Premio 2031: la finale 2023 il 12 dicembre, ecco premi e finalisti

Si tiene il 12 dicembre a Milano la finale dell’edizione 2023 di Premio 2031, l’ex Premio Gaetano Marzotto che ogni anno celebra le migliori startup innovative italiane.

Dalle 18.00 prenderà il via presso il MEET Digital Culture Center in Viale Vittorio Veneto 2 (Milano) una serata dedicata all’innovazione per scoprire i progetti delle giovani realtà che si sono aggiudicate la vittoria di 2031 Startup Award e dei ben 17 Premi Speciali messi in palio dai corporate partner del contest.

2031, il premio dei premi per l’innovazione delle startup italiane

Premio 2031 nasce nel 2021 come evoluzione dello storico Premio Gaetano Marzotto, nato originariamente per premiare le eccellenze culturali e scientifiche italiane e dal 2010 grande competizione per le migliori startup del Paese. Dalla sua prima edizione ha visto la partecipazione di oltre settemila startup, centinaia di premi e percorsi avviati, decine di milioni di euro di investimenti generati con centinaia di partner.

Oggi alla 13esima edizione, è considerato il premio dei premi dell’innovazione italiana. Con lo slogan “WE TRUST YOU! – Crediamo in te!”, quest’anno conta 55 premi, oltre un milione di euro di montepremi totale e diverse novità, tra cui il lancio di Primo Round, competizione dedicata alle startup early stage, e la collaborazione con InnovUp – Italian Innovation & Startup Ecosystem, l’associazione che rappresenta e unisce la filiera dell’innovazione italiana.

Premio 2031: i premi in palio e i finalisti 2023

Sono state ben 400 quest’anno le candidature per i tanti percorsi e premi messi in palio da 2031 e dai migliori Centri di Innovazione italiani e Corporate partner partecipanti. Ecco alcuni highlights.

Primo Round, il premio per le startup early stage

Si è conclusa con grande successo la prima edizione di Primo Round, il premio nato per individuare e aiutare a far crescere le migliori startup early stage italiane. Scelte dalla call di 2031, le 51 migliori startup selezionate hanno avuto la possibilità di presentare il proprio pitch durante l’Italian Tech Week alle OGR di Torino, il più grande appuntamento italiano sulla tecnologia, davanti a una incredibile giuria di 11 top investors e business angels pronti a credere in loro.

Il premio 2031 Startup Award: ecco i finalisti 2023

Durante la serata della finale verrà conferito il 2031 Startup Award, premio che coinvolge un Comitato di Selezione guidato da Danilo Mazzara, Strategy Senior Advisor, Startup Mentor & Executive Coach e composto da oltre 40 componenti che rappresentano il meglio dell’innovazione in Italia. Il vincitore si aggiudicherà 25.000 euro in percorso di affiancamento da parte di CUOA Business School.

Durante l’evento finale, ogni startup terrà un pitch e il pubblico potrà votare attraverso un qr code.

I finalisti in gara sono le seguenti startup:

Astradyne: fondata nel 2021 a Bari, che sviluppa strutture dispiegabili per l’industria aerospaziale. La tecnologia di base è un processo di design e manifattura innovativo per l’integrazione dell’elettronica rigido flessibile con materiale tessile. Tra i suoi prodotti, il pannello solare origami SolarCube.

INTA: spinoff tecnologico della Scuola Normale Superiore di Pisa e dell’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha come missione lo sviluppo e la commercializzazione di dispositivi portatili per la diagnosi di traumi cerebrali dall’analisi del sangue. Questi dispositivi possono essere applicati anche ad altri settori come sicurezza, industria 4.0 e monitoraggio ambientale.

Krill Design: nata a Milano nel 2018, dà nuova vita ai sottoprodotti organici delle aziende trasformandoli in biopolimeri, biodegradabili e compostabili, con cui creiamo prodotti di eco-design funzionali all’esigenze dell’Azienda che ha generato lo scarto, grazie alle più innovative tecnologie di stampa 3D.

Sunspeker: fondata nel 2019 a Torino, sviluppa semiconduttori per il settore dell’energia rinnovabile. Ha l’obiettivo di trasformare ogni superficie in un impianto solare grazie alle sue cover “SBSC”.

