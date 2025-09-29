Guidare il cambiamento attraverso lo sviluppo manageriale: il caso Stevanato Group

In un contesto globale segnato da una crescita rapida e dalla convivenza di culture e assetti organizzativi differenti, la capacità di sviluppare una cultura manageriale allineata ai valori aziendali rappresenta un elemento strategico per il successo delle aziende. È questa la sfida che Stevanato Group, realtà italiana leader nel packaging per il settore farmaceutico, ha deciso di affrontare attraverso il lancio di un programma di sviluppo manageriale che ha coinvolto oltre 300 manager in tutto il mondo.

Il progetto: una risposta concreta a una trasformazione globale

Stevanato Group è un’azienda che, negli ultimi anni, ha conosciuto una crescita importante integrando persone e aziende provenienti da tutto il mondo, con differenti culture e stili organizzativi. In tale scenario, i people manager rappresentano la leva fondamentale per garantire non solo le performance individuali e di team, ma anche per tradurre quotidianamente in pratica i valori del gruppo, garantendo una maggiore efficienza organizzativa.

L’espansione internazionale ha reso evidente la necessità di allineare la leadership aziendale attraverso una visione condivisa, capace di superare le differenze culturali e geografiche. Per affrontare questa esigenza strategica, Stevanato Group ha progettato e implementato il “Managerial Development Training Program”, un programma di formazione manageriale guidato da Yanna Liu, HR Director per l’area APAC.



Come spiega Yanna Liu, “l’iniziativa è nata dalla consapevolezza che, pur disponendo di molte persone di talento, provenendo da settori e aziende differenti, non tutti avevano una visione chiara della strategia HR del gruppo”. “Le pratiche manageriali”, osserva, “possono variare sensibilmente da un’organizzazione all’altra, spesso fondate su principi diversi. Da qui l’esigenza di costruire un programma formativo globale che non solo allineasse le competenze, ma offrisse anche uno spazio per lo scambio di esperienze tra manager”.

Dall’analisi al design: un percorso condiviso

Il progetto è iniziato con un’analisi approfondita del contesto, realizzata attraverso interviste con manager di diversi paesi e livelli di responsabilità. Questo ha permesso di identificare chiaramente le principali criticità che ostacolavano l’efficacia manageriale: la richiesta di maggiore autonomia decisionale, il bisogno di una comunicazione più fluida e trasparente, e la necessità di strumenti di leadership più omogenei e condivisi.

Fin da subito, il programma ha incontrato una forte adesione da parte della popolazione manageriale. “Non si è trattato di un progetto percepito come imposto dall’alto”, sottolinea Yanna, “ma della risposta a un’esigenza concreta, che i manager aspettavano da tempo. Durante la fase di interviste abbiamo ricevuto piena collaborazione: questo programma era atteso”.

Questa prima fase ha anche consentito di raccogliere informazioni cruciali sui bisogni formativi, sulle priorità operative e sui temi emergenti a seguito dei cambiamenti organizzativi più recenti, che hanno rafforzato il ruolo delle Business Unit. Su queste basi è stato definito un impianto formativo articolato in due percorsi distinti, uno per i Senior Manager e uno per i Manager, e costruito attorno a tre dimensioni chiave della leadership: guidare le persone, guidare l’organizzazione, guidare il cambiamento.

Una metodologia su misura per una sfida globale

La progettazione e l’implementazione del programma sono state realizzate in collaborazione con Methodos S.p.A parte del gruppo Digital360, partner scelto per la sua esperienza nei processi di trasformazione culturale. La metodologia adottata si è articolata in tre fasi principali.

Content Analysis : un’indagine sistematica per identificare le esigenze formative specifiche nei diversi contesti, le aree di maggiore rilevanza per il business e gli elementi da valorizzare a livello globale.

: un’indagine sistematica per identificare le esigenze formative specifiche nei diversi contesti, le aree di maggiore rilevanza per il business e gli elementi da valorizzare a livello globale. Collaborative Design : una fase di co-progettazione che ha visto il coinvolgimento diretto dei team HR locali. Come evidenzia Yanna, questo ha permesso di “creare un percorso formativo che, pur rispettando le specificità culturali, ha mantenuto una forte coerenza globale”.

: una fase di co-progettazione che ha visto il coinvolgimento diretto dei team HR locali. Come evidenzia Yanna, questo ha permesso di “creare un percorso formativo che, pur rispettando le specificità culturali, ha mantenuto una forte coerenza globale”. Global Delivery: una delivery a più fasi. Due sessioni pilota sono state svolte in Italia nel 2024, fondamentali per testare e raffinare il modello, rendeelo solido e replicabile. Il programma è stato poi implementato tra marzo e giugno 2025, con 17 edizioni erogate in otto paesi – tra cui USA, Messico, Brasile, Danimarca, Slovacchia, Cina, Germania e Italia. Uno degli aspetti distintivi è stata l’erogazione in lingua locale, resa possibile dal network internazionale di facilitatori Methodos. Questa scelta ha contribuito a rendere il programma accessibile e culturalmente rilevante per ogni partecipante.

La metodologia didattica adottata è stata fortemente esperienziale. Le sessioni si sono basate su attività pratiche come analisi di casi reali, esercitazioni di role-play e momenti di confronto tra pari. “Uno degli elementi più potenti”, osserva Yanna, “è stata proprio la possibilità per i partecipanti di applicare immediatamente nella loro realtà lavorativa le competenze sviluppate in aula”.

Conclusioni

In sintesi, l’esperienza di Stevanato Group mostra come un programma di sviluppo manageriale, rigorosamente co-progettato e sostenuto dall’alto, possa fungere da infrastruttura culturale in contesti multinazionali complessi, preservando identità e coerenza mentre l’organizzazione cresce su scala globale. Investire nello sviluppo manageriale non significa solo migliorare competenze tecniche e soft skill. Significa creare una cultura comune, agile e resiliente, capace di affrontare con successo le sfide di un mercato globale in continua evoluzione.

