Per affrontare la necessaria innovazione di processi e prodotti è fondamentale conoscere il punto di partenza: a quale livello di maturità digitale è la tua azienda? Assolombarda e l’ecosistema confindustriale con il network di Digital Innovation Hub mettono a disposizione uno strumento sviluppato con il Politecnico di Milano per supportare le imprese in questa valutazione: il Test Industria 4.0, che offre un’analisi dettagliata dello stato della digitalizzazione delle principali dimensioni aziendali, indicando il cammino verso una trasformazione digitale mirata e sostenibile. Qui vi proponiamo una serie di domande per capire quanto può esservi utile fare il Test.

Ma vediamo prima che cosa si intende per maturità digitale e qual è lo stato dell’industria italiana.

Che cos’è la maturità digitale e perché è importante misurarla?

Per avviare correttamente un percorso di trasformazione digitale bisogna avere chiaro il punto di partenza: il livello di “maturità digitale” dell’azienda. Si definisce “iniziale” la maturità di un’organizzazione che ha processi poco controllati e gestiti in modo reattivo, con tecnologie e sistemi poco avanzati mentre si parla di imprese “orientate alla digitalizzazione” quando i processi sono sistematicamente controllati e gestiti in modo integrato attraverso tecnologie avanzate, rappresentando un alto livello di maturità digitale e una forte preparazione al cambiamento.

L’analisi di maturità digitale fornisce una valutazione chiara delle capacità digitali dell’azienda, identificando punti di forza e debolezza; questa conoscenza è essenziale per pianificare strategie aziendali mirate, stabilendo obiettivi realistici e investendo in formazione e tecnologie adeguate.

La situazione delle aziende italiane

Da quanto rilevato grazie alle attività di supporto alle imprese svolte, il livello medio delle aziende italiane risulta “definito”, i processi sono discretamente controllati e gestiti attraverso diverse funzioni aziendali con tecnologie parzialmente integrate. Su una scala da 1 a 5, il 58% delle aziende ha un livello compreso tra 2,5 e 3,5.

Non desta particolare sorpresa scoprire che il settore con il più alto livello medio di maturità digitale è quello ICT, servizi digitali e innovativi (3,7), mentre quello con il punteggio più basso è l’edilizia (2,55).

Analogamente, il livello di maturità digitale cresce con la dimensione dell’azienda (si passa da un valore di 2,72 per le aziende fino a 10 dipendenti a 3,48 per quelle con più di 200 dipendenti) tendenza che si riscontra anche guardando al fatturato – 2,84 per le aziende fino a 2mln di Euro e 3,25 oltre i 20mln).

Inoltre, il livello di maturità digitale è generalmente più alto nelle imprese di produzione rispetto a quelle di servizi e tra quelle che operano in un mercato B2B rispetto a quelle che operano nel B2C.

Per approfondire ulteriormente questi dati, è disponibile il report completo sulla maturità digitale pubblicato a ottobre dal Digital Innovation Hub Lombardia.

Il test Industria 4.0 per misurare la maturità digitale

Il Test Industria 4.0, progettato per supportare le imprese nel loro percorso di trasformazione digitale è proposto anche all’interno di Bussola 4.0, la piattaforma digitale creata da Assolombarda per offrire alle imprese un orientamento per affrontare la trasformazione digitale, crescere e affrontare con successo il futuro.

Il Test, aiutando le aziende a comprendere il proprio grado di evoluzione tecnologica e a identificare le aree che necessitano di sviluppo per allinearsi alla strategia aziendale, permette di arrivare a una valutazione completa della maturità digitale, attraverso l’analisi di otto processi fondamentali che contribuiscono alla creazione del valore aziendale: dalla Progettazione e Ingegneria alla Produzione, dalla Qualità alla Manutenzione, dalla Supply Chain alle Risorse Umane, dal Marketing Customer Care alle Vendite.

Il test si concentra su quattro aspetti di questi processi: la loro esecuzione e gestione, il monitoraggio e controllo, l’uso di tecnologie avanzate per il loro supporto e l’organizzazione della struttura che li gestisce.

