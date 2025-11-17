La crescita aziendale oggi dipende dalla capacità di sperimentare rapidamente, adottare nuove tecnologie e accedere a competenze specialistiche difficili da trattenere in azienda. Le startup operano con una velocità e una focalizzazione tali da diventare il luogo in cui accelerare progetti, validare soluzioni e ridurre il rischio legato all’innovazione. Per molte imprese, collaborare con team imprenditoriali esterni significa ottenere un vantaggio che nasce dalla combinazione di pratiche iterative, mentalità orientata all’esecuzione e un approccio alla tecnologia più flessibile rispetto ai processi corporate tradizionali.