Lavorare nel segno della Open Innovation significa dare vita a un vasto ecosistema di talenti, risorse economiche e tecnologie da far confluire in una catena di relazioni, strumenti e processi che convergano sul medesimo obiettivo: trasferire la conoscenza dai luoghi in cui si forma e si accresce per innestarla nei tessuti imprenditoriali in cui può trasformarsi in valore, lavoro e, sempre più spesso, impatto.

Open Innovation, l’approccio di ELIS Innovation Hub

È questa la missione di ELIS Innovation Hub, la struttura del consorzio ELIS focalizzata su innovazione, consulenza e formazione specialistica in grado di creare punti d’incontro tra il potenziale innovativo insito nelle università, nei centri di ricerca e nelle startup e le necessità pragmatiche espresse dal mondo produttivo.

Supportato da 58 aziende clienti, con un network di 542 startup e oltre 500 progetti all’attivo, ELIS Innovation Hub opera costruendo gruppi di lavoro multidisciplinari – con profili junior e professionalità avanzate – in funzione delle esigenze espresse dal mercato.

Il concetto di Open Innovation viene così espanso e riversato in un ecosistema di competenze in continua evoluzione, su cui possono convergere gli interessi e le finalità di una platea multi-stakeholder.

“Il merito è di un approccio concreto alla realizzazione di prototipi, con l’utilizzo sistematico di nuovi strumenti e grazie a risorse che arrivano anche da fondi ad hoc, improntati alla logica dell’open venture, che premiano l’industrializzazione delle progettualità più promettenti”, spiega Fabio Davide Capasso, Responsabile Area Open Innovation.

Sono decine i prototipi finora realizzati nell’ambito di OPEN ITALY, il programma laboratorio di co-creazione di ELIS Innovation Hub. Di questi, molti hanno trovato applicazione pratica presso aziende del calibro di Leonardo, Poste Italiane, Bper Banca, Ferrovie dello Stato, Tim, Movyon, Iren e Eni, con soluzioni che spaziano dall’analisi previsionale in ambito finanziario alle smart grid, passando per la domotica intelligente. La struttura ha da poco condiviso con la propria community i risultati conseguiti nel corso del 2023 e la roadmap per il 2024, in occasione dell’Elis Innovation Day.

Ingegneria Digitale ELIS e l’Innovation Day 2023

L’edizione 2023 di quello che è ormai un appuntamento annuale si è tenuta a Roma il 27 settembre per la premiazione dei progetti di co-innovazione realizzati dagli studenti di Ingegneria Digitale ELIS insieme alle corporate che sostengono questo programma.

“Si è trattato di una vera e propria fiera dell’innovazione, specchio anche del lavoro svolto insieme alle imprese partner per alimentare il corso di studi di Ingegneria Digitale ELIS, una Laurea triennale che integra il piano di studi in Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano con esperienze curriculari da maturare direttamente in azienda”, spiega Fabio Capasso.

OPEN ITALY – Il laboratorio di co-creazione dove collaborano grandi aziende, realtà innovative e giovani talenti

OPEN ITALY è invece il programma di open & collaborative innovation di ELIS Innovation Hub, che coinvolge grandi aziende e start-up nello sviluppo di nuove soluzioni. Il programma prevede giornate dedicate alla partenza dei progetti, pianificandone le attività ed i tempi di realizzazione.

“In occasione dell’Innovation Day abbiamo avviato più di 20 progetti – spiega Capasso – e per noi rappresenta il momento del fare. La nostra forza consiste nel proporci come costruttori di nuove progettualità mettendo insieme molteplici interpreti. Il primo passo è integrare la soluzione del soggetto innovativo all’interno dell’azienda cliente (PoC) per poi costruire un business case che ne valuti l’adozione completa.

Dal 2017, nell’alveo del programma OPEN ITALY sono stati sviluppati in tutto 134 progetti, che hanno interessato ambiti comuni a più aziende e indipendenti dal tipo di industry. “Ogni anno, tramite l’analisi dei trend topic e il confronto con gli stakeholder chiave dell’ecosistema, i perimetri vengono rielaborati al fine di andare incontro alle esigenze di tutte le aziende”, aggiunge Capasso.

“Per il 2024, i programmi supportati da ELIS Innovation Hub non potranno che cogliere le sfide emergenti del mercato, concentrandosi quindi su Operational Excellence & Predictive Maintanance, Sustainability, Decarbonization & Green Economy, Urban Intelligence & Smart Mobility, Digital Marketing & New Sales Channels, Generative AI, Open Finance, Digital Payments & Smart Contracts, Digital HR & Safety Management”.

La chiave per alimentare l’open innovation? L’internazionalizzazione

Open innovation è d’altra parte sinonimo anche di internazionalizzazione: le community devono essere in grado di sviluppare un respiro globale se vogliono davvero anticipare i desiderata del mercato e trasformarsi in fucine creative. Ecco perché all’Elis Innovation Day è subito seguito, nei primi giorni di ottobre, il viaggio di una delegazione delle aziende dell’HUB di ELIS in Silicon Valley.

“Attraverso le esperienze internazionali si ha la possibilità di studiare e conoscere dall’interno ecosistemi virtuosi di open innovation esistenti al di fuori dei confini italiani, assorbendone i punti di forza e confrontandoli con i modelli nazionali”, rimarca Capasso.

“I partecipanti all’esperienza, grazie alle partnership che ELIS Innovation Hub sta attivando, hanno avuto modo di esplorare ambienti e infrastrutture che rappresentano il cuore del mercato dell’innovazione a livello globale”, continua Capasso. “L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di mettere a confronto le varie startup e ampliare la loro collaborazione sul piano internazionale, studiare casi di successo a livello globale, estendere la rete di connessioni e lasciarsi contaminare da player esperti”

In questo specifico contesto ELIS Innovation Hub agisce da abilitatore e facilitatore nella diffusione della cultura dell’innovazione in Italia, garantendo un continuo confronto tra aziende che vogliono approfondire il loro livello di conoscenza del mercato e delle opportunità all’estero”.

Oltre all’open innovation, ELIS Innovation Hub sviluppa iniziative nell’ambito del Customer Centricity, dell’Operational Excellence, dei Big Data Analytics & AI, del Software Engineering e del Project Management. “Più di cento professionisti mettono quindi a disposizione delle imprese le proprie competenze anche nell’ambito della trasformazione digitale e dell’efficientamento dei processi organizzativi e produttivi, potendo fare leva su un’offerta consulenziale fondata su un forte senso di responsabilità, oltre che su professionalità affermate”, chiosa Capasso.

(Articolo realizzato in collaborazione con ELIS)