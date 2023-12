Premio 2031, vince U-Care medical: tutti gli altri premiati dell’edizione 2023

Assegnati 60 riconoscimenti alle migliori startup a partire da 400 candidature: il 2031 Startup Award, 17 Premi Speciali, 41 percorsi offerti dai centri d’innovazione e il premio Primo Round per le startup early stage. Primo posto per U-care medical, che grazie all’AI aumenta l’efficienza nei reparti di rianimazione

Si è conclusa la l’edizione 2023 di Premio 2031 (ex Premio Gaetano Marzotto): il 12 dicembre si è tenuto presso il MEET Digital Culture Center di Milano il grande evento finale con la premiazione dei vincitori.

La XIII edizione, promossa da Associazione 2031, organizzato da Agenzia del Contemporaneo e supportata dai main partner Lendlease, Repower e UniCredit Start Lab nonché da diversi Centri di Innovazione italiani e Corporate partner, ha visto l’assegnazione di ben 60 premi, conferiti ai migliori progetti a partire da ben 400 candidature: il 2031 Startup Award, 17 Premi Speciali, 41 percorsi d’accelerazione offerti dai centri d’innovazione, e il premio Primo Round per le startup early stage.

Ecco tutti i vincitori.

2031 Startup Award 2023: la startup vincitrice è U-Care medical

Il 2031 Startup Award, che prevede un premio di 25.000 euro in percorso di affiancamento da parte di CUOA Business School, è stato assegnato dal Comitato di Selezione guidato da Danilo Mazzara, Strategy Senior Advisor, Startup Mentor & Executive Coach e composto da oltre 40 componenti che rappresentano il meglio dell’innovazione in Italia.

A vincere tra le 5 startup finaliste (Astradyne, INTA, Krill Design, Sunspeker e U-Care Medical) è stata U-Care medical: una piattaforma che grazie all’intelligenza artificiale aumenta l’efficienza e l’efficacia dei reparti di rianimazione, è una soluzione che è già a mercato ed avendo avuto validazioni cliniche da importanti player internazionali ha posto le basi per la successiva scalabilità.

2031 Startup Award 2023: Astradyne vince il premio Primo Round

Si è conclusa con grande successo, la prima edizione di Primo Round, il premio nato per individuare e aiutare a far crescere le migliori startup early stage italiane. Scelte dalla call di 2031, le 50 migliori startup selezionate hanno avuto la possibilità di pitchare durante l’Italian Tech Week alle OGR di Torino, il più grande appuntamento italiano sulla tecnologia, davanti a una incredibile giuria di 11 top investors e business angels pronti a credere in loro.

La premiazione finale ha decretato la Migliore Startup dell’Anno, riconoscimento vinto dal progetto Astradyne, startup fondata nel 2022 da Alessia Gloder che sviluppa strutture dispiegabili per l’industria dello spazio integrando l’elettronica rigido-flessibile con il materiale tessile.

2031 Startup Award 2023: i Premi Speciali

Premio Speciale Lendlease

Per il Premio Speciale Lendlease, Pierpaolo Lattanzi -Security Manager EMEA Southern Europe Lendlease: “Monitor The Planet con il progetto Geosolvo è stata selezionata per la forte impostazione innovativa accompagnata dalla grande esperienza propria della società e del team. L’automazione dei cantieri è, inoltre, un tema caro a Lendlease per varie ragioni fra cui la sicurezza, motivo per cui Lendlease fa il possibile per supportare società come Geosolvo che la rendono possibile”.

Premio Speciale Repower

Premio Speciale Repower, giunto alla 6a edizione, ha premiato Rehub, e il CEO Fabio Bocchiola ha motivato “Per le grandi potenzialità di una tecnologia che può dare nuova vita a quello che oggi è uno scarto inutilizzabile, con tutte le implicazioni ambientali ed economiche del caso. La tecnologia proposta da Rehub Glass si va ad inserire nella storia dell’isola di Murano, rilanciando la sua vocazione e competenza nella lavorazione del vetro e proiettandola nel futuro grazie ad una soluzione che guarda ad una società rifiuti zero”.

