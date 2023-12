Dal 2024 Amazon venderà anche le auto: si comincia con Hyundai

L’annuncio è arrivato in occasione del Los Angeles Auto Show di novembre: a partire dal 2024, Amazon venderà (per ora in USA) automobili Hyundai grazie a un accordo con la casa automobilistica

Dal 2024, Amazon venderà anche le automobili. Continua così ad espandersi il raggio d’azione del colosso dell’eCommerce, che da anni si sta evolvendo integrando nuovi servizi.

L’annuncio è arrivato in occasione del Los Angeles Auto Show di novembre, dove Amazon ha dichiarato che ci sarà presto la possibilità di acquistare automobili tramite il suo marketplace.

La prima ad offrire i propri veicoli tramite la piattaforma sarà la sudcoreana Hyundai, una delle quattro maggiori case automobilistiche mondiali, che già commercia attraverso Amazon diversi suoi prodotti di elettronica come televisori e computer.

Il lancio della vendita di auto lancerà sul mercato USA, dove è previsto per l’anno prossimo. Non è escluso che in futuro il servizio possa essere esteso all’Europa.

Amazon e le auto: così il gigante dell’eCommerce continua a lanciarsi in nuovi settori

Nato come libreria online e cresciuto in un vero colosso del retail, negli anni Amazon ha diversificato il suo business per abbracciare una moltitudine di settori.

Solo per citare alcuni esempi, il marketplace si è lanciato nei servizi di cloud computing con Amazon Web Services (AWS), nello streaming con la piattaforma Prime Video, nel mondo degli alimentari con l’acquisizione la catena di supermercati Whole Foods Market e nella distribuzione dei farmaci con l’acquisizione della startup Pillpack e il successivo lancio di Amazon Pharmacy.

L’automotive è un nuovo grande traguardo: l’entrata del colosso dell’eCommerce nel mercato, che ancora sta trovando la sua strada sulla vendita online, potrebbe essere catalizzatore di un grande cambiamento per il settore.

Come funziona l’acquisto di un’auto su Amazon?

In base all’accordo tra Amazon e Hyundai, sarà possibile acquistare direttamente sul sito Amazon una vettura immatricolata presso i concessionari della casa automobilistica.

Per il ritiro sono rese disponibili due opzioni: può essere effettuato in loco in uno dei punti vendita Hyundai (selezionato durante l’acquisto), o in alternativa sarà disponibile la consegna a domicilio come qualunque altro prodotto presente sul marrketplace.