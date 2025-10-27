AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Blog Glossario Food Life Science Lavoro Chi siamo Newsletter

refurbed, megaround da 50 milioni per la startup che porta l’economia circolare in Europa

Il marketplace austriaco dei prodotti ricondizionati ha chiuso un nuovo megaround. Obiettivo: entrare in nuovi mercati e ampliare le categorie di prodotto. Ecco perché una realtà innovativa della circular economy ha ottenuto dagli investitori circa 170 milioni dalla sua nascita nel 2017

Pubblicato il 27 ott 2025
I fondatori di refurbed

Un giovane austriaco acquista uno smartphone difettoso e si rende conto che manca una piattaforma affidabile per poterlo rigenerare: è da questo semplice ma diffuso bisogno che nasce refurbed, startup dell’economia circolare fondata nel 2017 a Vienna. Il giovane, insieme ai due soci, ci aveva visto giusto: il 27 ottobre 2025 la realtà innovativa ha chiuso un nuovo round da 50 milioni di euro, con una raccolta complessiva dalla sua fondazione stimata in circa 170 milioni. Corposi finanziamenti che dimostrano la fiducia degli investitori europei nella sostenibilità: non una parola vuota, ma qualcosa di concreto e indispensabile, che permette a una brillante impresa di scalare ed espandersi nel continente. Vediamone la storia.

