Con l’ampliamento della sua piattaforma a oltre mille brand da cui acquistare e pagare in 4 rate senza interessi, la fintech Scalapay copre ora più del 50% dell’e-commerce italiano. Per festeggiare ha lanciato una campagna senza precedenti in Italia: un premio a estrazione di un milione di euro

E se, invece che investire in inserzioni e pubblicità, il budget per il marketing fosse usato per regalare un milione di euro a un fortunato vincitore? Ha scelto questo approccio inusuale la fintech Scapapay, unicorno italiano del Buy Now Pay Later.

Per celebrare l’ampliamento della sua piattaforma a oltre mille brand da cui effettuare acquisti e pagare in 4 rate senza interessi, Scalapay ha lanciato una campagna senza precedenti in Italia: un premio a estrazione di 1.000.000 euro, sottoforma di voucher in beni o servizi.

Fondata nel 2019 da Simone Mancini, Johnny Mitrevski, Raffaele Terrone, Mirco Mattevi e Daniele Tessari, Scalapay è una società fintech basata a Milano (ma con sede legale a Dublino) che nasce per permettere di fare piccoli e medi acquisti da pagare successivamente a rate, senza interessi.

Dal 2022, la società ha raggiunto lo status di unicorno, ottenendo una valutazione di oltre un miliardo di dollari. Scalapay ha stipulato diverse partnership, ultima quella con Visa nel settembre 2023, che si prefiggeva di ridefinire il panorama del BNPL rendendo i pagamenti dilazionati più flessibili e accessibili a sempre più esercenti e consumatori in Europa: un’operazione di cui stiamo cominciando a vedere i frutti.

Un milione da Scalapay per aiutare i clienti a realizzare i propri sogni

La campagna per l’estrazione del premio, ha spiegato il CEO Simone Mancini, nasce dal feedback degli stessi clienti: “I nostri clienti hanno condiviso casi in cui Scalapay li ha aiutati a realizzare ambizioni di vita. Abbiamo ascoltato storie come fare un regalo ai genitori per un viaggio di nozze mai realizzato, portare i figli a Gardaland, e persino acquistare il primo paio di ambite scarpe di Jimmy Choo. Vogliamo continuare a realizzare i sogni con questa campagna.”

“Abbiamo deciso di aiutare un fortunato vincitore a realizzare un grande sogno, e molti altri a realizzare sogni leggermente più piccoli (ma comunque importanti). Per il GRANDE sogno – un fortunato utente di Scalapay vincerà un premio di 1 milione di euro! È un sogno ricorrente che la maggior parte delle persone ha. Per i sogni leggermente più piccoli… stiamo dando agli utenti la possibilità di partecipare a un quiz giornaliero in diretta con premi da 1.000 euro tramite l’app di Scalapay.”

Come partecipare ai premi di Scalapay

Per partecipare al premio di un milione di euro, i clienti devono fare un acquisto di almeno €80, scaricare l’app Scalapay, registrarsi sulla pagina dedicata nell’app, e partecipare all’estrazione finale. Il vincitore sarà fornito di un servizio concierge dedicato per sei mesi per convertire il premio di €1.000.000, da intendersi sottoforma di voucher in beni o servizi contemplati dal D.P.R. 430/2001, IVA inclusa ove dovuta (qui tutti i dettagli).

Come parte delle celebrazioni in corso, Scalapay sta anche organizzando quiz giornalieri in diretta con €1.000 in Buoni Regalo da vincere ogni giorno. Per partecipare, gli utenti devono accedere alla app Scalapay alle 21:00 ogni giorno e rispondere a tutte e dieci le domande a risposta multipla nel quiz in diretta. Il partecipante più veloce a rispondere correttamente vince €1.000 in Buoni Regalo.

Scalapay per la gestione finanziaria: pagamento in 4 rate da oltre 1000 brand

Con il nuovo ampliamento della piattaforma, Scalapay offre il servizio di pagamento rateale su oltre mille brand nella sua app, inclusi colossi globali come Amazon, Booking, Footlocker, Zara, Zalando Privè, IKEA, Uniqlo, Farfetch, Bershka, Yoox, About You, Boohoo, e Leroy Merlin.

“Per molto tempo, i nostri consumatori hanno richiesto questi noti brand. Oggi, grazie alla nostra partnership con Visa, siamo felici di offrire ciò che desideravano. Ora Scalapay copre più del 50% dell’e-commerce italiano” dichiara Simone Mancini.

Inoltre, ora Scalapay offre ora ai clienti la possibilità di pagare in 4 rate anzichè 3, sempre senza interessi.

“La creazione di questa soluzione è il risultato diretto dell’ascolto attento delle esigenze dei nostri clienti” continua Mancini, “Il lancio di Pay in 4 proprio in anticipo sulla stagione natalizia, il periodo clou dello shopping, riveste un’importanza fondamentale. In questa fase, la spesa per beni e servizi discrezionali registra un significativo aumento. In un contesto di crescente costo della vita dovuto all’inflazione, l’opzione di pagamento in 4 rate senza interessi offerta da Scalapay punta ad aiutare gli utenti nella gestione oculata delle proprie spese promuovendo una responsabile gestione finanziaria”.

Con il Paga in 4, nuovi brand, l’estrazione del grand premio e i quiz, Scalapay si prefigge di rivoluzionare l’esperienza di acquisto dei loro clienti in questa stagione natalizia. La campagna punta a realizzare sogni personali e cari, a testimonianza dell’impegno di Scalapay nel servire i suoi clienti.