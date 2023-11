La top10 globale dei venture capital è dominata da quelli americani, principalmente con round di serie A, B e qualche seed. In Europa guida il Regno Unito, seguito da Germania e Francia, mentre l’Italia ancora non compare. Tutti i dati di Dealroom

Quali sono gli operatori di Venture Capital che investono di più al mondo? Nella top10 globale sono quasi tutti americani, concentrati principalmente in round di serie A e B, con qualche caso specializzato in seed round (qui trovi le spiegazioni di tutte le fasi di investimento). Per quanto riguarda l’Europa, domina il Regno Unito, seguito da Germania e Francia.

Sono i dati raccolti dalla sesta edizione dell’Investor Ranking di Dealroom, che ogni anno calcola la classifica degli investitori di venture capital più importanti a livello globale. Vediamo chi sono i protagonisti di quest’anno e in cosa investono.

E in Italia? Ancora nessuno figura in classifica, ma gli operatori non mancano: scoprili qui

Venture Capital, la top10 globale

Basata in California, Sequoia Capital è una società di venture capital americana specializzata in investimenti in fase iniziale e Serie A. Sequoia raccoglie tre diverse divisioni: una focalizzata negli Stati Uniti e in Europa, una in India e nel Sud-est asiatico e una terza in Cina.

Sequoia Capital si specializza in investimenti in aziende tecnologiche nei settori cleantech, internet consumer, criptovalute, servizi finanziari, sanità, telefonia mobile e robotica.

Qui il portfolio

SV Angel è un fondo di venture capital con sede a San Francisco specializzato in investimenti in fase Seed e in fase di late-stage Growth. Investe principalmente in aziende focalizzate sul software, sia nel settore consumer che enterprise.

Nei suoi 30 anni di attività ha supportato società come Airbnb, GitHub, Pinterest, Snap, Square e Stripe.

Qui il portfolio

Accel è una società globale di venture capital che accompagna le aziende dalla nascita attraverso tutte le fasi di crescita.

Accel ha sostenuto aziende come Atlassian, Bumble, CrowdStrike, Fiverr, Flipkart, Freshworks, Qualtrics, Scale, Segment, Slack, Spotify, Squarespace, Tenable e UiPath negli ultimi 40 anni.

Qui il portfolio

Andreessen Horowitz (aka a16z) è una società di venture capital che sostiene aziende tecnologiche dalla fase iniziale alla fase di crescita, in diversi settori come intelligenza artificiale, biotecnologie e assistenza sanitaria, consumatori, criptovalute, aziende enterprise, fintech, giochi. a16z gestisce un patrimonio di 35 miliardi di dollari attraverso diversi fondi.

Qui il portfolio

Tiger Global è una società di investimenti focalizzata su aziende pubbliche e private nei settori globali di Internet, software, consumatori e fintech. Lancia nel 2001 il suo ramo per l’investimento pubblico e dal 2003 quello privato: da allora ha investito in centinaia di aziende in oltre 30 paesi, con investimenti che vanno dalla Serie A al pre-IPO.

Qui il portfolio

500 Global è una società di venture capital con 2,4 miliardi di dollari di asset in gestione che investe in fondatori che stanno costruendo aziende tecnologiche in rapida crescita. Si concentra su tutti i mercati in cui la tecnologia e l’innovazione possono sbloccare valore a lungo termine e stimolare la crescita economica. Investendo in tutto il mondo senza limitazioni settoriali, ha sostenuto più di 35 aziende valutate oltre 1 miliardo di dollari e più di 160 aziende valutate oltre 100 milioni di dollari.

Qui il portfolio

NEA è una società di venture capital specializzata in investimenti in tecnologie e nel settore heathcare. Invest a livello globale e copre tutte le fasi di crescita di un’azienda, dal finanziamento di innovazioni nei mercati emergenti al sostegno di aziende in fase iniziale nei mercati ad alta crescita fino all’accelerazione della crescita dei leader di mercato.

