BNPL, Andrea Fumagalli è Country Manager Italia per Scalapay

L’unicorno fintech Scalapay, piattaforma italiana leader nel Buy Now Pay Later (BNPL), annuncia la nomina di Andrea Fumagalli a Country Manager Italia.

“Sono entusiasta di assumere il ruolo di Country Manager Italia di Scalapay e di guidare la nostra crescita nel mercato italiano,” ha commentato Fumagalli, “L’innovazione costituisce il fulcro del mio approccio lavorativo, un valore che rispecchia pienamente l’ambiente dinamico e stimolante di Scalapay. Collaborando con il team e i nostri brand partner, lavoreremo per garantire un’esperienza cliente straordinaria e per realizzare i nostri obiettivi di crescita. Sono convinto che insieme possiamo affrontare sfide ambiziose e consolidare la posizione dell’azienda come leader nel Buy Now Pay Later in Sud Europa”.

Cosa fa Scalapay

Unicorno dai natali italiani con sede a Dublino, Scalapay sta ridefinendo il panorama degli acquisti online e in negozio per oltre 5 milioni di utenti promuovendo un approccio innovativo e accessibile allo shopping: la formula Buy Now Pay Later (BNPL). La sua soluzione di pagamento consente di fare acquisti in 3 o 4 rate, senza interessi.

Anche grazie alla partnership con Visa, con cui ha lanciato le carte di credito Visa virtuali, la sua missione è di supportare oltre 5.000 brand partner e 7.000 negozi fisici per offrire ai propri clienti un’esperienza d’acquisto flessibile e conveniente, in partnership con brand di spicco che spaziano da settori quali il lusso, l’abbigliamento, il beauty fino al travel.

Chi è Andrea Fumagalli

Andrea Fumagalli arriva a Scalapay con una vasta esperienza internazionale e conoscenze derivanti da una ventennale carriera nel campo dell’Information Technology. La sua leadership si è distinta in ruoli manageriali con profonde competenze nel business development e strategiche capacità relazionali con clienti esistenti. Inoltre, nel suo percorso professionale ha guidato attività chiave per la crescita aziendale, dalla formazione di partnership strategiche alla gestione delle risorse umane.

Ha precedentemente lavorato per DELL, BMC Software, Moviri, ContentWise, MondoDB e per ultimo Akamas, dove ha avuto il ruolo di Vice President of Global Sales.

Cosa farà Andrea Fumagalli a Scalapay

Andrea Fumagalli approda in un momento di espansione internazionale per l’azienda, a partire dall’Italia, che si sta consolidando per supportare la crescita dei merchant, della relazione con i clienti esistenti e per sostenere nel contempo gli acquisti consapevoli dei consumatori fornendo loro un’esperienza unica.

L’attività di Fumagalli sarà mirata ad accrescere il business in Italia. Le sue priorità immediate si concentreranno sulla formazione di una solida infrastruttura operativa che generi una pipeline di vendita distribuita in modo uniforme, insieme allo sviluppo delle opportunità con i clienti.

Fumagalli si impegnerà a strutturare il team di vendita e di account management verso una strategia orientata alla vendita a valore, garantendo un’esperienza cliente ottimale e una crescita sostenibile nel mercato italiano.

“Andrea, con la sua vasta esperienza e mentalità innovativa, sarà un prezioso alleato nel raggiungimento dei nostri obiettivi di business e nello sviluppo sostenibile di Scalapay in Italia” commenta Massimiliano Errigo, Chief Revenue Officer di Scalapay. “La sua nomina rappresenta un passo importante nella nostra strategia di crescita, e siamo fiduciosi che porterà un impatto positivo e duraturo nel nostro percorso”.