Sella Venture Partners, la società di gestione del risparmio del Gruppo Sella per investimenti nel mondo del venture capital, lancia il suo secondo Fondo di Fondi italiano: Sella Venture Partners Fund of Funds II.

Operativo esclusivamente sui mercati internazionali, il nuovo fondo è dedicato agli investimenti in fondi di venture capital europei e americani operanti nei settori tecnologia e life science.

Cosa si intende per Fondo dei Fondi?

Un fondo dei fondi (FoF) è un tipo di fondo d’investimento venture capital che non investe direttamente in aziende, ma mette i suoi capitali in una varietà di altri fondi di venture capital. Questo approccio consente agli investitori di diversificare il loro portafoglio attraverso l’esposizione a diversi gestori di fondi e strategie d’investimento, riducendo così il rischio associato all’investimento diretto in singole startup o aziende.

Sella Venture Partners: il lancio e il primo fondo

Nata nel 2019, Sella Venture Partners è la società del Gruppo Sella che si occupa di investimenti venture capital sui mercati internazionali per la clientela istituzionale e il private banking.

Il suo primo fondo, Sella Venture Partners Fund of Funds I, è stato avviato nel 2020 e pensato per essere operativo principalmente sui mercati internazionali, con l’obiettivo di offrire un accesso privilegiato sull’ecosistema dell’innovazione internazionale, abilitando investitori privati e istituzionali a investire in fondi di venture capital nei mercati più promettenti.

Con una raccolta di circa 60 milioni di euro, Fund of Funds I è nato attraverso accordi di collocamento con le due banche del Gruppo, Banca Sella e Banca Patrimoni Sella & C, con la partecipazione sia di investitori istituzionali sia di singoli imprenditori di rilievo nel mercato domestico.

Oggi è in via di completamento la fase di investimento con 24 operazioni complessive realizzate finora in Europa, Stati Uniti e Cina e un Net Asset Value su costo già positivo dopo meno di tre anni dall’inizio dell’operatività.

Come funziona Sella Venture Partners Fund of Funds II

Sella Venture Partners Fund of Funds II ha l’obiettivo di raccolta 100 milioni di euro, da investire in oltre 20 tra i principali fondi europei e americani operanti nei settori tecnologia e life science attraverso operazioni nel mercato primario e secondario.

“Con Sella Venture Partners Fund of Funds II proseguiamo il percorso avviato con il nostro primo fondo di fondi lanciato quattro anni fa,” afferma in una nota Grazia Borri, CEO di Sella Venture Partners. “Oggi, grazie a questa nuova iniziativa, gli investitori istituzionali e privati possono accedere a fondi di riconosciuta qualità del venture capital internazionale, un settore che ha registrato performance positive e sostiene aziende che creano e sviluppano nuove tecnologie allo scopo di generare una crescita esponenziale e sostenibile a lungo termine”.

Il nuovo fondo investe nei fondi top-tier tramite un network capillare presente sia in Europa sia negli Stati Uniti sviluppato grazie al posizionamento del Gruppo Sella nell’innovazione, abilitando così soggetti privati e istituzionali all’investimento in fondi di venture capital nei mercati più promettenti, con un elevato potenziale di rendimento tipico dei settori tecnologici, e riducendo al tempo stesso il rischio di mercato attraverso una attenta diversificazione di portafoglio.