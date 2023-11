A New Hope, il 27 novembre l’evento di Innovup per l’innovazione in Italia: ecco come partecipare

Dedicata ai protagonisti e agli ultimi trend dell’innovazione, A New Hope è una conferenza pubblica e aperta a tutti, in presenza o da remoto. Raccoglierà ospiti istituzionali e internazionali per esplorare lo stato attuale e le prospettive per l’ecosistema italiano. Qui il programma

Un evento per fare il punto e riaccendere la miccia dell’innovazione in Italia: in occasione della sua Assemblea annuale dei soci lunedì 27 novembre, InnovUp organizza nel pomeriggio “A New Hope”, una conferenza pubblica e aperta a tutti. Dedicata ai protagonisti e agli ultimi trend dell’innovazione, raccoglie ospiti istituzionali e internazionali per esplorare lo stato attuale e le prospettive per l’ecosistema italiano.

Dalle ore 14:30 e fino alle 17:30, sarà possibile partecipare in presenza presso Hotel NH Collection Roma Centro, oppure in collegamento da remoto.

Che cos’è InnovUp

Nata nel 2020 dalla fusione di Italia Startup e APSTI (Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici), due importanti realtà già affermate nell’ecosistema per l’innovazione in Italia, InnovUp è l’associazione no profit e super partes che rappresenta e unisce la filiera dell’innovazione italiana: startup, scaleup, pmi innovative, centri di innovazione, incubatori, acceleratori, parchi scientifici e tecnologici, studi professionali, società di consulenza e corporate.

WHITEPAPER Cosa si può chiedere a ChatGPT? Scarica la guida 2023: consigli per l’uso, esempi ed opinioni

L’evento si colloca come appendice all’assemblea annuale riservata ai soci dell’associazione, che si svolgerà la mattina dello stesso giorno.

A New Hope, i temi della conferenza pubblica di InnovUp

”A New Hope” racconterà tramite panel e Keynote Speech i trend più recenti nell’ecosistema innovazione, dal venture capital al contributo dei centri di innovazione internazionali, offrendo uno spaccato dal punto di vista dei founders ed esplorando lo scenario normativo tra Europa e Italia e le prospettive del nostro Paese secondo ospiti istituzionali.

Tra gli ospiti, il tech guru americano Alec Ross; gli On. Giulio Centemero, Giulia Pastorella, Massimo Milani; Ines Moreno, EU Director Allied for Startups; Cristina Angelillo, Presidente InnovUp; Giorgio Ciron, Direttore InnovUp; Gianmarco Carnovale, e tanti altri.

A New Hope, il programma

14:00 Accrediti

14:30

Benvenuto: Cristina Angelillo, Presidente InnovUp e Co-Founder & CEO Marshmallow Games

Keynote Speech: Alec Ross, Professor, Author & Entrepreneur

Le prospettive per il Venture Capital:

Edoardo Gentili, Investor Founders Factory

Andrea Gennarini, General Partner 2100venture

Francesco Ricciuti, Runa Capital

Impact Partners, tbc

Modera Francesco Cerruti, Direttore Italian Tech Alliance

Keynote speech: Prof. Daniele Manni, Docente dell’Anno 2020 e GESS Education Award 2023

Centri di Innovazione internazionali:

Salvatore Majorana, Vice President IASP

Martin Olczyk, Managing Director Techstars Torino

Alberto Alonso, Head of Public Alliances Impact Hub Madrid

Francesca Buonanno, Head of Innovation Fondazione Giacomo Brodolini, Innovit

Plug and Play, tbc

Modera Stefano Soliano, Vice Presidente InnovUp e Direttore Generale di ComoNEXT

16:00

Coffee Break

16:15

Lo scenario normativo tra Europa e Italia

Le iniziative della Commissione Europea – Massimo Gaudina, Policy Coordinator New European Innovation Agenda Commissione UE

Startup Act 2.0 – Alberto Castronovo, Gabinetto del Ministro – Ministero delle Imprese e del Made in Italy

La strategia di internazionalizzazione della filiera italiana dell’innovazione – Massimo Carnelos, Capo Ufficio Innovazione, Startup e Spazio – Ministero Affari Esteri

Modera Angelo Coletta, Past President InnovUp e Co-Founder & CEO Zakeke

Il punto di vista dei founders

Chiara Petrioli, Founder & CEO WSense

Alexandre Prot, Co-Founder & CEO Qonto

Nicolò Petrone, Founder & CEO 1000Farmacie

Gianluca Cocco, Co-Founder & CEO Qomodo

Niccolò Somaschi, Co-Founder & CEO Quandela

Marco Ogliengo, Co-Founder & CEO Jet HR

Modera Ines Moreno, EU Director Allied for Startups

La voce del Parlamento

On. Giulio Centemero

On. Giulia Pastorella

On. Massimo Milani

Sen. Lorenzo Basso (TBC)

Modera Giorgio Ciron, Direttore di InnovUp

Conclusioni