Marco Gallone (Mastercard): “Il sorpasso del digitale sui contanti arriva da lontano, smartphone al centro dell’evoluzione”

Il sorpasso dei pagamenti digitali sui contanti in Italia non sorprende Marco Gallone, Vice President Fintech e Digital Partner di Mastercard. Secondo Gallone, questo traguardo non è frutto del caso, ma il risultato di un impegno costante e di lungo periodo, che ha visto il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera del pagamento digitale. Intervenendo alla presentazione della ricerca dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano il 13 marzo 2025, Gallone ha commentato i risultati, che vedono per la prima volta i pagamenti digitali in Italia superare il contante in termini di valore transato.

Nel 2024, infatti, il 43% dei consumi è stato regolato con strumenti elettronici, mentre l’uso del contante si è fermato al 41%, con la restante parte pagata tramite bonifici, addebiti in conto corrente e assegni. Tra le modalità più utilizzate, si confermano in forte espansione i pagamenti contactless, che rappresentano quasi il 90% delle transazioni elettroniche in negozio, con un transato di 291 miliardi di euro (+19%). (Nella foto, Marco Gallone)

Un percorso iniziato nel 2009

Gallone ha spiegato che il successo dei pagamenti digitali non è stato immediato, ma è il frutto di un processo che ha richiesto anni di lavoro. “Nel 2009, quando in Italia abbiamo iniziato a lavorare con tutti gli attori del settore, nessuno poteva prevedere che saremmo arrivati a questi numeri”, ha detto . Da allora, Mastercard ha lavorato per migliorare l’accettazione dei pagamenti digitali, facendo sì che le transazioni elettroniche fossero sempre più integrate nel tessuto economico quotidiano.

Gallone: “Smartphone al centro dell’evoluzione“

Uno degli aspetti chiave del cambiamento è stata la diffusione degli smartphone, che hanno permesso di rendere i pagamenti digitali non solo accessibili, ma anche estremamente facili da usare. Grazie alla tecnologia mobile, l’evoluzione dei servizi di pagamento è stata rapida e ha semplificato la vita quotidiana dei cittadini. “Gli strumenti digitali, come le carte e i wallet sui telefoni, sono diventati essenziali per facilitare l’utilizzo dei pagamenti in maniera immediata e conveniente”, ha aggiunto Gallone.

L’influenza del settore del trasporto sui pagamenti digitali

Un altro elemento fondamentale nel processo di digitalizzazione è stato il settore del trasporto pubblico. Fino a pochi anni fa, era impensabile pagare un biglietto per il trasporto pubblico con una carta di pagamento per una cifra di pochi euro. Oggi, invece, questo è diventato la norma. Gallone sottolinea come questo cambiamento abbia avuto un effetto positivo su tutti gli altri ambiti: “Vedere come le persone si sono abituate a pagare quotidianamente con carta per piccoli importi, come nei ristoranti, ha avuto un effetto positivo e trainante per l’intero ecosistema dei pagamenti digitali.”

Per Gallone, il sorpasso dei pagamenti digitali sui contanti è solo l’inizio di un percorso di evoluzione continua. Mastercard continuerà a lavorare per rendere i pagamenti ancora più facili e accessibili, spingendo sempre di più verso l’adozione delle soluzioni digitali in ogni settore. Il lavoro, iniziato anni fa, sta producendo risultati visibili, e Gallone si dice entusiasta di vedere come i pagamenti digitali siano ormai parte integrante della vita quotidiana di milioni di persone.