Le carte di pagamento virtuali Visa usa e getta consentono di effettuare pagamenti in 3 o 4 rate senza alcun interesse su migliaia di brand aderenti a Scalapay: ecco come

Arrivano i frutti della recente partnership tra Visa e Scalapay, unicorno italiano del Buy Now, Pay Later (BNPL): i 5 milioni di utenti della piattaforma Scalapay potranno ora generare carte di pagamento virtuali Visa usa e getta che consentono di effettuare pagamenti in 3 o 4 rate senza alcun interesse, ampliando l’esperienza di shopping e fornendo ai consumatori l’opportunità di scegliere tra migliaia di nuovi brand.

“Siamo lieti di annunciare questo nuovo entusiasmante capitolo della partnership con Visa, una forte sinergia che rappresenta un passo significativo nel nostro impegno a offrire un’esperienza premium ai nostri utenti” spiega Simone Mancini, CEO di Scalapay. “Questa collaborazione permette di potenziare ulteriormente l’app di Scalapay, trasformandola da uno strumento di gestione delle rate a un autentico portale d’accesso per gli utenti verso un mondo di brand esclusivi e una destinazione primaria per scoprire offerte uniche. Il nostro obiettivo è offrire agli utenti un’esperienza completa, facendo di Scalapay non solo un metodo di pagamento affidabile, ma anche un compagno di shopping digitale in continua evoluzione, rispondendo alle esigenze in evoluzione dei consumatori”

Il lancio di questo innovativo prodotto è supportato da un’importante campagna di marketing multicanale, integrandosi con la promozione in atto del concorso a premi di Scalapay “Vinci un sogno da 1.000.000”. Questa sinergia di iniziative promette di catturare l’attenzione del pubblico, offrendo non solo un prodotto all’avanguardia ma anche la possibilità unica in Italia di aggiudicarsi attraverso il concorso Scalapay un premio straordinario di €1.000.000 in voucher per un fortunato vincitore.

Come funzionano le carte Visa virtuali di Scalapay

La funzionalità del prodotto combina le competenze e la capacità di innovazione di entrambe le società, risultando semplice e intuitiva: l’utente accede all’App Scalapay tramite il proprio smartphone, seleziona uno dei brand partner contrassegnati con l’icona rosa con una carta, sceglie il prodotto di suo gradimento e lo aggiunge al carrello. Successivamente, genera la carta virtuale per dilazionare il pagamento del prodotto/servizio che intende acquistare in 3 o 4 rate. Infine, deve semplicemente copiare i dettagli della carta virtuale ed inserirli nella pagina di checkout e confermare l’ordine.

Il nuovo prodotto beneficerà anche di tutta la resilienza e la sicurezza fornite da Visa: la carta virtuale usa e getta Scalapay viene generata al momento dell’acquisto e viene cancellata subito dopo ed è inoltre garantita dagli standard di sicurezza della rete Visa.

Sono numerosi i settori con brand di spicco con cui sarà possibile effettuare acquisti con questa nuova funzionalità tra cui: Zalando Prive, Booking, Foot Locker, North Sails, Lookfantastic.

Visa e Scalapay, una sinergia per rivoluzionare il Buy Now Pay Later

La nuova soluzione di pagamento arriva in un momento di crescente domanda e penetrazione dei pagamenti rateali in Italia, come rileva l’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano. Un prodotto mirato a innovare l’esperienza dei pagamenti rateali, rendendola più semplice, personalizzata e flessibile.

Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia, commenta: “I consumatori si aspettano sempre più esperienze di pagamento altamente personalizzate, flessibili e senza interruzioni. Il lancio del nuovo prodotto sviluppato insieme a Scalapay ci permette di fornire loro una soluzione innovativa che soddisfa queste esigenze. Un’innovazione che beneficia anche della scala, dell’affidabilità e della sicurezza della rete Visa, dove abbiamo investito oltre 9 miliardi di euro negli ultimi 5 anni integrando soluzioni all’avanguardia come l’intelligenza artificiale e il machine learning per garantire una maggiore protezione in ogni transazione”.