Un giovane austriaco acquista uno smartphone difettoso e si rende conto che manca una piattaforma affidabile per poterlo rigenerare: è da questo semplice ma diffuso bisogno che nasce refurbed, startup dell’economia circolare fondata nel 2017 a Vienna. Il giovane, insieme ai due soci, ci aveva visto giusto: il 27 ottobre 2025 la realtà innovativa ha chiuso un nuovo round da 50 milioni di euro, con una raccolta complessiva dalla sua fondazione stimata in circa 170 milioni. Corposi finanziamenti che dimostrano la fiducia degli investitori europei nella sostenibilità: non una parola vuota, ma qualcosa di concreto e indispensabile, che permette a una brillante impresa di scalare ed espandersi nel continente. Vediamone la storia.