Potrebbe sembrare un’iniziativa distante dai tradizionali ambiti legati all’innovazione il concorso letterario della Regione Lazio lanciato da Lazio Innova, eppure creatività e scrittura sono molto più vicine a tecnologia e imprenditorialità di quanto si possa pensare, soprattutto nella nuova era dell’intelligenza artificiale.

“Cuori Narranti”, come si chiama il progetto della società in-house della Regione Lazio che gestisce strumenti di internazionalizzazione, innovazione e finanza agevolata, prevede la sinergia tra creatività e strumenti digitali. Il concorso, infatti, non si limita a premiare i giovani talenti della scrittura under 35, ma li coinvolge in un processo che integra la tecnologia in modo diretto, tramite l’utilizzo di piattaforme di self-publishing.

«Con “Cuori narranti” vogliamo dare spazio ai giovani che desiderano raccontare il mondo attraverso la scrittura. Un’opportunità concreta per affacciarsi al panorama editoriale e farsi conoscere da un pubblico più ampio, anche grazie al supporto di strumenti professionali e canali di diffusione moderni», spiega Simona Baldassarre, assessore a Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio.

La Creatività nell’Era dell’Intelligenza Artificiale: Una Sinergia Possibile

L‘intelligenza artificiale sta invadendo ogni ambito dell’attività umana, dall’industria alla sanità, dalle telecomunicazioni all’arte. Ccome si inserisce la scrittura in questo scenario? Se da un lato l’AI sta rivoluzionando la produzione e la distribuzione dei contenuti, dall’altro non possiamo ignorare che la scrittura e la creatività umana sono alla base della stessa identità di genere. La creatività è un aspetto irrazionale, difficile da replicare per una macchina, anche se l’AI è in grado di analizzare enormi quantità di dati e di generare contenuti grazie ad algoritmi sempre più potenti.

Tuttavia, l’intelligenza artificiale non ha la capacità di “sognare” come un essere umano, né di provare emozioni, che sono invece alla base di qualsiasi racconto.

L’AI può essere utilizzata per supportare il processo creativo – suggerendo trame, analizzando stili di scrittura, offrendo spunti – ma non può sostituire quella scintilla creativa che nasce dal nostro immaginario, dalle esperienze vissute e dalle emozioni che ci rendono unici. Ecco perché il concorso “Cuori Narranti”, che invita i giovani a confrontarsi con la scrittura, può leggersi come una risposta amichevole alla rivoluzione dell’AI: non solo intende scovare e alimentare il talento letterario, ma aiutare a sviluppare un tipo di creatività che può essere applicata anche in contesti aziendali e imprenditoriali.

Il concorso “Cuori Narranti”, un’occasione di crescita e formazione

Il concorso letterario “Cuori Narranti” lanciato da Lazio Innova è una vera e propria sfida per i giovani scrittori, che non solo si mettono alla prova con la scrittura, ma acquisiscono competenze concrete nel campo dell’editoria digitale. La particolarità di questa iniziativa risiede nell‘integrazione con la piattaforma di self-publishing Kindle Direct Publishing (KDP) di Amazon, che offre agli autori la possibilità di gestire in autonomia la pubblicazione delle proprie opere.

Clicca qui per il form di partecipazione a Cuori Narranti

Una volta selezionate le dieci semifinaliste, gli autori – che devono avere fra 14 e 35 anni (non compiuti alla data di scadenza del bando) ed essere residenti o domiciliati nel Lazio – avranno la possibilità di impaginare e pubblicare autonomamente le loro opere su KDP, acquisendo competenze pratiche che oggi sono indispensabili nel mondo editoriale. Questo processo non si limita a far pubblicare un libro, ma rappresenta una lezione pratica sull’autopubblicazione digitale, una conoscenza fondamentale per chiunque voglia entrare nel mondo della scrittura o avviare una carriera editoriale indipendente. Gli autori, infatti, diventano editori della propria opera, gestendo in prima persona tutti gli aspetti della pubblicazione: dalla creazione della copertina alla gestione del contenuto, fino alla promozione del libro attraverso i canali digitali.

