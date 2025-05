Cofidis semplifica l’accesso al credito con l’integrazione di SPID in PagoDIL

Cofidis Italia offre procedure semplificate ai propri clienti seguendo la strada dell’innovazione tecnologica. L’azienda attiva nel digital lending e nelle dilazioni di pagamento ha annunciato l’integrazione di SPID all’interno del processo di onboarding di PagoDIL eCommerce, rendendo così ancora più semplice e veloce l’esperienza utente. Lo ha fatto in occasione del Netcomm Forum 2025, appuntamento di riferimento per l’innovazione digitale nel panorama italiano.

Cofidis, una realtà aperta all’innovazione nel credito

Nata 42 anni fa – Cofidis S.A. vede la luce in Francia nel 1982 come società finanziaria a distanza – questa realtà si è sempre impegnata a tenere il passo con i tempi e con l’evoluzione del mercato di riferimento.

In Italia dal 1996, Cofidis offre prodotti di credito e soluzioni pagamento semplici, trasparenti ed innovative. La società, con sede a Milano, è leader nel credito digitale e nelle soluzioni di pagamento anche attraverso importanti partnership con la distribuzione commerciale, banche ed istituzioni finanziarie. Cofidis risponde ai bisogni dei propri clienti con una vasta gamma di prodotti di credito digitali associando una consulenza personalizzata per garantire la miglior esperienza del mercato.

Oltre a Cofidis, ad oggi Cofidis Group include anche Monabanq, Créatis e Synergie, ed è controllato al 100% da Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Cofidis Italia: cosa cambia con l’integrazione di SPID

Grazie all’identità digitale, il riconoscimento dell’utente avviene in modo immediato, senza necessità di caricare documenti o inserire ulteriori dati. Il flusso si alleggerisce sensibilmente: dieci campi in meno da compilare, due schermate in meno da navigare e tempi di completamento ridotti del 50%. Il risultato è un’esperienza più rapida ed efficace, che porta a un incremento del 50% nel tasso di conversion. Un’evoluzione in linea con la mission di Cofidis: rendere l’accesso al credito sempre più semplice, fluido e alla portata di tutti.

“L’integrazione con SPID rappresenta un passo naturale per un servizio come PagoDIL eCommerce, nato per facilitare il pagamento rateale e oggi in grado di offrire un’esperienza ancora più digitale, inclusiva e senza attriti” ha commentato Luca Giambartolomei, Direttore Commerciale di Cofidis Italia. “Investire in tecnologie che semplificano l’interazione con l’utente significa per noi potenziare l’accesso consapevole e sicuro al credito, contribuendo alla costruzione di un ecosistema più moderno, sostenibile e orientato ai bisogni reali delle persone”.

Pagamenti digitali: il sorpasso sui contanti e la forza del BNPL

Il lancio arriva in un momento di profonda trasformazione nei comportamenti di acquisto. Come ha rilevato l’ultima ricerca dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, nel 2024, per la prima volta in Italia, i pagamenti digitali (43%) hanno superato l’uso del contante (41%) su un totale di 1.105 miliardi di euro di transato. In sostanza il digitale è diventato il metodo di pagamento più utilizzato dai consumatori italiani: un risultato frutto di un percorso di tanti anni, che ha portato a cambiamenti importanti anche nell’approccio dei commercianti e delle organizzazioni.

In questo senso l’Italia si conferma tra i Paesi europei più dinamici, con una crescita annua del +15,6%, contro il +7,4% della media UE.

Tra i principali fattori di traino c’è il modello Buy Now, Pay Later, la forma di finanziamento al consumo che consente ai clienti di acquistare beni o servizi immediatamente e di pagarli in un secondo momento. Un modello ormai stabilmente inserito nelle preferenze di consumo degli italiani e di cui Cofidis è stata pioniera in questo ambito con PagoDIL. Nel 2024 il servizio ha generato 754 milioni di euro in transato, di cui 714 milioni nel canale fisico e 40 milioni sull’eCommerce. Dati che confermano la solidità del modello e la crescente importanza della componente online, oggi ulteriormente potenziata grazie all’integrazione con SPID.

(Contributo editoriale realizzato in collaborazione con Cofidis)