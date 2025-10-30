eFM acquisisce Opinno: l’italiana del digitale nel real estate si prende la società di open innovation della Silicon Valley

eFM, azienda italiana di servizi digitali per il real estate, ha annunciato l’acquisizione di Opinno, società della Silicon Valley di Open Innovation.

Con l’acquisizione, eFM arricchisce il servizio di gestione intelligente degli spazi con contenuti, relazioni e know-how sull’innovazione tecnologica, puntando così a diventare la prima piattaforma al mondo di Experience as a Service e unicorno italiano.

La notizia

eFM, azienda italiana leader nei servizi digitali per la gestione del real estate, ha annunciato il 30 ottobre 2025 l’ingresso di Opinno nel Gruppo, ampliando il proprio perimetro all’ambito della trasformazione e dell’innovazione corporate.

L’operazione, siglata lo scorso 13 ottobre, rientra in un piano di sviluppo più ampio e segue l’acquisizione di Archibus Solution Center Spain, dello scorso luglio. Un ulteriore tassello nella strategia di crescita internazionale di eFM, che mira a costruire la prima architettura scalabile in grado di coniugare luoghi, persone e contenuti di innovazione per accelerare trasformazioni complesse e generare impatto su scala globale.

Cosa fa eFM

eFM è un’azienda italiana fondata nei primi anni 2000 a Roma, con l’obiettivo di trasformare il mercato del real estate attraverso l’innovazione digitale. Inizialmente focalizzata sulla gestione tecnica e energetica degli immobili, ha progressivamente ampliato la propria offerta, integrando competenze in progettazione, facility management e design. Questa evoluzione le ha permesso di diventare una piattaforma globale di servizi digitali per la gestione degli spazi, operando in quattro continenti e con oltre 350 professionisti tra ingegneri, architetti, data scientist, economisti, psicologi e antropologi.

Nel corso degli anni, eFM ha sviluppato MYSPOT, una piattaforma tecnologica modulare che consente la progettazione, la gestione e la condivisione degli spazi, integrando dati in tempo reale per ottimizzare l’occupazione, l’efficienza energetica e l’esperienza degli utenti. Questa piattaforma ha reso possibile la creazione di ambienti “senzienti”, in grado di adattarsi alle esigenze degli utenti e di supportare modelli di lavoro ibridi e sostenibili.

L’approccio distintivo di eFM è quello di considerare gli spazi non solo come luoghi fisici, ma come ecosistemi interattivi che connettono persone, servizi e tecnologie, con l’obiettivo di migliorare il benessere e la produttività degli utenti . Questa visione ha portato l’azienda a espandersi a livello internazionale, con filiali in Germania, Stati Uniti, Brasile, Cile, Paesi Bassi e Spagna, e a acquisire il 51% di Archibus Solution Center Spain, consolidando la sua posizione nel mercato europeo del digital real estate.

Con una crescita significativa del fatturato, passato da 20 milioni di euro nel 2020 a 45 milioni nel 2024, e un portafoglio di contratti e ordini pari a 190 milioni di euro, eFM entro cinque anni vuole raggiungere 30 milioni di utenti e 80 milioni di metri quadrati gestiti.

(QUI un video su eFM)

Opinno: la società della Silicon Valley già entrata in Italia

Opinno è una società globale di consulenza per l’innovazione, fondata nel 2008 nella Silicon Valley dallo spagnolo Pedro Moneo. Specializzata nella trasformazione digitale delle organizzazioni, Opinno offre servizi in open innovation, progettazione di strategie digitali, reskilling della forza lavoro e sviluppo di nuovi modelli di lavoro. Con oltre 230 dipendenti e uffici in sette paesi, tra cui Spagna, Italia, Stati Uniti, Messico, Ecuador, Argentina e Colombia, Opinno dichiara sul suo sito un fatturato superiore a 16 milioni di euro.