Premio Speciale UniCredit Start Lab

Premio Speciale UniCredit Start Lab, arrivata alla 10a edizione, Giusy Stanziola, ESG & Start Lab Italy UniCredit ha affermato “Premiamo Circularity per supportare l’ambizioso obiettivo di supportare le imprese nel valorizzare i propri scarti di produzione in ottica di economia circolare. Riconosciamo al progetto potenzialità sia per il solido aspetto tecnologico sia per il chiaro modello di business, e siamo sicuri che la soluzione innovativa e rispondente a un problema reale ideata dalla start-up potrà favorire la transizione verso percorsi circolari”.

2030 Social Impact Special Prize

Giorgiana Notarbartolo, fondatrice di 2030 Social Impact Special Prize dichiara: “La startup vincitrice della quarta edizione di 2030 Social Impact Inclusion of All è FloreceCare: un All-in-one solution per la gestione della salute da casa, mediante un software che permette la domiciliazione dei servizi e la gestione dei dati sanitari. Con la popolazione, sia italiana che globale, in continuo invecchiamento e i sistemi di salute pubblica sotto pressione crescente i servizi a domicilio sono la risposta. FlorenceCare porta una soluzione di sistema al problema grazie all’utilizzo di Cloud, AI, and IoT ed all’esperienza e background di sviluppatori e operatori sanitari.”

Premio Speciale Accenture

Per il Premio Speciale Accenture, Alberto Antonietti, Strategy Lead – Italy, Central Europe & Greece Accenture ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di premiare Arcan, start-up DeepTech che si è distinta per la sua idea innovativa e scalabile basata sull’Intelligenza Artificiale. È una tecnologia chiave per Accenture, su cui puntiamo per accelerare la trasformazione di imprese e organizzazioni, supportarne l’efficienza e promuovere la creazione di valore. La piattaforma SaaS di Arcan, grazie all’AI, identifica le inefficienze nel codice sorgente e aiuta gli utenti a stimare tempi, costi e benefici della loro rimozione. Crediamo quindi che questo progetto possa avere un importante potenziale di sviluppo e di crescita, grazie alla sua capacità di risolvere un problema concreto in modo agile durante il processo di creazione e manutenzione degli applicativi”.

Premio Speciale Cisco

Per il Premio Speciale Cisco, Enrico Mercadante, Director Architecture Sales and Innovation, South Europe Cisco, racconta: “In questa edizione abbiamo premiato Displaid, startup che permette di innovare e digitalizzare le infrastrutture fisiche, strategiche per il futuro dell’Italia. Abbiamo riconosciuto a Displaid il valore innovativo in termini di manutenzione predittiva per le reti infrastrutturali e l’utilizzo delle più avanzate tecnologie di sicurezza, scalabilità e affidabilità”.

Premio Speciale EY

Per il Premio Speciale EY, Luca Grivet, Partner EY e Technology Consulting Leader Italy dichiara: “Crediamo che ai tempi del PNRR, una startup in ambito GovTech sia importante e che il tema della semplificazione di processi delle PA soprattutto in ambiti complessi come quello legato alla richiesta dei documenti, al pagamento di multe, cambio della residenza o del medico possa essere un interessante area di mercato.

Di questa soluzione digitale possono beneficiare le PA (Centrali e non), i cittadini e le imprese. Con questo riconoscimento vogliamo premiare Büro, e tutto il team, per l’interessante soluzione tecnologica sviluppata che meglio ha saputo cogliere i mega trend emergenti di mercato e che ricerchiamo nelle idee imprenditoriali: risoluzione di un problema di mercato reale in espansione grazie alla nascita di maggiori casi d’uso, innovatività e utilizzo delle nuove tecnologie per abilitare nuovi modelli di business, traduzione pratica di un’idea, un sogno in qualcosa di tangibile, chiara vision a medio termine di quello che sarà il mercato di riferimento.”

