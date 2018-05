La nuova mobilità sostenibile: un business da 200 miliardi con l'auto sempre al centro | Economyup

Abbiamo molta strada da fare. E non solo in senso figurato. E la faremo ancora in auto, anche se in modalità diverse da quelle che conosciamo. L’automobile, che è stata un fattore di accelerazione economica nello scorso secolo, resta centrale anche nel nuovo scenario di innovazione tecnologica e digitale, nonostante molti ne avessero già celebrato la fine.

QUANTO VALE LA NUOVA MOBILITÀ

200 miliardi, il 10% del PIL: tanto valgono solo in Italia i servizi di mobilità secondo una ricerca di EY, che ha promosso un think tank sul tema che ha cominciato a lavorare dopo l’ultimo Digital Summit di Capri . Le prime proposte per la nuova mobilità sostenibile vengono presentato nel corso di un incontro in programma a Milano martedì 22 maggio. Basta vedere l’agenda per comprendere come sia cambiato o meglio debba cambiare l’approccio: certo, ci sono i rappresentati delle case auto (Bmw, Porsche, Mercedes, Jaguar) ma anche quelli delle istituzioni e dei trasporti locali, le compagnie di assicurazione (Linear- Unipol), i grandi player tecnologici (Samsung, Hitachi) e persino le telco, con uno speech del CEO di Vodafone Italia Aldo Bisio.

UN ECOSISTEMA PER LA NUOVA MOBILITÀ

Prima conclusione: la nuova mobilità è possibile solo in un’ottica di ecosistema, avverte Donato Iacovone, CEO Italia di EY. È improbabile, se non impossibile, che un solo soggetto possa rispondere alle esigenze e alle criticità che sempre di più si presenteranno nei grandi centri urbani. Nel 2050 oltre il 60% della popolazione mondiale vivrà nei centri urbani e la percentuale sale all’80% in Europa. Le persone che si muovono nel mondo triplicheranno e, purtroppo, le reti non seguiranno lo stesso ritmo di crescita. La ricerca EY stima che solo in Italia i costi connessi alla congestione del traffico peseranno, nel 2030, per più di 15 miliardi. «A fronte della crescente necessità di mobilità cittadina, in Italia l’espansione delle reti e dei servizi di trasporto in molti casi non è stata sviluppata alla stessa velocità», spiega Paolo Lobetti Bodoni, Med Automotive & Transportation Leader di EY. «Se l’automobile privata è ancora il mezzo di trasporto preferito da oltre 2 italiani su 3, si sta affermando anche nel nostro Paese un’esigenza di mobilità alternativa, più sostenibile, sicura e ottimizzata in termini di tempo e occupazione dello spazio».