Torna Bioupper: ecco tutte le novità del contest per giovani realtà del Life Science | Economyup

giovani talenti che vogliono creare startup nelle scienze della vita, promosso da Novartis e Fondazione Cariplo, quest’anno in collaborazione con IBM. Bioupper è alla terza edizione perché funziona. Come dice l’antico proverbio, “non c’è due senza tre” . Non è per il proverbio che siamo alla terza edizione di Bioupper , programma a sostegno dei, promosso da, quest’anno in collaborazione con. Bioupper è alla terza edizione perché funziona.

La seconda edizione ha raccolto oltre 150 candidature, il 30% in più rispetto alla prima del 2015.

Il 70% dei progetti finalisti delle prime due edizioni ha raccolto investimenti per un totale di oltre 2.200.000 euro, provenienti da grant, investitori privati e venture capitalist. Il 55% dei team si è costituito in impresa, mentre il 45% sta continuando la fase di sviluppo del proprio prodotto. Il 65% dei partecipanti, infine, ha stretto partnership commerciali e di co-sviluppo.

Assieme al coinvolgimento di IBM – la sua divisione Healthcare & Life Science che metterà a disposizione piattaforme tecnologiche e competenze – le novità di questa terza edizione sono le seguenti:

1. Bioupper sarà realizzata in Cariplo Factory , polo di Fondazione Cariplo dedicato a progetti di open innovation, anche attraverso l’uso della tecnologia.

2. Sono a disposizione 540.000 euro in servizi, divisi per i tre progetti vincitori della Call for Ideas, da investire per lo sviluppo del progetto sul mercato. Immutato resta il contenuto: si cercano ricercatori, giovani talenti e a tutti coloro che progettano e sognano di tradurre un’idea biotech in impresa. L’obiettivo è sempre quello di aiutarli a elaborare e presentare progetti innovativi di prodotto o di processo nel campo delle Scienze della Vita.

4. Per sostenere l’innovazione nel campo delle Scienze della Vita, è prevista anche una Call for Scale, rivolta a startup in fase post-seed, vale a dire startup che hanno sviluppato prodotti e servizi già maturi per essere portati sul mercato.

5. I vincitori della Call for scale potranno esplorare potenziali partnership commerciali, guidati da un comitato tecnico-scientifico composto da Novartis, Fondazione Cariplo, IBM e Cariplo Factory. Usufruiranno di incontri one-to-one e avranno accesso al Match-Making Program, che porterà le startup a relazionarsi con i principali attori del mercato, per costruire opportunità di business.

6. Questa terza edizione ha il patrocinio del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

BioUpper si deve accedere al sito La Call for Scale scade il 29 maggio e la Call for Ideas il 5 giugno 2018. Per partecipare asi deve accedere al sito www.bioupper.com

Questo è il quadro. Ora tocca a te…