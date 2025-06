Messaggi finanziari sulla rete SWIFT: cosa cambierà dal 2026

Ogni giorno, oltre 42 milioni di messaggi finanziari viaggiano sulla rete SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Più di 11.000 istituzioni in oltre 200 Paesi si affidano a questo sistema per muovere fondi, istruzioni e conferme di pagamento in modo sicuro e standardizzato. Ma una parte essenziale dell’infrastruttura sta per essere dismessa. SWIFT ha annunciato ufficialmente che, a partire dal 30 giugno 2026, cesserà il supporto a IPLA (Integration Platform for Alliance Access) e SIL (SWIFT Integration Layer), due componenti utilizzate da anni per connettere i sistemi bancari interni alla rete di messaggistica interbancaria. Per gli istituti di credito – soprattutto quelli con architetture IT stratificate – la scadenza impone una riprogettazione completa delle interfacce applicative.

IPLA e SIL: cosa sono

IPLA e SIL sono piattaforme di integrazione che per anni hanno permesso alle banche di collegare i loro sistemi interni alla rete SWIFT, fungendo da ponte per inviare e ricevere messaggi finanziari come bonifici, conferme di pagamento e istruzioni di regolamento. IPLA, parte della suite Alliance Access, offriva un’interfaccia flessibile per gestire flussi di messaggistica complessi, mentre SIL semplificava l’integrazione con applicazioni legacy, garantendo compatibilità con i formati SWIFT. Queste piattaforme erano fondamentali per la loro capacità di standardizzare e automatizzare le comunicazioni, riducendo errori e migliorando l’efficienza operativa in un settore dove precisione e velocità sono essenziali.

La decisione di SWIFT di terminare il supporto entro il 30 giugno 2026 riflette un cambio di paradigma guidato dall’evoluzione tecnologica e dalle nuove esigenze del mercato finanziario. Le piattaforme IPLA e SIL, basate su tecnologie ormai datate, non possono supportare le moderne richieste di interoperabilità, scalabilità e sicurezza. Il passaggio a soluzioni API-driven, cloud-based e conformi allo standard ISO 20022 risponde alla necessità di un’infrastruttura più agile e robusta. ISO 20022 è sviluppato dall’International Organization for Standardization (ISO), un’organizzazione globale che crea standard internazionali per garantire qualità, sicurezza ed efficienza in vari settori. In particolare, ISO 20022 è gestito dal Technical Committee 68 (ISO/TC 68), dedicato ai servizi finanziari, con il supporto di sottocomitati e gruppi di lavoro specializzati. La creazione dello standard coinvolge una collaborazione tra stakeholder del settore finanziario, tra cui banche, autorità di regolamentazione, fornitori di tecnologia e associazioni, come SWIFT, che funge da Registration Authority per ISO 20022.

Il sistema rinnovato utilizza un formato XML standardizzato che consente di includere dati più ricchi e strutturati, migliorando la tracciabilità, la trasparenza e l’efficienza delle transazioni. Lo standard, obbligatorio per i pagamenti transfrontalieri entro novembre 2025, supporta anche l’innovazione, come i servizi SWIFT gpi (Global Payments Innovation) per pagamenti più rapidi e trasparenti. I benefici includono una maggiore automazione, costi operativi ridotti e una migliore capacità di soddisfare requisiti normativi globali.

SWIFT e la fine del supporto a ILPA e SIL: implicazioni per le istituzioni finanziarie

La fine del supporto per IPLA e SIL obbliga le banche a ripensare le loro infrastrutture di messaggistica. La migrazione richiede l’aggiornamento dei sistemi di back-office, la revisione dei processi interni e investimenti in tecnologie moderne che rispettino il Customer Security Controls Framework (CSCF) di SWIFT. Adottando ISO 20022 e piattaforme avanzate, le banche possono migliorare la qualità dei dati, ottimizzare i flussi operativi e offrire servizi più competitivi, come pagamenti in tempo reale. Il passaggio è un’occasione per modernizzare l’infrastruttura, ridurre i costi a lungo termine e rafforzare la posizione sul mercato.

Rischi di un ritardo nella transizione

Un ritardo nella migrazione delle soluzioni IPLA/SIL oltre il 30 giugno 2026 comporta diversi rischi critici. Tra i principali, la possibilità di non essere più conformi ai requisiti normativi e architetturali. Inoltre, si rischia l’interruzione del supporto ufficiale, con conseguenti difficoltà nella gestione di eventuali incidenti o malfunzionamenti. Il mancato allineamento ai nuovi standard può anche compromettere l’integrazione con altre piattaforme e rallentare l’evoluzione tecnologica dei sistemi coinvolti. Infine, ritardare la transizione potrebbe comportare costi maggiori e una pressione significativa sulle risorse nei mesi successivi.

Fine del supporto di SWIFT a ILPA e SIL: come prepararsi alla scadenza

Le banche devono iniziare con un’analisi approfondita delle loro infrastrutture per identificare le dipendenze da IPLA e SIL, seguita dalla definizione di una roadmap strategica che delinei tempistiche e soluzioni compatibili con ISO 20022. L’adozione di piattaforme API-driven richiede test rigorosi per garantire l’interoperabilità con la rete SWIFT e i partner commerciali, mentre la formazione del personale è cruciale per adattarsi ai nuovi processi. Il monitoraggio continuo post-migrazione assicura stabilità operativa. L’uscita di scena di IPLA e SIL non rappresenta solo la fine di un ciclo tecnologico. È la manifestazione concreta di una pressione sistemica: aumentare trasparenza, ridurre attriti nei flussi internazionali e rendere l’intero settore bancario più accessibile a logiche digitali, integrate e verificabili. Le istituzioni che interpreteranno la transizione come occasione di riprogettazione – e non come un adempimento imposto – saranno le uniche davvero pronte per affrontare il prossimo decennio della messaggistica finanziaria. In Neverhack, siamo pronti a supportare le istituzioni finanziarie in questa importante migrazione e stiamo già lavorando con diverse realtà per accompagnarle verso soluzioni conformi e sicure.