U-Care Medical: anch’essa startup Torinese, dal suo lancio nel 2021 sviluppa algoritmi di intelligenza artificiale clinica. La sua missione è consentire ai team medici di fornire assistenza di qualità superiore basata sui dati per le complicanze cliniche nelle unità di terapia intensiva, con l’obiettivo di salvare vite migliorando l’efficienza e risparmiando sui costi.

Premio 2031, i 17 Premi Speciali 2023

In occasione dell’evento finale verranno inoltre decretati i vincitori dei 17 Premi Speciali, qui in ordine alfabetico:

Premio Speciale 2030 Social Impact, un concorso e un ecosistema che vuole sostenere startup e imprenditori che mirano a affrontare i problemi di disuguaglianza in Europa. Promuove l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, indipendentemente da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, economia o qualsiasi altro status.

Premio Speciale Accenture destinato a una startup a cui si riserva in modo preferenziale l’opportunità di entrare nel network di Open Innovation Accenture;

Premio Speciale Cisco, dedicato a una startup che offre soluzioni e prodotti innovativi nel settore ICT/IOT tech per la Trasformazione 4.0 di aziende che mirano alla sostenibilità e alla digitalizzazione. A tali aziende viene offerto uno speciale programma di affiancamento e mentorship sulla base del business;

Premio Speciale EY dedicato a una startup che opera nei settori: Clean/Energy Tech, FinTech/RegTech, ICT/IOT Tech, Industry 4.0, Life Science, Transportation/Logistic, a cui si riserva un percorso di affiancamento;

Premio Speciale Flash Art dedicato a una startup che offre prodotti o servizi innovativi nell’ambito della cultura visiva e dell’arte;

Premio Speciale GA.MA. dedicato a una startup, preferibilmente negli ambiti del lifestyle e del made in Italy, capace di portare innovazione e cambiamento nel proprio ambito merceologico;

Premio Speciale Indaco Bio rivolto a Startup, Università, Centri di ricerca pubblici e privati, ospedali, indipendenti. Settori di interesse: Biotech. Sviluppo di terapie farmacologiche: sviluppo di molecole sintetiche e biologiche, terapie geniche e cellulari;

Premio Speciale InnovUp destinato a tutte le startup che hanno vinto un percorso di accelerazione da parte di un Centro di Innovazione e consiste nell’adesione gratuita per un anno (12 mesi dall’assegnazione) all’Associazione InnovUp;

Premio Speciale Invitalia dedicato a una startup che opera nei settori Clean/Energy Tech, FinTech/RegTech, Life Science, Industry 4.0, Transportation/Logistic, a cui si riserva un percorso di affiancamento;

Premio Speciale Jacobacci i cui professionisti analizzeranno la copertura dei progetti finalisti dal punto di vista della proprietà intellettuale, in modo da valutarne il grado di completezza, laddove già presente, e/o da proporre possibili implementazioni. L’analisi coprirà tutte le aree di tutela della proprietà intellettuale, che comprendono i brevetti per invenzione, i modelli di utilità, i design, i marchi e il diritto d’autore, compresi i programmi per elaboratore, in modo da fornire una consulenza a 360 gradi;

Premio Speciale Lendlease con un’opportunità di utilizzare i cantieri Lendlease di MIND come showroom, contribuendo alla realizzazione del distretto stando a contatto con potenziali clienti;

Premio Speciale Lifegate Way rivolto ad aziende operanti nel segmento ESG con volontà di posizionamento e transizione a benefit;

Premio Speciale Microsoft dedicato a un’impresa innovativa che avrà l’opportunità di godere di un percorso di affiancamento da parte di Microsoft Italia;

Premio Speciale OVHCloud dedicato a startup attive nel mondo tech, attente ad una transizione verso l’utilizzo e l’implementazione di Cloud sicuro, affidabile, economico ed europeo;

Premio Speciale Repower, giunto alla sesta edizione, quest’anno ha come focus sostenibilità, innovazione e design, le parole d’ordine che guidano la ricerca di Repower e che anche quest’anno hanno indirizzato la Giuria nella scelta della start up vincitrice;

Premio Speciale Santa Margherita, programma di open innovation che mira a costruire un network di gruppi industriali impegnati nell’aiutare le startup italiane a crescere, trovando soluzioni comuni, consentirà alla startup scelta di trovare un partner industriale e un potenziale investitore nel proprio settore di mercato;

Premio Speciale UniCredit Start Lab, arrivata alla 10a edizione, è la piattaforma di business sviluppata da UniCredit per supportare startup e PMI innovative che implementano nuove tecnologie.

