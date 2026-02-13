Epta e l’orizzonte aperto dell’innovazione: ecco come il gruppo apre le porte al futuro

Epta è un grande gruppo industriale multinazionale nel settore della refrigerazione commerciale. Di proprietà familiare e con headquarter in Italia, Epta è presente in oltre 100 Paesi e conta 11 unità produttive in tutto il mondo, circa 8.000 dipendenti e un fatturato di 1,7 miliardi di euro nel 2024.

Guidata da un purpose chiaro – “Preserving our planet with conscious innovation. Together.” – il percorso del Gruppo Epta rappresenta un esempio significativo di come un’azienda industriale possa evolvere verso modelli di innovazione aperta, consapevole e orientata sul lungo periodo. In questo contesto, la partnership con l’Osservatorio Startup Thinking svolge un ruolo strategico nel rafforzare la capacità del Gruppo di leggere i cambiamenti, dialogare con l’ecosistema esterno e trasformare l’innovazione in valore concreto.

Noemi Piscitelli, Digital Change & Innovation Manager, e Cecilia Visibelli, Global Director of Digital Transformation & Innovation, hanno recentemente condiviso con l’Osservatorio l’approccio strutturato e pragmatico all’Open Innovation del Gruppo, fondato sulla collaborazione interna, sulla creazione di community di innovatrici ed innovatori e sulla sperimentazione continua che coinvolge partner, startup e stakeholder esterni.

Dal prodotto al digitale: l’evoluzione dell’innovazione in Epta

L’innovazione in Epta è nata e cresciuta per anni all’interno di un approccio fortemente centrato sull’R&D di prodotto, pilastro dell’azienda, con centri dedicati presenti in 11 Paesi. Negli ultimi anni a questi si è affiancato il team di digital transformation che ha portato alla nascita di una nuova Funzione: Digital Transformation & Innovation. Come sottolinea Cecilia Visibelli, «la creazione di quest’area è stata il riconoscimento di un percorso che ha saputo generare valore concreto all’interno dell’organizzazione, mettendo in relazione tecnologia, processi, persone e cultura».

Questa nuova unità ha un obiettivo preciso: affiancare l’R&D di prodotto, supportando i processi d’innovazione con un approccio agile, orientato alla creazione di servizi digitali complementari al prodotto fisico. La servitization, ovvero la trasformazione del prodotto in piattaforma di servizi, diventa così un terreno fertile di Open Innovation interna, capace di connettere competenze diverse, abilitare nuovi modelli di business e rafforzare il vantaggio competitivo del Gruppo.

Governance globale e community: innovazione distribuita e partecipata

La natura internazionale di Epta rende necessaria una governance dell’innovazione solida e organizzata, capace di collegare le diverse sedi e funzioni del gruppo. Ogni Paese dispone di un proprio centro dedicato all’innovazione, che contribuisce alle attività globali e condivide periodicamente progetti e risultati. Il coordinamento è garantito da un Digital Committee che si riunisce ogni tre mesi per analizzare l’avanzamento delle iniziative e definire le priorità comuni, a conferma di un approccio inclusivo che favorisce la collaborazione tra Paesi e Funzioni.

Il processo di innovazione si nutre di un ascolto costante dei bisogni delle persone e dell’organizzazione. Ogni anno Epta realizza una survey interna che raccoglie idee, punti di forza e opportunità di miglioramento. I risultati vengono poi analizzati per definire nuovi percorsi di crescita e valorizzare le migliori iniziative emerse dai diversi team.

La cultura dell’innovazione è diffusa in modo capillare: programmi di formazione dedicati a tutte le oltre 8.000 persone del Gruppo e un’attenzione mirata ai talenti, considerati motore strategico della trasformazione.

Un tratto distintivo dell’approccio all’innovazione di Epta è la creazione di community digitali, spazi di collaborazione che promuovono la condivisione di conoscenza e l’ideazione di nuovi progetti. Ne sono nate quattro: SAP, Reporting, Data & Analytics e Intelligenza Artificiale; ciascuna funge da incubatore di idee, stimolando il confronto tra ruoli e Paesi.

Mantenere vivo l’interesse e la partecipazione è una sfida continua. Il team di innovazione lavora per animare costantemente le community, organizzando incontri, condividendo risultati e stimolando momenti di confronti e dialogo tra le persone. Questi spazi digitali sono oggi una componente essenziale della rete di collaborazione interna e del modo di fare Open Innovation nel Gruppo.

Ecosistema esterno, sperimentazioni e AI: dalla scoperta al PoC scalabile

L’apertura verso l’esterno rappresenta un altro pilastro dell’approccio di Epta. Il Gruppo organizza workshop e momenti di co-sperimentazione con partner esterni, startup, e diversi attori dell’ecosistema, coinvolgendo attivamente la funzione R&D per lavorare su casi d’uso concreti.

In questo contesto la funzione HR svolge un ruolo cruciale, riconosciuta come “partner in crime” della trasformazione. Come racconta Piscitelli, «la collaborazione con le Risorse Umane è fondamentale. HR è un alleato strategico nel costruire una cultura che abilita l’innovazione, rendendola concreta e accessibile alle persone, favorendo spirito imprenditoriale, sperimentazione e apprendimento anche dall’errore».

La cultura del dato e un approccio sempre più data-driven accompagnano ogni sperimentazione. Su questo terreno l’Intelligenza Artificiale ha un ruolo pervasivo. Epta ha avviato un vero e proprio AI Journey, che non parte dalla tecnologia ma dalle persone: una community interna dedicata, figure di riferimento per la diffusione della cultura digitale e oltre 20 use case di business già identificati, che spaziano dal supporto tecnico e ingegneristico al controllo qualità, dal reporting finanziario alla gestione della compliance internazionale. L’adozione di strumenti come Copilot e chatbot intelligenti rappresenta solo una parte di un percorso più ampio, orientato a rendere i processi più efficienti, sostenibili e partecipati. Le prospettive future sono chiare: rafforzare la presenza in alcune geografie strategiche che fungono da poli di innovazione avanzata e ampliare l’impegno del Gruppo in territori che stanno emergendo come nuovi laboratori della digital transformation.

L’approccio di Epta è un percorso che combina, dunque, rigore organizzativo e sperimentazione continua, mettendo al centro le persone, le community e la capacità di condividere conoscenza.

Come dimostrano le parole di Cecilia Visibelli e Noemi Piscitelli, l’innovazione in Epta è un processo vivo e distribuito, fondato sull’idea che il valore non si genera in un punto, ma nella connessione tra punti: Funzioni, Paesi e competenze che, insieme, costruiscono il futuro del Gruppo.

(Contenuto realizzato in collaborazione con Epta)