Nel 2020, Opinno ha acquisito Tree, una PMI italiana fondata nel 2011 da Antonio Perdichizzi, attiva nel campo dell’open innovation e dell’educazione digitale. Con un fatturato di 1,9 milioni di euro nel 2019 e sedi a Milano, Roma e Catania, Tree ha collaborato con grandi aziende italiane e ha sviluppato iniziative come Tree School, un programma formativo per giovani talenti nel settore digitale.

L’acquisizione di Tree ha permesso a Opinno di rafforzare la propria presenza in Europa e di integrare competenze locali in un contesto internazionale. Attualmente, Antonio Perdichizzi è stato fino a giugno 2024 presidente di Opinno Italia, continuando a promuovere l’innovazione e la formazione nel Sud Italia attraverso iniziative come Isola Catania e il festival “Make in South”.

Cosa porta Opinno in eFM

In qualità di editore della rivista MIT Technology Review in Italia, Opinno porta in eFM un patrimonio unico di relazioni, contenuti e know-how, parte di una delle community più autorevoli al mondo dedicate all’innovazione tecnologica. All’interno del Gruppo eFM, questo patrimonio contribuirà ad affrontare i temi dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione su scala europea e internazionale, valorizzando la rete globale di clienti e partner del Gruppo.

All’infrastruttura digitale dei luoghi – costruita attorno alla piattaforma MySpot, riconosciuta da Gartner come una delle soluzioni più innovative al mondo – si affianca ora il motore di contenuti e di know-how di innovazione e apprendimento sviluppato da Opinno, che da oltre quindici anni accompagna grandi organizzazioni e istituzioni nella corporate innovation, nella trasformazione organizzativa e nell’adozione dell’intelligenza artificiale nei processi chiave.

La parola ai protagonisti

Daniele Di Fausto, CEO di eFM (nella foto sotto), afferma:

“Il nostro obiettivo è diventare un unicorno europeo nei prossimi cinque anni, con oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo. Opinno porta con sé competenze solide, riconosciute a livello internazionale, nella progettazione e nell’implementazione di processi di innovazione complessi. Con questa operazione acceleriamo il percorso verso la leadership nella gestione digitale dei luoghi come esperienze: diventiamo la prima piattaforma europea di Experience as a Service, capace di unire spazi, persone e contenuti in una traiettoria ambiziosa che guarda all’Europa e al mondo. È un passo strategico per alzare l’asticella del mercato e moltiplicare il valore per i nostri clienti.”

Tommaso Canonici, Co-founder di Opinno, dichiara:

“La missione di Opinno è generare impatto attraverso l’innovazione. In eFM abbiamo trovato non solo un piano industriale solido, ambizioso e internazionale, ma anche una straordinaria sintonia valoriale e umana. La convergenza dei nostri percorsi rafforza il potenziale di crescita e amplifica la portata delle nostre azioni. Quella che per noi è stata un’emozione profonda oggi si traduce in responsabilità: la responsabilità di dare il massimo per accompagnare un numero sempre maggiore di organizzazioni nell’affrontare con visione e coraggio le sfide del futuro.”

L’operazione si fonda su continuità e sinergia. Silvia Amato, precedentemente Director di Opinno Italia, ha assunto il ruolo di General Manager di Opinno Italia. Tomasso Canonici continua con il suo ruolo di Co-Founder e Partner di Opinno e assume in eFM il ruolo di Chief New Offering Growth per scalare la proposizione integrata a livello globale.

Entrambi continueranno il percorso di successo svolto fino ad oggi all’interno di un gruppo più grande, affiancando il management attuale che ha costruito negli anni l’attuale posizionamento di eFM: Daniele Di Fausto, CEO eFM Global, Giuseppe Capicotto, Chief Revenue Officer eFM, Daniele Appetito, Chief Digital Governance Officer eFM, per lo sviluppo della piattaforma MySpot e il Top Manager Giorgio Pivetta per la sua esperienza in progetti di scale-up a livello internazionale acquisita in Gruppi come Campari e Barilla.