AI generativa nel settore bancario: dati sintetici per l’antiriciclaggio

L’utilizzo dell’AI generativa nel settore bancario può rivelarsi efficace strumento per creare simulatori di transazioni e dati sintetici, come illustrato da Valerio Consorti, Associate Partner e Lead Data Scientist di Prometeia durante l’Artificial Intelligence Talk organizzato martedì 23 settembre 2025 dall’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano. L’obiettivo è duplice: da un lato, sostenere la lotta all’antiriciclaggio con approcci innovativi; dall’altro, esplorare nuove applicazioni di modelli che permettono di analizzare scenari complessi in assenza di dati reali.