Questa esperienza, che coniuga creatività e tecnologia, non si ferma alla pubblicazione. Gli autori avranno la possibilità di misurarsi con il mercato reale, raccogliendo feedback da parte dei lettori, monitorando le vendite e ricevendo recensioni. Un’esperienza che permette di acquisire competenze trasversali utili anche in altri contesti, come quello imprenditoriale, dove la capacità di adattarsi alle dinamiche digitali e di gestire autonomamente progetti è fondamentale per il successo.

Le fasi del concorso “Cuori Narranti”

Il concorso “Cuori Narranti” si sviluppa in diverse fasi, che culminano nella selezione dei vincitori e nella pubblicazione delle opere finaliste. Ogni fase è pensata per supportare i partecipanti non solo nella scrittura, ma anche nella gestione della propria carriera editoriale, rendendo ogni autore protagonista del proprio percorso. Ecco i dettagli delle fasi del concorso:

1. Scadenza del bando e requisiti delle Opere

Scadenza per l’invio delle opere : I partecipanti hanno tempo fino al 1° settembre 2025 alle ore 12.00 per inviare le proprie opere attraverso la piattaforma online di Lazio Innova.

: I partecipanti hanno tempo fino al 1° settembre 2025 alle ore 12.00 per inviare le proprie opere attraverso la piattaforma online di Lazio Innova. Requisiti delle opere: Le opere devono essere inedite e rientrare nel genere narrativo. Ogni scrittore è invitato a seguire le linee guida tecniche per la presentazione, che comprendono limiti di lunghezza, formattazione e altre indicazioni pratiche.

2. Selezione delle opere: la selezione

Fase di selezione iniziale : Una commissione di esperti, composta da professionisti del settore editoriale, selezionerà le opere semifinaliste. Il termine per questa selezione è fissato per il 20 ottobre 2025. La commissione terrà conto di vari fattori, tra cui la qualità della scrittura, la coerenza narrativa, l’originalità del tema e la capacità dell’autore di coinvolgere il lettore.

: Una commissione di esperti, composta da professionisti del settore editoriale, selezionerà le opere semifinaliste. Il termine per questa selezione è fissato per il 20 ottobre 2025. La commissione terrà conto di vari fattori, tra cui la qualità della scrittura, la coerenza narrativa, l’originalità del tema e la capacità dell’autore di coinvolgere il lettore. Annuncio delle semifinaliste: Le dieci opere semifinaliste saranno comunicate ufficialmente il 21 ottobre 2025.

3. La fase di impaginazione e preparazione alla pubblicazione

Impaginazione e copertina professionale : Una volta selezionate le semifinaliste, ogni autore avrà diritto a un servizio di impaginazione professionale per la sua opera, al fine di prepararla alla pubblicazione digitale. La realizzazione della copertina è un altro passaggio importante che contribuirà a valorizzare il libro e a conferirgli un aspetto professionale.

: Una volta selezionate le semifinaliste, ogni autore avrà diritto a un servizio di impaginazione professionale per la sua opera, al fine di prepararla alla pubblicazione digitale. La realizzazione della copertina è un altro passaggio importante che contribuirà a valorizzare il libro e a conferirgli un aspetto professionale. Pubblicazione su Kindle Direct Publishing (KDP): A partire dal 21 ottobre 2025 e fino al 5 novembre 2025, i semifinalisti saranno chiamati a caricare autonomamente il loro libro su KDP, creando la propria pagina autore e gestendo la pubblicazione in formato digitale. KDP permette di caricare sia un formato digitale che una versione cartacea del libro.

4. La fase di valutazione e la selezione dei finalisti

Fase di valutazione finale : Dal 21 ottobre al 9 novembre 2025, la giuria composta da esperti del settore, che includerà editori, scrittori e professionisti del marketing editoriale, avrà il compito di selezionare le cinque opere finaliste. Le opere verranno valutate sulla base della loro qualità letteraria, ma anche per il potenziale impatto nel mercato editoriale.

: Dal 21 ottobre al 9 novembre 2025, la giuria composta da esperti del settore, che includerà editori, scrittori e professionisti del marketing editoriale, avrà il compito di selezionare le cinque opere finaliste. Le opere verranno valutate sulla base della loro qualità letteraria, ma anche per il potenziale impatto nel mercato editoriale. Proclamazione dei finalisti: Il 17 novembre 2025 verranno annunciati i cinque finalisti, che avranno diritto a 100 copie stampate della propria opera, oltre a visibilità e promozione sui canali nazionali e internazionali.

