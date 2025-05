Stip AI, startup innovativa con sedi in Italia e negli Stati Uniti, specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale per il servizio clienti, è stata acquisita da Call2Net, attiva nel settore della customer interaction.

L’acquisizione, si legge in un comunicato aziendale, si inserisce nella strategia di crescita di Call2Net che punta a valorizzare la customer experience attraverso l’adozione delle tecnologie più evolute.

La sinergia tra le competenze di Call2Net e le soluzioni di Stip AI consentirà di offrire alle aziende servizi sempre più efficaci, scalabili e orientati al futuro.

Come è nata e cosa fa Stip AI

Stip AI è stata fondata nel 2015 a Roma da Edoardo Vallebella, Fabrizio Aiello e Amir Salama con l’obiettivo di modificare il modo in cui le aziende gestiscono l’assistenza clienti. La startup è nata nell’ambito di LUISS EnLabs, il programma di accelerazione di Zest in collaborazione con l’Università Luiss, ed è entrata nel programma di accelerazione Berkeley SkyDeck negli Stati Uniti.

La società ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale basata su oltre 20 modelli specifici per il customer service. Questa tecnologia automatizza attività come la gestione, la classificazione e l’indirizzamento dei ticket, la moderazione dei contenuti e la generazione di suggerimenti di risposta per gli operatori, integrandosi con i principali sistemi CRM e infrastrutture IT aziendali.

Nei primi anni, Stip AI ha collaborato con aziende del settore automotive, tra cui Stellantis, che ha utilizzato la piattaforma per migliorare i processi di customer care e post-vendita. I dati forniti indicano un aumento della produttività fino a tre volte e una riduzione dei costi fino al 70%.

Attualmente, Stip AI prosegue nello sviluppo dei propri modelli di intelligenza artificiale e sta ampliando il proprio portafoglio clienti sia in Europa sia negli Stati Uniti, operando in diversi settori. L’azienda si concentra sull’applicazione dell’intelligenza artificiale per ottimizzare i processi di assistenza clienti.

Perché Call2Net ha acquisito Stip AI

L’operazione rafforza la missione di Call2Net di ottimizzare ogni fase del customer journey attraverso soluzioni su misura, integrate e innovative: con l’ingresso di Stip AI, si apre un nuovo capitolo in cui intelligenza artificiale e valore umano collaborano per offrire esperienze di assistenza superiori e orientate alla crescita.

“L’acquisizione di Stip AI da parte di Call2Net segna un momento decisivo nella nostra evoluzione tecnologica e commerciale”, afferma Edoardo Vallebella, CEO e co-founder di Stip AI. “Con 20 modelli avanzati di intelligenza artificiale, siamo in grado di offrire soluzioni scalabili e integrate su tutti i canali di supporto, scritti e vocali. La nostra tecnologia è nata per semplificare la vita delle persone, sia lato cliente che lato operatore.” E aggiunge “Oggi, grazie all’accordo con Call2Net, questa ambizione si amplia in modo esponenziale. Non è un punto di arrivo, ma un salto verso il futuro, che ci permetterà di accelerare l’innovazione, espandere la nostra presenza sul mercato e raggiungere nuovi clienti. L’opportunità di crescere tecnologicamente e rafforzare la nostra posizione nel settore ci offre la possibilità di sviluppare soluzioni ancora più all’avanguardia per il customer service.”

La parola ai protagonisti

“Abbiamo sempre visto nell’intelligenza artificiale un’opportunità per valorizzare le competenze umane” afferma Franco Piro, presidente della Holding “L’ingresso di Stip AI nel gruppo rappresenta un passaggio chiave nell’evoluzione di Call2Net: con questa acquisizione acceleriamo l’innovazione, rafforziamo la nostra leadership nel settore e creiamo le basi per un servizio clienti in cui tecnologia e competenza si uniscono per offrire esperienze sempre più personalizzate ed efficaci.”

Con l’acquisizione di Stip AI da parte di Call2Net, Zest finalizza l’exit dalla startup:

“Stip AI ha sviluppato una tecnologia proprietaria di intelligenza artificiale, anticipando un’esigenza di innovazione verticale del customer care in un momento in cui l’AI non era ancora al centro dell’attenzione mediatica. L’acquisizione da parte di Call2Net è un segnale di come sia strategico il ruolo degli investitori nel leggere con anticipo i trend emergenti per accelerare l’adozione di tecnologie all’avanguardia da parte delle imprese. Questo risultato è stato reso possibile grazie al lavoro condiviso con i founder, a cui vanno i nostri complimenti per questo traguardo e per quelli futuri”, ha affermato Giulio Montoli, Chief Investment Officer di Zest Investments.