Premio Speciale Flash Art

Per il Premio Speciale Flash Art, Gea Politi, Publisher e editor in chief, ha premiato Befancyfit e ha dichiarato che “come Flash Art promuoviamo la bellezza e la contemporaneità, il progetto Befancyfit ci è piaciuto perché risolve un problema concreto quale il benessere delle persone, lo fa in modo olistico promuovendo uno stile di vita sano che integra prodotti e tecnologia; infine, per come è già stato concepito, è scalabile a livello internazionale rispondendo alle esigenze di un consumatore globale e metropolitano”.

Premio Speciale GA.MA

“Abbiamo deciso di premiare Rehub perché abbiamo avuto modo di conoscere un giovane designer che ci ha molto colpiti, innamorato della sua città e del nostro Pianeta” interviene Lavinia Marzotto, Managing Partner di GA.MA, “Insieme alla moglie hanno ideato un processo in grado di trasformare il vetro di scarto in una morbida pasta modellabile per realizzare oggetti di design e accessori e tutto questo utilizzando un innovativo processo a freddo che permette un enorme risparmio energetico. La nostra famiglia ha molto in comune con i fondatori di Rehub, dall’attenzione alle 4 R dell’economia circolare, alla passione per il vetro e infine all’amore per Venezia città a cui siamo particolarmente legati”.

Premio Speciale Indaco Bio

Per il Premio Speciale Indaco Bio, Giovanni Rizzo, Partner e Key Manager del Fondo Biotech Indaco Venture Partners, ha premiato Novel Antibody Drug Conjugates For Cancer Therapy e ha dichiarato che “gli investimenti in scienza, ricerca e innovazione sono un motore fondamentale per rafforzare le realtà imprenditoriali nascenti e per attrarre ulteriori finanziamenti. In Indaco siamo da sempre convinti che occorra consolidare e accrescere le leve economiche per innescare un circolo virtuoso in grado di valorizzare al meglio le eccellenze del nostro Paese. Il progetto riguarda lo sviluppo di cellule CAR-T ingegnerizzate e di un innovativo anticorpo connesso ad una tossina che specificamente riconoscono cellule tumorali e ne permettono la morte cellulare”.

Premio Speciale Invitalia

Il dott. Roberto Pasetti, Responsabile dell’Area Imprenditorialità di Invitalia, ha annunciato il vincitore del Premio Speciale Invitalia: la startup Haga 2, che ha progettato e sviluppato, un dispositivo che consentirà a persone sorde o ipoacusiche di conversare “naturalmente”, trasformando in suono le parole espresse con il solo movimento delle labbra e convertendo in video scrittura il suono delle parole pronunciate dall’interlocutore.

Premio Speciale Jacobacci & Partners

Novità di quest’anno il Premio Speciale Jacobacci & Partners: Enrica Acuto Jacobacci, CEO e Presidente di Jacobacci & Partners dichiara “Il Premio Speciale Jacobacci si rivolge a tutte le start up finaliste offrendo un servizio di consulenza che aiuti a valorizzare la proprietà intellettuale, in particolare i brevetti per invenzione, i modelli di utilità, i design, i marchi e il diritto d’autore, strumenti essenziali per creare e costruire valore e avere un reale vantaggio competitivo sul mercato”.

Premio Speciale Lifegate Way

Omar Fulvio Bertoni, CEO & Co-founder LifeGate Way, con il Premio Speciale Lifegate Way rivolto ad aziende operanti nel segmento ESG con volontà di posizionamento e transizione a benefit, ha dichiarato “abbiamo scelto Ummy perché è fondamentale saper ascoltare le voci all’interno della propria azienda.”

Premio Speciale Microsoft

Per il Premio Speciale Microsoft, Matteo Mille, Chief Marketing & Operations Officer Microsoft Italia è intervenuto “Come Microsoft, abbiamo scelto FlowPay, di cui abbiamo apprezzato la forte impronta innovativa, la maturità e il valore della soluzione davvero evoluta. Siamo colpiti dalla lungimiranza e dalla visione di questa startup che sta aiutando aziende e operatori finanziari a semplificare i pagamenti digitali attraverso soluzioni di open banking. L’innovazione nel settore finanziario è fondamentale per poter offrire nuovi servizi, integrazione, velocità, sicurezza, abilitando nuovi modelli di business per le imprese e i consumatori e stimolando la competitività.”

