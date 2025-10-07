AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Blog Glossario Food Life Science Lavoro Chi siamo Newsletter

case study

AI generativa nel settore bancario: dati sintetici per l’antiriciclaggio

L’AI generativa nel settore bancario può creare dati sintetici e digital twin per rafforzare antiriciclaggio, risk management e privacy. Lo ha spiegato Valerio Consorti all’Artificial Intelligence Talk del Polimi

Pubblicato il 24 set 2025
L’utilizzo dell’AI generativa nel settore bancario può rivelarsi efficace strumento per creare simulatori di transazioni e dati sintetici, come illustrato da Valerio Consorti, Associate Partner e Lead Data Scientist di Prometeia durante l’Artificial Intelligence Talk organizzato martedì 23 settembre 2025 dall’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano. L’obiettivo è duplice: da un lato, sostenere la lotta all’antiriciclaggio con approcci innovativi; dall’altro, esplorare nuove applicazioni di modelli che permettono di analizzare scenari complessi in assenza di dati reali.

Mattia Lanzarone

Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali.

