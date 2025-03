Matteo Sarzana entra in Airbnb. L’imprenditore, già alla guida di Deliveroo Italia, passa dal mondo delle consegne a quello dell’ospitalità e diventa il nuovo country manager di Airbnb per l’Italia e il Sud Est Europa. Un passaggio che segna una svolta nella sua carriera.

L’addio a Deliveroo, l’ingresso in Airbnb

Lo stesso Sarzana ha scritto su Linkedin un post dal titolo “ADDIO DELIVEROO – BENVENUTO AIRBNB”.

L’autore annuncia la fine del suo incarico presso Deliveroo dopo oltre nove anni, esprimendo gratitudine per l’opportunità e riconoscendo il contributo significativo del team fondatore e dei colleghi in Italia. Sarzana sottolinea di aver contribuito a “trasformare Deliveroo in un’importante piattaforma che ha permesso a migliaia di rider di lavorare e a ristoranti di ampliare il loro mercato”. Ha affrontato numerose sfide, inclusa la crisi del COVID-19, e ha realizzato il primo contratto collettivo di lavoro autonomo in collaborazione con Assodelivery, di cui è stato presidente dal 2019 ad oggi.

L’imprenditore dice poi che si sta preparando per una nuova sfida come Country Manager per l’Italia e il Sud Europa di Airbnb, con l’obiettivo di sfruttare le opportunità offerte dalla sponsorizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina.

“Sono davvero entusiasta di poter accogliere Matteo nel nostro team” ha dichiarato Emmanuel Marill, regional director di Airbnb. “La sua vasta conoscenza del mercato italiano e la riconosciuta capacità di guidare lo sviluppo di aziende b2c saranno decisive per il futuro di Airbnb in Italia e nel Sud Est Europa. Questa nomina rappresenta un passo importante nel nostro percorso per migliorare l’offerta nell’area e offrire esperienze memorabili sia ad host, sia agli ospiti”»”.

Chi è Matteo Sarzana: formazione, carriera, libri

Luca Sarzana ha intrapreso un importante percorso professionale a partire dalla sua formazione accademica presso l’Università IULM, dove si è laureato in Sociologia, Pubblicità e Relazioni Pubbliche nel 2006. Durante il suo periodo universitario, ha avuto l’opportunità di partecipare a diverse attività accademiche, tra cui presentazioni sui consumi e la sociologia del turismo, sotto la guida di professori di rilievo come Mauro Ferraresi e Giampaolo Fabris.

Dopo il conseguimento della laurea, Sarzana ha accumulato una vasta esperienza professionale in vari settori. Nel 2012, ha iniziato il suo ruolo di Professore a contratto presso l’Istituto Europeo di Design, insegnando Teoria e Tecniche della Pubblicità, incarico che ricopre ancora oggi. Due anni dopo, nel 2014, ha assunto un ruolo analogo presso l’Università IULM, continuando a condividere la sua conoscenza e la sua esperienza con gli studenti.

ll percorso professionale di Sarzana ha raggiunto l’apice con il suo ruolo di General Manager di Deliveroo in Italia, posizione che ha ricoperto per quasi un decennio, dal 2015 al 2025. Durante questo periodo, Sarzana ha guidato l’espansione di Deliveroo nel mercato italiano, portando il servizio in oltre 1.700 città e contribuendo a trasformare il settore del food delivery nel paese.

Sotto la sua leadership, Deliveroo Italia ha visto una crescita esponenziale, con il numero di ristoranti partner che è raddoppiato solo negli ultimi 12 mesi del suo mandato, superando quota 4.000.

Uno dei successi di Sarzana è stato il suo ruolo chiave nella firma del primo accordo collettivo per i rider del food delivery in Italia, un passo verso la regolamentazione e la tutela dei lavoratori in questo settore emergente.

Oltre al suo impegno nel mondo aziendale, Sarzana ha contribuito al dibattito sull’innovazione e la tecnologia in Italia con il saggio “App Economy“, pubblicato da Egea nel 2016. In questo libro, Sarzana esplora l’impatto trasformativo delle applicazioni mobili sulla società e l’economia, offrendo insights sul futuro del digitale.

QUI un’intervista a Sarzana realizzata nel 2020 da EconomyUp

Cosa farà Matteo Sarzana per AirBnB

Nel suo nuovo ruolo di Country Manager per l’Italia e il Sud Est Europa presso Airbnb, Matteo Sarzana si trova di fronte a una serie di sfide e opportunità. La sua missione principale sarà quella di guidare la strategia di crescita di Airbnb in questi mercati chiave, sfruttando la sua esperienza nel settore tecnologico e la sua conoscenza del mercato italiano.

Uno dei compiti principali di Sarzana sarà quello di capitalizzare sull’opportunità unica offerta dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui Airbnb è partner ufficiale. Con una stima di impatto economico positivo di 154 milioni di euro generati dai soggiorni su Airbnb durante l’evento, Sarzana dovrà orchestrare una strategia che massimizzi questa opportunità, non solo in termini di ricavi ma anche di posizionamento del brand e di legacy a lungo termine per le comunità locali.

Un altro focus chiave per Sarzana sarà l’espansione del concetto di turismo diffuso in Italia. Con quasi la metà dei viaggiatori in Italia che già utilizza Airbnb per esplorare borghi e località rurali, Sarzana avrà il compito di amplificare questa tendenza, promuovendo un modello di turismo più sostenibile e distribuito. Questo non solo allineerà le operazioni di Airbnb in Italia con le tendenze globali verso un turismo più responsabile, ma contribuirà anche allo sviluppo economico di aree meno tradizionalmente turistiche del paese.