Premio Speciale OVHcloud

Giuseppina Caccamo, Marketing & Communication Manager OVHcloud, per il Premio Speciale OVHcloud ha premiato Crono, dichiarando “Siamo molto contenti di partecipare a questa iniziativa e di premiare Crono che è protagonista dell’innovazione tecnologica. Crono si è contraddistinta grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale promuovendo soluzioni business all’avanguardia sul mercato”.

Premio Speciale Santa Margherita

Per il Premio Speciale Santa Margherita, Andrea Conzonato, Amministratore Delegato di Santa Margherita Gruppo Vinicolo dichiara: “Innovazione e avanguardia sono due dei pilastri su cui si fonda da 88 anni la storia di Santa Margherita Gruppo Vinicolo e che ci accomunano alla giovanissima realtà di Krill Design. Crediamo fortemente nel valore aggiunto che questi giovani e visionari talenti sono in grado di restituire alla società, facendo leva su idee inedite e direzionando i propri sforzi per raggiungere obiettivi nobili e di grande rilevanza ambientale. Per la nostra azienda, l’idea di poter recuperare quantità consistenti degli scarti naturali di produzione e poterli utilizzare per plasmare oggetti funzionali e di design è davvero entusiasmante. Siamo orgogliosi di poter supportare questo progetto facendoci portavoce di un business originale e unico nel suo genere”.

Premio Speciale InnovUp e i premi dei centri d’Innovazione

Quest’anno InnovUp implementa la collaborazione con un Premio Speciale InnovUp destinato a tutte le startup che hanno vinto un percorso di accelerazione da parte di un Centro di Innovazione. 41 startup hanno avuto l’adesione gratuita per un anno all’Associazione InnovUp, il Direttore Giorgio Ciron, “Siamo partner fin dall’inizio del Premio 2031 un’iniziativa fondamentale per l’intera filiera italiana dell’innovazione, ancor più in questo rinnovato format che fa dell’alleanza tra incubatori/acceleratori e startup la sua cifra distintiva. Un’alleanza necessaria per far nascere e crescere una nuova coorte di startup maggiormente strutturate e pronte ad affrontare le sfide del mercato e a scalare sempre più velocemente”.

I 41 Centri di innovazione partner di quest’edizione sono: 2i3t – a cube – Almacube – Bocconi 4 Innovation – Bio4Dreams – Bioindustry Park – Blue Factory – BPCube – Campania NewSteel – ComoNext – DayOne – Digital Hub – Digital Magics – Dpixel – Fashion Tecnology Accelerator – G-Factor – Galileo Visionary District – Gellify – H-Farm – I3P – Impact Hub – InCibum Lab – Industrio Ventures – Kilometro Rosso – Luiss Enlabs LVenture – Marzotto Venture Accelerator – Polihub – Polo Tecnologico di Navacchio – Romagna Tech – Seedble – Sellalab – Social Fare – SprintX – Step Tech Park – Talent Garden – Paradigma Digital Innovation Hub – Techstars – The Net Value – The Qube – Toscana Life Sciences – Wylab.

Le 41 startup vincitrici sono: Agrotev – AL Water – Aqua farm – Arcan – Artcentrica – CityZ – Clevi – Climate Standard – Displaid – E-mmho – E-sea Sharing – Endymion – Fauna Life – Focoos AI – Human Maple – Il mio broker assicurativo – INTA – iRental – KOOL – Libere – MDE Research – My Echo – OFFXET – OliHelp – Plastiz – Plino – Rcoffee – SafHer – Sintica – Sportly – Studorms – Tech4Lib – Terroir From Space – The Paac – Ummy – Vegery – Verabuccia – Vibrofect – Who Teach – Wop Station – ZEDS.

