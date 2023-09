Il Governo toglie soldi a CDP Venture Capital: l’allarme di InnovUp e ITA che chiedono incontro a Meloni

Il Disegno di legge sul Made in Italy prevede la revoca di 300 milioni di euro destinati al Fondo per il sostegno al Venture Capital e, quindi, al Fondo Nazionale Innovazione. In un comunicato congiunto InnovUp e ITA denunciano le conseguenze dannose per l’ecosistema e chiedono un intervento della premier

Il Disegno di legge sul Made in Italy prevede di fatto la revoca di 300 milioni di euro destinati al Fondo per il sostegno al Venture Capital costituito presso il MIMIT e, quindi, come naturale impiego a CDP Venture Capital, il cosiddetto Fondo Nazionale Innovazione, che oltretutto da mesi è in attesa del rinnovo del consiglio di amministrazione. Segnali che letti insieme non fanno essere ottimisti sull’attenzione del Governo verso le startup e l’innovazione.

L’allarme di InnovUp e Italian Tech Alliance

A lanciare l’allarme sono InnovUp, Italian Innovation & Startup Ecosystem, l’Associazione che riunisce e rappresenta l’ecosistema italiano dell’imprenditorialità innovativa, e Italian Tech Alliance, l’Associazione italiana del venture capital, degli investitori in innovazione e delle Start-Up e PMI innovative italiane, che in un comunicato congiunto denunciano le conseguenze potenzialmente dannose che il Ddl “Made In Italy” potrebbe avere su Start-Up e PMI innovative oltre che su tutti gli operatori della filiera del venture business.

WHITEPAPER Metaverso e AI: nasce la nuova era del marketing esperienziale. Come? Scoprilo nella guida Martech E-Learning

Il Disegno di legge sul Made in Italy, approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 maggio scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto, che ha come obiettivo la valorizzazione e la promozione delle eccellenze e del patrimonio artistico-culturale nazionale, all’Art. 4 comma 4 punto B prevede di fatto la revoca di 300 milioni di euro destinati al Fondo per il sostegno al Venture Capital costituito presso il MIMIT – che avrebbero come destinatario finale Start-Up, PMI innovative e fondi di venture capital – per finanziare un nuovo fondo dedicato al Made in Italy.

“Per un settore che conta più di 17mila tra Start-Up e PMI innovative con un fatturato complessivo di9,5 miliardi di euro solo nel 2022 e in grado di movimentare oltre 2 miliardi di investimenti di capitale di rischio, i fondi messi a disposizione di CDP Venture Capital per le Start-Up sono di vitale importanza per favorire la crescita di tutta la filiera dell’innovazione nazionale” afferma Giorgio Ciron, Direttore di InnovUp.

“Siamo rimasti colpiti nell’apprendere che, almeno nelle intenzioni iniziali, parte dello stanziamento previsto per lanciare il fondo Made in Italy proverrebbe direttamente da risorse fino ad oggi destinate a sostenere l’ecosistema dell’innovazione”, racconta Francesco Cerruti, Direttore Generale di Italian Tech Alliance.

Startup, PMI e gli investimenti per l’innovazione e la crescita

Startup e PMI non possono essere viste in competizione, si osserva giustamente nel comunicato, cosìm come lo spostamento di risorse. “Perché la scienza, la ricerca e l’innovazione sono la miglior parte del Made in Italy e non si possono penalizzare né l’una né l’altra. Dall’innovazione, dalle Start-Up e dalla contaminazione tra queste, le nostre PMI e le “multinazionali tascabili”, passa il futuro dello sviluppo economico del Paese”

Il tema è quindi la scelta di investire o meno sull’innovazione e quindi sulla crescita e sul futuro. La clausola del decreto Made in Italy, fanno notare InnovUp e ITA, “è un’operazione in netta controtendenza con la direzione intrapresa nel 2019 con il lancio del Fondo Nazionale Innovazione – Cdp Venture Capital -, creato con l’obiettivo di favorire la crescita delle nuove imprese tecnologiche e supportare l’economia dell’innovazione. Dalla sua nascita ad oggi il Fondo è stato sostenuto da tutti i Governi che si sono succeduti, anche con significativi aumenti negli stanziamenti, contribuendo così a recuperare il ritardo italiano nei confronti delle Nazioni del G20.

InnovUp e Italian Tech Alliance chiedono un incontro alla premier Meloni

Per questa ragione, InnovUp e Italian Tech Alliance esprimono forte preoccupazione per la misura adottata e si stanno muovendo affinché i fondi in questione restino nelle disponibilità di CDP Venture Capital, anche chiedendo un urgente incontro con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per chiarire l’orientamento politico del Governo sul settore.

“Le Start-Up rappresentano il più forte segmento di crescita del PIL in ciascuna economia occidentale, nonché il più importante driver di crescita occupazionale della nostra economia; nell’ultimo anno hanno contribuito alla creazione di nuovi posti di lavoro con un saldo positivo di 343 mila addetti, valore pari a circa i due terzi del saldo occupazionale netto complessivo (dati Cerved, 2022)”, aggiunge Ciron. “Per questo è fondamentale, reintegrare i fondi naturalmente destinati alla gestione CDP Venture Capital e, contestualmente, come già più volte sollecitato, procedere con il rinnovo dei suoi vertici affinché possano operare con pieno mandato nel solco della missione che è affidata al Fondo Nazionale Innovazione”.

“Siamo convinti del fatto che le imprese innovative possono giocare un ruolo chiave nel rilancio sociale ed economico del Paese, così come avviene all’estero, e ci adopereremo affinché la dotazione in capo a CDP Venture Capital non solo non venga ridirezionata, ma possa aumentare nei prossimi mesi, così come possa essere fatta a breve chiarezza sui vertici del veicolo, da mesi in attesa di una conferma”, conclude Cerruti. “È fondamentale cambiare l’approccio complessivo alle Start-Up p e alle imprese innovative, che non debbono più essere trattate come le imprese del futuro, ma come realtà capaci nel presente di contribuire considerevolmente alla creazione di posti di lavoro e al benessere sociale”.