5. La premiazione e la visibilità internazionale

Evento di premiazione : La cerimonia di premiazione si terrà tra il 4 e l’8 dicembre 2025, durante la fiera “Più Libri Più Liberi” a Roma, una delle principali manifestazioni editoriali italiane. Durante l’evento, verrà proclamato il vincitore assoluto del concorso, che riceverà un premio speciale: 400 copie stampate del proprio libro e un corso in una prestigiosa accademia di scrittura creativa.

: La cerimonia di premiazione si terrà tra il 4 e l’8 dicembre 2025, durante la fiera “Più Libri Più Liberi” a Roma, una delle principali manifestazioni editoriali italiane. Durante l’evento, verrà proclamato il vincitore assoluto del concorso, che riceverà un premio speciale: 400 copie stampate del proprio libro e un corso in una prestigiosa accademia di scrittura creativa. Visibilità internazionale: Il concorso non si limita alla premiazione nazionale. Le opere dei finalisti saranno infatti presentate anche al Salone Internazionale del Libro di Torino (maggio 2026), un’importante vetrina per ogni scrittore, e al Salone del Libro di Francoforte (ottobre 2026), il più grande evento editoriale a livello mondiale, dove i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare editori, agenti letterari e professionisti del settore.

I premi: le opportunità per i giovani scrittori

Il concorso non si limita a premiare i vincitori con un semplice riconoscimento. Ogni fase del concorso è progettata per dare visibilità e opportunità concrete a chi partecipa. I premi previsti includono:

Per i 10 semifinalisti : Ogni autore avrà diritto a una copertura editoriale professionale, con la realizzazione di una copertina e l’impaginazione dell’opera, oltre alla possibilità di pubblicare il proprio libro sulla piattaforma Kindle Direct Publishing, imparando a gestire l’autopubblicazione in modo autonomo.

: Ogni autore avrà diritto a una copertura editoriale professionale, con la realizzazione di una copertina e l’impaginazione dell’opera, oltre alla possibilità di pubblicare il proprio libro sulla piattaforma Kindle Direct Publishing, imparando a gestire l’autopubblicazione in modo autonomo. Per i 5 finalisti : Oltre alla visibilità a livello nazionale e internazionale, i finalisti riceveranno 100 copie stampate del loro libro, una promozione mediatica e la possibilità di partecipare a fiere editoriali in Italia e all’estero, aprendo così le porte a una carriera editoriale.

: Oltre alla visibilità a livello nazionale e internazionale, i finalisti riceveranno 100 copie stampate del loro libro, una promozione mediatica e la possibilità di partecipare a fiere editoriali in Italia e all’estero, aprendo così le porte a una carriera editoriale. Per il vincitore assoluto: Il premio principale per il vincitore include 400 copie stampate del libro, un corso di scrittura creativa in una delle accademie più prestigiose e un’ulteriore visibilità internazionale attraverso le fiere editoriali e il supporto promozionale.

La Scrittura come Allenamento per la Creatività Imprenditoriale

Scrivere non è solo un atto creativo in sé, ma rappresenta anche un allenamento per la mente. La scrittura stimola la fantasia, migliora la capacità di problem solving e incoraggia la flessibilità mentale, tutte caratteristiche che si rivelano fondamentali per chi desidera intraprendere una carriera imprenditoriale. Infatti, la capacità di immaginare scenari futuri e di costruire storie – che siano letterarie o aziendali – è un aspetto cruciale nell’era dell’innovazione. Gli imprenditori di successo sono in grado di visualizzare e anticipare trend, di immaginare soluzioni creative ai problemi e di adattarsi rapidamente a un mondo in continua evoluzione.

In questo senso, il concorso “Cuori Narranti” offre un’importante lezione di creatività applicata. Le opere scritte dai partecipanti non sono semplicemente racconti, ma possono diventare un esercizio di visione e di sperimentazione. La scrittura permette agli autori di sviluppare nuove idee, di esplorare possibilità, di combinare diversi concetti e prospettive in un’unica narrazione. Questa abilità è essenziale anche per chi vuole fare impresa, poiché l’innovazione nasce dalla capacità di “sognare” nuovi scenari, di rompere gli schemi tradizionali e di pensare fuori dagli schemi.

(Contributo editoriale realizzato in collaborazione con Lazio Innova)