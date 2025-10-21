Crédit Agricole, l’AI che converte: perché il progetto “Next Best Offer” ha vinto il Banking Award

Crédit Agricole Italia si è aggiudicata il Banking Award nella categoria “Miglior Progetto Tech & AI Innovation” del Premio Forum Banca 2025 grazie a “Next Best Offer”, un sistema di raccomandazione che personalizza le proposte commerciali.con una copertura dell’84% sul primo prodotto suggerito e performance più che raddoppiate rispetto alle campagne tradizionali. In questo articolo ricostruiamo che cos’è il premio, come funziona la soluzione e perché segna un passo avanti nell’industrializzazione dell’AI in banca.