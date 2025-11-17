AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Blog Glossario Food Life Science Lavoro Chi siamo Newsletter

Guidoio: 3,5 milioni alla startup che digitalizza il percorso per la patente

Fondata a Milano nel 2023 da Lorenzo Mannari, la startup propone un modello formativo pensato per i nativi digitali, digitalizzando ogni fase del processo: dall’iscrizione agli esami, fino alla gestione completa della burocrazia. Ecco come e cosa farà con i fondi

Pubblicato il 17 nov 2025
Team Guidoio

Guidoio, la prima autoscuola digitale in Italia, ha chiuso un round seed da 3,5 milioni di euro. L’operazione, che vede come investitori principali 360 Capital (tramite il fondo 360 Digitaly, sostenuto da CDP Venture Capital SGR con il Digital Transition Fund – PNRR) e Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. (tramite i fondi Azimut Eltif – Venture Capital ALIcrowd III e IV), segna l’inizio di una nuova fase di crescita per la startup che vuole rivoluzionare l’accesso alla patente B per la Generazione Z.

Redazione EconomyUp
