for data and AI 15:30 – Ridere dell’Essenziale – Paolo Franceschini, comicista

– Paolo Franceschini, comicista 15:45 – Speed Pitch Finalisti

Information & Cybersecurity; Digital Process Innovation; CRM & soluzioni per marketing e vendite

Information & Cybersecurity; Digital Process Innovation; CRM & soluzioni per marketing e vendite 17:00 – Coffee break di networking

17:30 – Digital Outlook – Zoom in

L’essenziale dell’AI: meno hype e più valore

L’essenziale dell’AI: meno hype e più valore 18:00 – Digital Mirror – Le “riflessioni” dei CIO

– Le “riflessioni” dei CIO 18:15 – Premiazione Digital360 Awards (categoria Information & Cybersecurity)

Venerdì 26 settembre

09:00 – Benvenuto e apertura lavori

09:15 – Keynote

Il “diamante interiore”: l’essenziale che fa succedere le cose – Riccardo Pittis, ex cestista, inspirational & motivational speaker

Il “diamante interiore”: l’essenziale che fa succedere le cose – Riccardo Pittis, ex cestista, inspirational & motivational speaker 10:00 – Photo challenge

Gli “scatti” essenziali per il business di domani

Gli “scatti” essenziali per il business di domani 10:15 – Digital Outlook – Iene Digitali

Decisioni essenziali in tempo reale: infrastrutture e AI per processi più efficaci

Decisioni essenziali in tempo reale: infrastrutture e AI per processi più efficaci 10:45 – Coffee Break di networking

11:15 – Digital Outlook – Role Playing

Data diet: il minimo che serve per far correre l’AI

Data diet: il minimo che serve per far correre l’AI 11:45 – Ridere dell’Essenziale – Arianna Porcelli Safonov, scrittrice e storyteller

– Arianna Porcelli Safonov, scrittrice e storyteller 12:00 – Speed Pitch Finalisti

Cloud computing e soluzioni infrastrutturali; Artificial Intelligence; Business Application

Cloud computing e soluzioni infrastrutturali; Artificial Intelligence; Business Application 13:00 – Foto di gruppo e Buffet Lunch

14:30 – Ripresa lavori

14:45 – Digital Outlook – Zoom in

L’essenza dell’esperienza: AI e omnicanalità al servizio della customer experience

L’essenza dell’esperienza: AI e omnicanalità al servizio della customer experience 15:15 – Digital Mirror – Le “riflessioni” dei CIO

– Le “riflessioni” dei CIO 15:30 – Digital Outlook – Iene Digitali

Edge AI: pensare veloce, agire vicino

Edge AI: pensare veloce, agire vicino 16:00 – Premiazione Finale Digital360 Awards

16:15 – Coffee break di networking

16:45 – Research presentation

L’impatto dell’AI sul ruolo dei CIO – Raffaello Balocco, Professore Politecnico di Milano; Cofounder Digital360 e Nextwork360

L’impatto dell’AI sul ruolo dei CIO – Raffaello Balocco, Professore Politecnico di Milano; Cofounder Digital360 e Nextwork360 17:00 – Tavolo di lavoro

Come cambia il ruolo del CIO ai tempi dell’AI

Come cambia il ruolo del CIO ai tempi dell’AI 18:15 – Ridere dell’Essenziale – Arianna Porcelli Safonov

Sabato 27 settembre

07:30 – #IOCIORUNNING

Corsa/Camminata sul lungolago – sponsored by Aused

Corsa/Camminata sul lungolago – sponsored by Aused 09:30 – Benvenuto e apertura lavori

09:45 – CIO Training

L’essenzialità fra filosofia e management: una provocazione? – Riccardo Panattoni, Professore ordinario di Filosofia morale, Università di Verona

L’essenzialità fra filosofia e management: una provocazione? – Riccardo Panattoni, Professore ordinario di Filosofia morale, Università di Verona 10:15 – Keynote

How CIOs can navigate to the next level – Stephane Roger, Executive Partner, Forrester

How CIOs can navigate to the next level – Stephane Roger, Executive Partner, Forrester 10:45 – Round Table

CIO e digitale: quanto sono essenziali in un (soccer) top team?

11:30 – Saluti finali e appuntamento alla prossima edizione

Lazise hub del digitale

Con oltre 150 CIO e CISO, tre giorni di lavori e la partecipazione dei partner e sponsor della manifestazione, Lazise si conferma hub del digitale italiano. I Digital360 Awards e i nuovi Cybersecurity360 Awards dimostrano come il confronto tra pari e la condivisione di esperienze restino strumenti insostituibili per orientarsi in un’epoca di trasformazione guidata dall’AI.

Tutti gli approfondimenti, i reportage e le interviste sono disponibili sul sito ufficiale digital360awards.it.