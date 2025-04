Qualche giorno fa ho condiviso su LinkedIn una riflessione che partiva da una semplice domanda: “Palermo può diventare una delle capitali europee dei nomadi digitali e dell’innovazione ad impatto sociale?”. La risposta, oggi più che mai, è: perché no?

Il tema è tornato al centro dell’attenzione grazie a diversi articoli della stampa e delle televisioni nazionali, ma chi vive e lavora ogni giorno sul territorio percepisce da tempo che qualcosa si sta muovendo davvero.

Siamo già la miglior città per i remote workers in Europa? Ovviamente no. Ma abbiamo asset unici che ci rendono una destinazione sempre più attrattiva. E il contesto globale ci dà segnali chiari.

Palermo, i numeri del cambiamento

Secondo i dati più aggiornati, i nomadi digitali nel mondo sono oltre 35 milioni. E continuano a crescere. Il 90% di loro cerca clima favorevole, qualità della vita e costi accessibili. Le città che riescono ad attrarli bene vedono crescere il PIL locale fino al 20%, grazie all’indotto generato da questi nuovi cittadini temporanei: spesa, affitti, servizi, innovazione, connessioni internazionali.

Palermo, da questo punto di vista, ha molte carte da giocare:

• un clima mite tutto l’anno

• un costo della vita inferiore rispetto a molte capitali europee

• una connessione internet a banda ultra-larga a costi tra i più bassi d’Europa

• un’amministrazione comunale che ha iniziato a dare segnali concreti in questa direzione

• un ecosistema imprenditoriale locale in fermento, con coworking, eventi, startup e investimenti

A questo si aggiungono dati incoraggianti sul fronte dell’innovazione: Palermo ha registrato un +3,7% di startup innovative, in controtendenza rispetto al calo del 7% a livello nazionale. L’occupazione tech è cresciuta del 6,9%, superando di quattro volte la media italiana.

Alla ricerca di un nuovo modello per Palermo

Palermo non sarà mai una nuova Silicon Valley, e forse è meglio così. Le nuove generazioni hanno cominciato a mettere in discussione il mito delle megalopoli tecnologiche. Oggi si cercano città più a misura d’uomo, dove innovare senza perdere di vista la qualità della vita. L’identità, la storia, la cultura e il lifestyle del Sud possono diventare asset competitivi, non limiti. Soprattutto se combinati con una visione contemporanea che metta al centro tecnologia, impatto sociale e sostenibilità.

Il turismo da solo non basta

Io dal canto mio ho deciso di scommettere su questa visione con due progetti complementari, Magnisi Venture, un Venture Studio che investe su startup ad impatto sociale e sull’utilizzo dell’AI per generare valore per le comunità, e Magnisi Studio, uno spazio nel cuore di Palermo (Piazza Politeama), che oggi ospita professionisti da tutto il mondo, startup, creativi e innovatori.

Il turismo da solo non basta. È tempo di costruire un nuovo mix strategico che unisca: nomadismo digitale, startup innovative, progetti ad impatto sociale e ambientale.

Un modello mediterraneo di innovazione

Un modello mediterraneo di innovazione, basato su connessioni reali, comunità attive, idee coraggiose. Un’alternativa sostenibile, che può contribuire al rilancio del Sud e ispirare anche altri territori in Europa. Palermo non è (ancora) la capitale europea del lavoro da remoto o dell’impact innovation.

Ma può creare un nuovo modello, non inseguendo i modelli degli altri, ma valorizzando la propria unicità e costruendo un ecosistema in grado di accogliere, supportare e far crescere chi ha voglia di mettersi in gioco. A chi lavora da remoto, a chi costruisce startup, a chi investe nell’innovazione sociale: venite a trovarci.

Il Sud non è solo una destinazione. Può essere una missione condivisa.