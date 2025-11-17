La crescita aziendale oggi dipende dalla capacità di sperimentare rapidamente, adottare nuove tecnologie e accedere a competenze specialistiche difficili da trattenere in azienda. Le startup operano con una velocità e una focalizzazione tali da diventare il luogo in cui accelerare progetti, validare soluzioni e ridurre il rischio legato all’innovazione. Per molte imprese, collaborare con team imprenditoriali esterni significa ottenere un vantaggio che nasce dalla combinazione di pratiche iterative, mentalità orientata all’esecuzione e un approccio alla tecnologia più flessibile rispetto ai processi corporate tradizionali.
l’APPROFONDIMENTO
Startup come laboratori di crescita delle aziende: ragioni e modelli delle collaborazioni
Le aziende che puntano sulla crescita aziendale stanno sempre più utilizzando le startup come leve esterne di accelerazione. Ma come si collabora con una startup? Quali modelli scegliere? Quali barriere rimuovere? Come attingere ai talenti? L’approfondimento
Aziende
Argomenti
Canali