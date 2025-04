Banche italiane: 8 esempi di come la tecnologia sta innovando i servizi

Dall’intelligenza artificiale alla cybersecurity, le banche italiane stanno accelerando l’adozione di tecnologie avanzate per migliorare servizi, processi e sostenere imprese e clienti. Una trasformazione concreta che emerge dai progetti premiati durante la 15a edizione del Premio ABI per l’innovazione nei servizi bancari, che rientra nel Premio Nazionale per l’Innovazione (Premio dei Premi), e al quale hanno partecipato 21 banche con 62 progetti.

Banche e tecnologia: gli esempi

Ecco dunque otto soluzioni che raccontano come il settore bancario si stia evolvendo grazie alla tecnologia.

1. BPER Banca: una filiera di cybersecurity a supporto delle imprese

La cybersecurity è ormai una priorità strategica per il business bancario e industriale. BPER Banca, in partnership con Unipol e Start4.0, ha sviluppato un servizio innovativo per aiutare le imprese a rafforzare la loro sicurezza informatica. Il progetto combina strumenti di valutazione tecnica dei sistemi aziendali e supporto assicurativo, creando una vera e propria “filiera virtuosa” della protezione digitale.

Le aziende possono così migliorare la propria postura di sicurezza, ottimizzando anche l’accesso a coperture assicurative mirate. “La sicurezza informatica completa le strategie di business e di investimento”, ha dichiarato Adelaide Mondo, Responsabile Lending di BPER Corporate & Investment Banking.

2. Banca Popolare di Sondrio: AI ed etica per prevenire il rischio creditizio

Early Warning Monitoring (EWM), il progetto della Banca Popolare di Sondrio, utilizza l’intelligenza artificiale per intercettare tempestivamente segnali di rischio creditizio. La piattaforma, sviluppata internamente, aiuta i gestori a valutare le posizioni con più rapidità e precisione, consentendo interventi preventivi e mirati.

Particolare attenzione è stata posta ai principi di Explainable AI e model fairness, per garantire trasparenza e assenza di discriminazioni. “L’AI deve essere etica e supervisionata”, sottolinea Milo Gusmeroli, Vice Direttore Generale e CIOO della banca, ribadendo il ruolo strategico della tecnologia in una trasformazione digitale che mantiene sempre il fattore umano al centro.

3. Intesa Sanpaolo: gestione digitale delle contestazioni

Intesa Sanpaolo ha semplificato e digitalizzato il processo di gestione delle contestazioni dei clienti con il progetto Digitalizzazione Disconoscimenti, migliorando l’efficienza e l’esperienza utente.

4. Credito Emiliano: monitoraggio contro le minacce digitali

Crypto Sentinel di Credito Emiliano è un sistema avanzato di rilevazione e prevenzione delle frodi informatiche legate al mondo cripto, pensato per rafforzare la sicurezza delle imprese.

5. UniCredit: democratizzare l’investment banking per le PMI

Con DealSync, UniCredit ha creato un ecosistema digitale che apre l’accesso ai servizi di investment banking alle piccole e medie imprese, abbattendo barriere tradizionali e favorendo l’inclusione finanziaria.

6. BNL BNP Paribas: supporto green per le piccole imprese

Il progetto Low Carbon & Sustainability di BNL BNP Paribas aiuta le PMI nella transizione ecologica attraverso il BNL BNPP Green Desk, offrendo strumenti e consulenze dedicate alla sostenibilità.

7. Banca Popolare di Puglia e Basilicata: nuova comunicazione con “Scatti e Ritratti”

Con Scatti e Ritratti, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata innova la comunicazione interna ed esterna, puntando su narrazione visiva, ascolto e storytelling territoriale.

8. Gruppo Sella: innovazione culturale con Makers

Gruppo Sella investe nello sviluppo delle competenze interne con Makers, un progetto che favorisce la diffusione del mindset innovativo tra i collaboratori.

Banche e tecnologia: altri case studies

Menzioni Speciali

La giuria ha inoltre riconosciuto tre Menzioni Speciali a:

Cassa Depositi e Prestiti per AI per la PA .

per . Credito Emiliano per Officine Credem .

per . Banca Mediolanum per Prestito di Soccorso.

Banche italiane sempre più tech

Gli otto progetti premiati dimostrano come l’innovazione digitale nelle banche italiane non sia più un’opzione, ma una leva fondamentale per evolvere i modelli di servizio, aumentare la sicurezza e sostenere il tessuto imprenditoriale in un mercato in rapido cambiamento.