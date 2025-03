REbuild, torna l’evento sull’innovazione nelle costruzioni

Torna il 6 e 7 maggio 2025 a Riva del Garda (TN) REbuild, programma che si propone di plasmare la roadmap del futuro del comparto delle costruzioni, dalla progettazione al dismantling, passando sotto la lente tutti i processi intermedi e collegati, gli strumenti di nuova generazione, i materiali più d’avanguardia e le conoscenze più innovative. Giunto all’undicesima edizione, è composto da meeting (16 le conferenze e 4 i workshop in agenda) e vede la partecipazione di oltre 60 speaker.

IREbuild 2025 ruoterà attorno al tema delle connessioni tra persone, competenze e tecnologie a 360°. Una visione che mira ad affiancare all’edilizia tradizionale industrializzazione, prefabbricazione, nuova cantieristica, digitalizzazione (AI, Big Data, machine learning, ecc.), figure professionali tecnologicamente avanzate, tool evoluti, per poter restituire case history, prodotti e soluzioni ad alto tasso innovativo.

“Avremo grande attenzione all’impatto non solo economico, ma anche sociale, etico e culturale dell’utilizzo e dello sviluppo di tecnologie intelligenti che devono essere condivise, accessibili e migliorative della qualità della vita di tutti, oltre a trasformare il comparto”, afferma Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi. “L’effetto di questi cambiamenti deve essere allineato ai principi di sostenibilità e inclusione sociale”.

Se già nelle edizioni passate REbuild aveva infatti anticipato il tema dell’“innervazione” del digitale quale elemento di rivoluzione epocale per l’efficienza della filiera accanto a processi di rinnovamento ‘hard’ del sistema industriale in ottica di sostenibilità e accessibilità, l’edizione 2025 andrà oltre, accendendo il dibattito sulle potenzialità di sviluppo del settore innescate dalla condivisione di forme diverse e complementari di intelligenza.

Il programma di REbuild 2025

I macro-temi al centro sono:

ESG (Environmental, Social, Governance)

Digitalizzazione e industrializzazione nel progetto

Sostenibilità sociale, economica e ambientale

Economia circolare

Riqualificazione del costruito

Nuove fonti energetiche e nuove frontiere per la decarbonizzazione

Impiantistica intelligente

Ecosistemi imprenditoriali che guardano allo spazio

Transizione inclusiva

Nuovi scenari competitivi nell’immobiliare

Modelli finanziari green-oriented

ConTech (Construction Technology)

Off-site construction

Deep retrofit e design for disassembly

Urban mining

Filtrano intanto i primi nomi degli speaker di REbuild 2025: Matteo Pedaso (LAND), Francesca Mazzocchi (LAMA), Matteo Mazzotti (CDP), Costanza De Stefani (C40), Maurizio Carta (Assessore Urbanistica Palermo) si confronteranno sui progetti che sostanziano gli ESG; Lorenzo Fiorillo, PwC, parlerà di come misuriamo gli ESG; nuove frontiere per fonti energetiche e decarbonizzazione sarà il tema affrontato da Eric Ingersoll (Terra Praxis) e Paola Clerici (Enea); Benedetta Brighenti (Renael e Fedarene) porterà esperienze nazionali e internazionali su politiche per la transizione; Elma Durmisevic (4D architects) e Andrea Zani (Permasteelisa) interverranno sulla circolarità nelle costruzioni.

Walter Cugno (Thales Alenia Space) porterà la lezione dell’industria spaziale italiana capace di capitalizzare l’intelligenza di un ecosistema economico; Andrea Ciaramella (Italian Proptech Network) approfondirà il tema del ConTech; Samuel Cocci (Coima) si occuperà delle dimensioni del benessere: progetti, tecnologie e mercato; Floriana Marotta (MAB Architettura) porterà casi ed esperienze di connessione tra digitale e industrializzazione nel progetto; decarbonizzazione come opportunità per aziende, cittadini e ambiente vedrà l’intervento di Sergio Andreis (Kyoto Club).

Il Manifesto di REbuild

I workshop di REbuild analizzeranno l’evoluzione dell’edilizia attraverso tecnologie emergenti come intelligenza artificiale, robotica, stampa 3D e digitalizzazione, strumenti chiave per accelerare l’innovazione. Verranno approfonditi il ruolo della sostenibilità e dell’economia circolare per ridurre l’impatto ambientale del settore e l’industrializzazione dei processi con metodologie costruttive off-site, che rendono la produzione più efficiente e flessibile.

Le riflessioni dei partecipanti contribuiranno alla definizione di un nuovo manifesto per il futuro del costruire: “Tecnologie emergenti, industrializzazione dei processi e nuovi materiali stanno ridefinendo progettazione e costruzione, aprendo scenari inediti per un’edilizia sostenibile, innovativa e resiliente”, commenta Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi. “Saranno esperienze disintermediate, interattive e coinvolgenti, in cui i partecipanti avranno ruolo attivo nel tracciare un percorso di innovazione. I risultati costituiranno la base di discussione su cui, nell’ultima conferenza di REbuild, sarà elaborato, con l’aiuto di esperti, un vero e proprio manifesto di intenzioni e visioni avvalorate da esperienze e saperi, che sarà messo a disposizione di tutti gli attori del comparto e delle istituzioni”.

Start-up e innovazione: AI e manifattura verso nuove sintesi

Start-up e scaleup, real estate company e società consolidate sono impegnate nello sviluppo e nell’offerta di servizi innovativi e soluzioni data-driven. Alcune giovani realtà selezionate dalla call di REbuild porteranno la loro testimonianza su temi quali AI, robotica avanzata e stampa 3D con materiali eco-compatibili, digitalizzazione e condivisione di dati informazioni per snellire le complessità del cantiere, ecosistemi digitali che mixano BIM, Realtà Mista e AI Generativa, avvento della robotica avanzata in situ.

Il programma completo è consultabile sul sito www.rebuilditalia.it.