Fast Check: il Test Industria 4.0 è utile per la mia azienda?

L’obiettivo del Test Industria 4.0 non è semplicemente fornire un’analisi dello stato attuale dell’azienda, ma spingere alla riflessione su come le tecnologie digitali possano favorire l’evoluzione di ogni processo aziendale.

Vuoi verificare se e come può essere utile alla tua azienda? Basta rispondere a queste sette domande:

1. L’impresa vende prevalentemente:

Prodotti Servizi

2.Almeno 3 dei seguenti processi caratterizzano l’attività della tua impresa? Progettazione e Ingegneria, Produzione, Qualità, Manutenzione, Supply Chain, Risorse Umane, Logistica e Marketing, Customer Care e Vendite

Sì No

3.Desideri riflettere sui processi aziendali e come questi possano evolvere per effetto delle tecnologie digitali?

Sì No

Se hai risposto no, all’interno di Bussola 4.0 potrai trovare altri Test più adatti alla tua realtà e molti contenuti per orientarti nella Trasformazione Digitale.

Se hai risposto si, il Test Industria 4.0 fa per te. Procedi con le successive domande e scopri in che modo può essere utile alla tua impresa

4.Quanto considerate parte delle vostre strategie aziendali l’innovazione connessa a soluzioni di Industria 4.0/Digitali?

Abbiamo uno stream strategico sulla Trasformazione digitale che fa riferimento allo sviluppo nel tempo delle opportunità offerte da soluzioni 4.0 Abbiamo alcune iniziative di digitalizzazione non strettamente connesse tra di loro

5.Ritenete la vostra cultura aziendale nel complesso matura in relazione alle tematiche di innovazione e trasformazione digitale?

Si, in alcuni ambiti è presente e matura No, È una tendenza nata da poco

6.Sono disponibili procedure per la gestione dei diversi processi?

Si No, le attività sono affidate all’esperienza dell’addetto

7.Esistono dei sistemi informativi che permettono la gestione dei processi e supportano l’analisi dei dati?

Si, in alcuni ambiti esistono strumenti software dedicati e che consentono l’analisi dei dati No, non ci sono software che eseguono queste funzioni

Risultato:

Prevalenza di risposte a.

La tua azienda ha già introdotto alcuni elementi di digitalizzazione all’interno dei propri processi. Il Test Industria 4.0 può essere un valido strumento di controllo in grado di valutare l’efficacia delle azioni ad oggi intraprese e, se necessario, ti consente di reindirizzarle e aumentarne l’efficacia.

La tua azienda ha già introdotto alcuni elementi di digitalizzazione all’interno dei propri processi. Il Test Industria 4.0 può essere un valido in grado di valutare l’efficacia delle azioni ad oggi intraprese e, se necessario, ti consente di reindirizzarle e aumentarne l’efficacia. Prevalenza di risposte b.

La tua azienda non ha ancora intrapreso un percorso di digitalizzazione dei propri processi ma Il Test Industria 4.0 può essere un ottimo punto di partenza: analizzando i tuoi processi potrai individuare criticità e opportunità e capire quali possibilità Industria 4.0 ti offre e quali soluzioni adottare per migliorare la competitività della tua impresa.

L’analisi di maturità digitale attraverso il test Industria 4.0 può essere effettuata con l’assistenza di Assolombarda e del DIH Lombardia in un incontro di mezza giornata, coinvolgendo i vari responsabili aziendali. Questo metodo favorisce lo scambio di idee e la discussione diretta tra i diversi settori. L’analisi finale non solo offre un quadro dell’attuale situazione aziendale (As-is), ma fornisce anche suggerimenti per il futuro (To-be), una prima roadmap per l’innovazione e un’analisi comparativa con il settore di appartenenza.

Naviga Bussola 4.0 e trova lo strumento adatto alle tue esigenze!

(Articolo scritto in collaborazione con Assolombarda)