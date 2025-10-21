AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Blog Glossario Food Life Science Lavoro Chi siamo Newsletter

Crédit Agricole, l’AI che converte: perché il progetto “Next Best Offer” ha vinto il Banking Award

A Forum Banca 2025 Crédit Agricole Italia si è aggiudicata il Banking Award nella categoria “Miglior Progetto Tech & AI Innovation” grazie a “Next Best Offer”, un sistema di raccomandazione che personalizza le proposte commerciali su oltre 1,7 milioni di clienti

Pubblicato il 21 ott 2025
Un momento di ForumBanca25, che ha visto premiata Credit Agricole
Crédit Agricole Italia si è aggiudicata il Banking Award nella categoria “Miglior Progetto Tech & AI Innovation” del Premio Forum Banca 2025 grazie a “Next Best Offer”, un sistema di raccomandazione che personalizza le proposte commerciali.con una copertura dell’84% sul primo prodotto suggerito e performance più che raddoppiate rispetto alle campagne tradizionali. In questo articolo ricostruiamo che cos’è il premio, come funziona la soluzione e perché segna un passo avanti nell’industrializzazione dell’AI in banca.

