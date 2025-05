Accessibilità digitale: da vincolo normativo a leva per innovazione e business

Negli ultimi anni, l’accessibilità digitale ha assunto un ruolo sempre più centrale nell’agenda legislativa europea. Il passaggio da un approccio basato su principi etici a un vero e proprio obbligo normativo è ormai evidente: la Direttiva Europea sull’Accessibilità (European Accessibility Act), recepita in Italia nel 2022, introdurrà a partire dal 28 giugno 2025 requisiti chiari e vincolanti per un’ampia gamma di operatori economici.



Tuttavia, una parte significativa del tessuto imprenditoriale italiano, soprattutto tra le PMI, non sembra aver ancora colto pienamente né l’urgenza né il potenziale trasformativo di questa svolta. Parlare di accessibilità digitale solo in termini di conformità normativa significa tralasciare una parte importante della questione, servono sempre di più manovre concrete: rendere un sito, un’applicazione o un documento accessibile non è quindi soltanto un atto dovuto nei confronti di oltre 87 milioni di persone con disabilità in Europa, bensì diventa un investimento strategico che impatta su user experience, ottimizzazione SEO, reputazione del brand e mercato potenziale.

L’accessibilità digitale come obbligo e opportunità

L’accessibilità infatti è, a tutti gli effetti, una leva di trasformazione digitale e pensare, progettare e sviluppare tenendo conto delle esigenze di tutti, inclusi utenti ciechi, sordi o con disabilità motorie, significa migliorare la qualità complessiva dei prodotti digitali. Alcune delle soluzioni più diffuse oggi, dal dark mode alle scorciatoie da tastiera, sono nate proprio per rispondere a esigenze di accessibilità e si sono poi estese a tutta l’utenza.

Accessibilità digitale, i settori più indietro

Nonostante la normativa e i vantaggi concreti, l’adozione di pratiche inclusive è ancora altamente disomogenea. Alcuni settori, come quello bancario o assicurativo hanno iniziato a integrare questi principi, spesso spinti da pressioni internazionali o da esigenze di scalabilità. Al contempo ci sono ancora però comparti, come turismo, editoria, e-commerce e le Pubbliche Amministrazioni locali, che risultano impreparati per differenti motivi, tra i quali:

Scarsa conoscenza della normativa e delle relative scadenze;

e delle relative scadenze; Assenza di competenze interne , soprattutto nei team di sviluppo e design;

, soprattutto nei team di sviluppo e design; Percezione dell’accessibilità come un costo anziché come un’opportunità di crescita.



La vera leva del cambiamento? Un ecosistema abilitante

Per colmare il divario sono necessarie soluzioni concrete, ma soprattutto un cambio di paradigma, che preveda:

Formazione e cultura digitale accessibile : l’accessibilità deve entrare nei programmi di formazione tecnica e nei corsi per designer, developer, marketer e figure legali, diventando così parte della cultura aziendale.



: l’accessibilità deve entrare nei programmi di formazione tecnica e nei corsi per designer, developer, marketer e figure legali, diventando così parte della cultura aziendale. Tecnologie scalabili : strumenti basati su AI e automazione, come gli accessibility widget o i validatori automatici di accessibilità, possono accelerare i processi di accessibilità, ma devono essere sempre accompagnati da valutazioni e interventi umani.



: strumenti basati su AI e automazione, come gli accessibility widget o i validatori automatici di accessibilità, possono accelerare i processi di accessibilità, ma devono essere sempre accompagnati da valutazioni e interventi umani. Accessibilità nei KPI e nei processi aziendali: l’accessibilità deve diventare parte integrante delle strategie aziendali, con obiettivi misurabili e presenti nei brief ai fornitori, nelle roadmap IT e nei progetti marketing. Solo così si passa da interventi spot a soluzioni scalabili e continuative, con un impatto reale sull’esperienza utente e sul business.

l’accessibilità deve diventare parte integrante delle strategie aziendali, con obiettivi misurabili e presenti nei brief ai fornitori, nelle roadmap IT e nei progetti marketing. Solo così si passa da interventi spot a soluzioni scalabili e continuative, con un impatto reale sull’esperienza utente e sul business. Governance accessibile e partner specializzato: l’accessibilità richiede una governance trasversale che coinvolga IT, legal, HR, marketing e design in modo coordinato. Per molte aziende, costruire questo modello interno non è semplice: ecco perché affidarsi a partner specializzati può fare la differenza. In questo frangente diventa sostanziale il supporto di realtà esperte, che accompagnano le aziende a strutturare processi scalabili, formare i team e integrare l’accessibilità in modo stabile e strategico nel tempo.



L’accessibilità digitale è diventata quindi una condizione necessaria per la sostenibilità sociale della trasformazione digitale. Il 2025 segnerà un punto di svolta normativo, ma la vera sfida, e la vera opportunità, è culturale e strategica e le imprese che sapranno coglierla non saranno solo conformi: saranno più forti, più innovative e più vicine alle persone.