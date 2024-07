Così Ferrarelle usa le soluzioni di SAP per la Customer Experience

Anche un’azienda di acque minerali ha bisogno di migliorare la customer experience. Ferrarelle lo ha fatto automatizzando i processi di vendita e permettendo così ai responsabili vendite di concentrarsi sulla creazione del valore per i clienti. È una delle funzionalità consentite dalla sua collaborazione con SAP, multinazionale europea per la produzione di software gestionale. Ma vediamo meglio come è stata portata avanti questa collaborazione.

Ferrarelle, un colosso delle acque minerali

Ferrarelle Società Benefit è il quarto gruppo italiano a volume nel settore delle acque minerali ed è proprietaria dei marchi Ferrarelle, Vitasnella, Fonte Essenziale, Boario, Natía, Santagata, Roccafina, che imbottiglia presso i suoi due stabilimenti di Darfo Boario Terme (BS) e Riardo (CE). È inoltre distributore esclusivo del brand Evian per il nostro paese. Con circa 450 dipendenti e un fatturato superiore ai 200 milioni di euro, la società è in espansione anche all’estero: con il brand Ferrarelle è in distribuzione in USA, Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Danimarca, Russia, Israele, Giappone, Hong Kong, Taiwan. Da agosto 2017 è inoltre proprietaria di Amedei, azienda italiana di produzione di cioccolato d’alta gamma e dello stabilimento di Pontedera (PI).

Una piattaforma per accelerare la trasformazione digitale

Ferrarelle aveva un sistema gestionale datato, fermo a circa 15 anni fa, appesantito da diverse customizzazioni e che non permetteva più alcuna evoluzione migliorativa sia tecnologica che di processo. Per questo ha impostato un progetto di modernizzazione che la sostenesse in una crescita sostenibile del business, per poi espandersi sui mercati internazionali. L’obiettivo era la creazione di una infrastruttura innovativa, flessibile e scalabile.

La scelta di RISE with SAP

Al centro della nuova infrastruttura, Ferrarelle ha scelto RISE with SAP e, con il supporto della divisione Servizi di SAP Italia, ha implementato il nuovo sistema gestionale SAP S/4HANA Cloud. Questo ha portato da subito all’organizzazione una serie di vantaggi importanti, come la possibilità di accedere all’innovazione in modo costante, sia in termini di rilasci di funzionalità sia di sicurezza, e di essere liberati dalle onerose attività interne di gestione del sistema.

L’adozione di RISE with SAP ha cambiato il modo di lavorare di Ferrarelle. Grazie alla funzionalità Flexible Workflow di SAP sono stati rivisti i processi, come ad esempio quelli di approvazione delle richieste e degli ordini di acquisto, alleggerendo molto i passaggi che riguardavano l’autorizzazione degli ordini.

L’innovazione della customer experience

Inoltre RISE with SAP ha permesso un’integrazione fluida e veloce delle soluzioni SAP per la Customer Experience: dal CRM a SAP Sales Cloud, che automatizza i processi di vendita consentendo ai responsabili vendite di Ferrarelle di concentrarsi sulla creazione del valore per i clienti, a SAP Service Cloud, per la gestione del servizio clienti volto a creare connessioni significative lungo l’intero customer journey dell’azienda. In questo ambito il progetto è stato svolto dal partner NTT DATA.

Uno dei primi benefici riscontrati da Ferrarelle dalla nuova piattaforma è stata la possibilità di sfruttare appieno l’integrazione tra le soluzioni SAP e rendere più performanti i processi vendite, facilitando e velocizzando le prese d’ordine, ottimizzando le attività di rilevazione sul campo, ottenendo al contempo una miglior integrazione e visibilità dei dati attraverso tutta l’organizzazione.

“L’implementazione del CRM SAP Cloud for Customer – ha dichiarato Roberto Carrieri, Director Industry e Consumer Goods di NTT DATA – permette a Ferrarelle di migliorare sensibilmente il processo di gestione dei clienti, ottimizzando le vendite e semplificando la customer experience. Grazie all’integrazione end-to-end, oggi Ferrarelle può monitorare e analizzare i dati di vendita in tempo reale, rendendo così più rapido il processo decisionale e basato su informazioni sempre aggiornate. Inoltre, la possibilità di personalizzare le interazioni con i clienti contribuisce a creare relazioni più solide, aumentando la fedelizzazione e rafforzando la competitività di Ferrarelle nel mercato”.

“È stato davvero tutto molto semplice, grazie anche al supporto di NTT DATA, che ha saputo indirizzarci nel modo migliore nel nuovo scenario della cloud integration, mettendo in luce in maniera molto evidente i vantaggi della tecnologia SAP”, ha evidenziato Sandro Puzelli, IT & Digital Transformation Director di Ferrarelle. “Tutto quello che era affrontabile durante il progetto, con degli impatti non trascurabili sull’intera cultura organizzativa, l’abbiamo fatto nel corso della sua implementazione. Una volta chiuso il progetto e consolidato l’intero ambiente tecnologico, nello stesso anno in cui abbiamo rilasciato il nuovo sistema, siamo partiti con il programma sulle soluzioni di SAP Customer Experience. Questo fa capire la volontà e la propensione di Ferrarelle di approcciare con determinazione il cambiamento tecnologico, consapevoli dei benefici che ne derivano in termini di business e sostenibilità”.

Prossimo step nella trasformazione digitale: il demand planning

Il prossimo passo che vedrà Ferrarelle puntare su un ulteriore sviluppo del proprio programma di trasformazione digitale riguarderà il demand planning con l’adozione di SAP Integrated Business Planning (IBP). Demand and supply chain planning è un ambito di grande impatto e valore per l’azienda per poter impostare un’ossatura di processo che parte dalla domanda e arriva fino alla distribuzione. In pratica si tratta di tutto il controllo e l’ottimizzazione del network logistico e il supporto che la piattaforma SAP IBP può offrire in termini di integrazione e utilizzo dell’intelligenza artificiale.

“Dalle iniziative di innovazione realizzate da Ferrarelle in tempi così rapidi e ravvicinati, emergono chiaramente le capacità e la visione di un’azienda che vuole mettere le tecnologie al servizio della crescita del business, e che sta puntando a un cambiamento strategico per evolvere verso un’azienda sempre più sostenibile e competitiva su scala globale” ha dichiarato Fabrizio Moneta, Direttore Mid Market e Canale di SAP Italia.