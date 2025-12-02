Fare open innovation non è più cool: ecco perché può essere una buona o una cattiva notizia

Per chi non se ne fosse accorto: fare Open Innovation non è più cool. E la cosa di per sé non è un male.Cinque anni fa avevamo introdotto il framework “The Ages of Open Innovation”, sostenendo che l’Open Innovation sarebbe di necessità dovuta evolversi nel tempo da un esercizio prevalentemente di marketing e comunicazione ad un motore capace di generare valore economico. Quel momento è arrivato.