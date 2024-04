GoBag24 a Parma: come funziona il supermercato italiano senza casse né cassieri

Mentre negli Stati Uniti Amazon Fresh sta smantellando la tecnologia “Just Check Out” nei supermercati senza casse né cassieri, i player della GDO in Italia stanno cominciando a proporlo, a partire da Gobag24 a Parma.

La tecnologia alla base di GoBag24 è progettata per ottimizzare l’esperienza di acquisto del cliente e l’efficienza operativa del punto vendita, grazie all’impiego di intelligenza artificiale (AI), telecamere, sensori di movimento e bilance intelligenti.

L’innovativo supermercato è stato inaugurato il 18 novembre 2023. L’idea è venuta a un gruppo di giovani imprenditori locali. Adesso ci si chiede: il supermercato ultra-tecnologico italiano si radicherà nel nostro Paese, a differenza di quelli di Amazon Fresh negli Usa? Probabilmente è presto per dirlo. Intanto possiamo cercare di comprendere come sta funzionando e quali tecnologie lo abilitano. Vediamolo insieme.

Cos’è GoBag24

GoBag24 offre un’alternativa allo shopping tradizionale attraverso un minimarket operativo 24 ore su 24 in Strada Garibaldi, 17/B. Questo punto vendita si avvale di tecnologie avanzate per gestire automaticamente gli acquisti dei clienti. L’impiego di tali strumenti tecnologici mira a rendere l’esperienza d’acquisto più fluida, eliminando le code e facilitando un’interazione più diretta con l’ambiente di vendita. Il colore verde, scelto per il branding, riflette l’impegno verso la sostenibilità, obiettivo perseguito attraverso un uso ottimale delle risorse e la riduzione degli sprechi, facilitati dall’uso dell’intelligenza artificiale per la gestione degli stock.

Per utilizzare il servizio, i clienti sono invitati a scaricare l’app GoBag24, disponibile sia per Android che per iOS, e a creare un profilo personale inserendo i dati della propria carta di credito. Attraverso l’app, generano un codice QR che consente l’accesso al negozio.

All’interno, possono prelevare liberamente i prodotti dagli scaffali e, se cambiano idea su un articolo, possono semplicemente riporlo senza che questo venga addebitato.

Al momento dell’uscita, il pagamento avviene automaticamente e l’ammontare della spesa viene addebitato sulla carta di credito registrata, con lo scontrino disponibile direttamente sull’app.

La shopper GoBag24, pensata per essere capiente e riutilizzabile, è realizzata in tessuto ecologico, in linea con la filosofia di sostenibilità dell’azienda.

QUI IL VIDEO SU GOBACK24

gobag24 come funziona

Guarda questo video su YouTube

Funzionamento dettagliato di GoBag24

Registrazione e Accesso: I clienti devono registrarsi sull’app GoBag24 e associare un metodo di pagamento al proprio profilo. Ogni profilo utente genera un codice QR unico, che viene utilizzato per accedere allo store attraverso un tornello. Tecnologia di Monitoraggio: Una volta dentro, il cliente è costantemente tracciato da un sistema di 24 telecamere e 10 sensori di movimento distribuiti nel negozio. Questo sistema monitora il percorso di spesa, registrando quali prodotti vengono presi dagli scaffali e quali eventualmente rimessi al loro posto. Semplificazione del Processo di Acquisto: La peculiarità di GoBag24 è che il cliente può semplicemente prendere ciò che desidera e lasciare il negozio senza passare da casse o terminali di pagamento. Al momento dell’uscita, il sistema calcola automaticamente il totale degli acquisti e addebita l’importo sul metodo di pagamento associato al profilo dell’utente. Privacy e Sicurezza: Nonostante l’uso intensivo di telecamere, la privacy dei clienti è garantita dalla mancata conservazione delle immagini o dei volti, in quanto le telecamere servono esclusivamente per il funzionamento della tecnologia del negozio. Gestione Intelligente del Magazzino: GoBag24 sfrutta l’analisi predittiva per anticipare la domanda di prodotti specifici, consentendo una programmazione efficace dei rifornimenti. Questo riduce il rischio di esaurimento scorte e assicura la freschezza dei prodotti.

Personalizzazione dell’offerta

Il negozio di Parma, primo esempio di questo innovativo format, può servire fino a 20 clienti simultaneamente e offre un migliaio di referenze. L’assortimento è in continua evoluzione e si adatta alle richieste dei clienti. La flessibilità è massima: è possibile variare l’offerta includendo prodotti di grandi marche così come articoli di nicchia di produttori locali, a condizione che siano confezionati e a peso predefinito.

La personalizzazione si estende anche al format di vendita, che può variare dallo store tradizionale a corner specializzati posizionati in aree di alto passaggio, fino a innovativi frigoriferi smart brandizzati.