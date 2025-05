Agentic Payments: come l’AI sta trasformando i pagamenti per l’eCommerce

L’intelligenza artificiale generativa si appresta a trasformare radicalmente anche l’eCommerce e i pagamenti digitali attraverso il nuovo paradigma di Agentic AI. Stanno infatti emergendo gli “Agentic Payments”, con l’introduzione di agenti AI in grado di esplorare il web, valutare le opzioni di acquisto e completare pagamenti in modo autonomo, ma sempre sotto il controllo dell’utente. Visa e Mastercard sono oggi in prima linea in questa rivoluzione, pronte a ridisegnare le interfacce di acquisto e ridefinire l’interazione tra consumatori, merchant e provider di servizi finanziari. Ma prima di approfondire queste soluzioni, vediamo cos’è esattamente l’Agentic AI.

Quando l’AI diventa “agentic”

Gli AI Agents sono sistemi di intelligenza artificiale progettati per operare in modo autonomo, eseguendo compiti per conto di un utente o di un altro sistema. A differenza delle semplici automazioni, questi agenti non si limitano a seguire istruzioni predefinite, ma sono in grado di progettare il proprio workflow, prendere decisioni e utilizzare strumenti disponibili per portare a termine le attività assegnate.

L’elemento distintivo di questi agenti risiede nella loro capacità di adattarsi e apprendere dal contesto, evolvendo con l’esperienza e migliorando progressivamente le proprie performance. Questa caratteristica li rende una delle innovazioni più promettenti nel panorama dell’intelligenza artificiale, con un impatto significativo sulla trasformazione del lavoro.

Visa Intelligent Commerce: “Find and Buy” diventa realtà

In questo contesto in costante evoluzione, Visa ha annunciato il 2 maggio 2025 il programma Intelligent Commerce, una piattaforma che integra agenti AI per facilitare l’esperienza di acquisto digitale. L’idea è semplice ma potente: ogni consumatore imposta le proprie preferenze e limiti, e l’agente AI si occupa del resto, individuando prodotti e completando gli acquisti in modo conforme alle istruzioni ricevute.

Per realizzare questa visione, Visa ha stretto partnership con aziende leader come OpenAI, Microsoft, IBM, Anthropic e Samsung. L’obiettivo è sviluppare esperienze d’acquisto che siano “più personali, più sicure e più comode”. L’AI, in questo scenario, diventa un vero e proprio consulente digitale: seleziona, valuta, compra e suggerisce metodi di pagamento, mantenendo il controllo nelle mani dell’utente. Un salto evolutivo che mira a ridurre l’attrito nei processi di pagamento e aumentare l’engagement attraverso la personalizzazione avanzata.

Mastercard Agent Pay: token, AI e sicurezza al centro del commercio intelligente

A meno di 24 ore dall’annuncio di Visa, Mastercard ha presentato Agent Pay, una suite completa per abilitare pagamenti tramite agenti AI. Il cuore dell’innovazione è rappresentato dai Mastercard Agentic Token, evoluzione della tokenizzazione già utilizzata per i pagamenti contactless e online, che consente agli agenti AI di operare con credenziali sicure e riconoscibili.

Grazie alla collaborazione con Microsoft (tramite Azure OpenAI e Copilot Studio), IBM Watsonx Orchestrate, Braintree e Checkout.com, Mastercard intende scalare il commercio agentico nel mondo B2B e B2C. Gli scenari d’uso sono molteplici: una giovane consumatrice può chiedere all’agente AI di selezionare vestiti per la sua festa di compleanno e pagare con Mastercard One Credential; una PMI tessile può delegare all’agente la gestione di un ordine internazionale, ottimizzando tempi, costi e modalità di consegna.

Sul piano della sicurezza, Mastercard garantisce autenticazione biometrica, verifica degli agenti registrati, e strumenti avanzati per la prevenzione delle frodi e la gestione delle contestazioni. Ogni fase della transazione — prima, durante e dopo il pagamento — è pensata per garantire trasparenza, affidabilità e controllo per tutte le parti coinvolte.

Agentic AI e eCommerce: una nuova era per il commercio digitale

L’arrivo degli Agentic Payments segna una svolta epocale nell’evoluzione del commercio online. L’intelligenza artificiale smette di essere un semplice assistente per diventare un attore transazionale capace di interagire con piattaforme, selezionare prodotti e concludere acquisti in autonomia. Tuttavia, questa delega non è totale: Visa e Mastercard stanno costruendo un ecosistema dove l’agente AI opera all’interno di limiti prestabiliti, con credenziali sicure e piena tracciabilità.

Per i merchant si aprono nuove opportunità di personalizzazione e fidelizzazione; per i consumatori, esperienze più fluide e intuitive; per le banche, un nuovo ruolo da protagonisti nel futuro dei pagamenti. Il commercio agentico non è più una visione futuristica: è una realtà in fase di rapida implementazione, destinata a ridefinire le regole dell’eCommerce nel prossimo decennio.