Qui il portfolio

Prima europea a figurare nella classifica, Index Ventures ha sede a Londra. Lavora con gli imprenditori investendo in ogni fase di vita delle loro aziende, dalla fase iniziale alla crescita, in tutti i settori.

Tra le aziende in cui ha investito figurano Dropbox, Patreon, Roblox, Slack, Squarespace e Trustpilot.

Qui il portfolio

Da oltre vent’anni Lightspeed investe e sostiene fin dagli albori alcune delle aziende più innovative al mondo. Al servizio di fondatori audaci con grandi idee, sostiene le imprese innovative dalla fase iniziale fino alla Serie F e oltre.

Tra i nomi più celebri su cui ha scommesso, Rubrik, Snapchat, Stripe e Grubhub.

Qui il portfolio

A chiudere la classifica globale è il colosso giapponese SoftBank, società nata negli anni 80 come compagnia di telecomunicazioni e da sempre tesa verso lo sviluppo tecnologico. Attraverso Vision Fund, il suo fondo di corporate venture capital, SoftBank investe principalmente in soggetti in fase più avanzata, con round di serie B, C e oltre.

Qui il portfolio

Venture Capital, la top10 europea

È naturalmente primo della classifica l’unico venture capital europeo a classificarsi a livello globale, il britannico Index Ventures.

Dal 1999, LocalGlobe è un ventur capital britannico che investe in aziende dalla fase seed a round di serie A.

Qui il portfolio

Attivo dal 2008, Point Nine è un venture capital tedesco che si concentra su SaaS, enterprise software e marketplace B2B. Investe principalmente in fase seed con occasionali round pre-seed, Seed II e “early series A”. Il suo mercato principale è l’Europa, ma sostiene progetti in tutto il mondo.

Qui il portfolio

Sempre in Germania troviamo Global Founders Capital, investitore early stage che si concentra sui fondatori, sostenendo le loro aziende per tutte le fasi di vita, dal seed all’IPO, in tutto il mondo.

Nomi celebri su cui ha investito includono Zalando, Revolut, Sumup, Slack e Canva.

Qui il portfolio

Arriviamo in Francia con Kima Ventures, che si autodefinisce “il business angel più attivo al mondo”. Kima investe ogni anno 150mila dollari in 100 progetti in ogni fase e settore. È principalmente attivo in fase seed.

Qui il portfolio

Il venture capital DST Global si specializza nel settore internet con investimenti in tutto il mondo. Basato a Londra, ha uffici in Menlo Park, New York, Pechino e Hong Kong.

Ha investito in colossi del calibro di Meta, X, Alibaba e Xiaomi, oltre a ByteDance e AirBnb.

Qui il portfolio

HV Capital è un venture capital tedesco attivo in tutta Europa che supporta aziende digitali dall’inizio del loro percorso attraverso tutte le fasi di crescita.

Tra gli investimenti più noti, Zalando, Delivery Hero, Depop e Flixbus.

Qui il portfolio

Basata in Francia, Partech è una società globale di venture capital che investe in tutte le fasi di seed, venture e crescita. Si specializza principalmente in startup nel settore Internet e IT, ma include AI/ML, SaaS, ClimateTech, Consumer, Financial Services, Food & Agritech, Healthcare, Industrial, Energy, IoT e Marketplace.

Qui il portfolio

Seedcamp è un fondo di investimento europeo specializzato nella fase seed, che investe in fondatori impegnati in progetti per risolvere problemi su larga scala utilizzando tecnologie disruptive.

Esempi di aziende su cui ha scommesso includono Revolut, wefox e Doctorly.

Qui il portfolio

È un venture capital svedese a chiudere la top10 europea: basato a Stoccolma con uffici a Berlino, Londra e San Francisco, Creandum sostiene società early stage Europee.

Ha investito, tra gli altri, su Spotify, iZettle, Depop, Bolt e Klarna

Qui il portfolio

