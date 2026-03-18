L’etichetta “Made in China” non descrive più la realtà. Siamo entrati in una fase diversa, quella del “Designed and Created in China”, dove la vera forza competitiva non è la capacità manifatturiera, ma la velocità con cui l’innovazione viene concepita, sviluppata e adottata su scala nazionale.

Il report “Top 25 Chinese Tech Innovators 2026” di ChoZan, società di ricerca specializzata nell’ecosistema digitale cinese, documenta questa transizione con dati e profili aziendali che ridisegnano il quadro competitivo globale.

La tesi del report è netta: il 2025 è stato l’anno delle fondamenta (modelli AI più economici, infrastruttura computer domestica, robotica che esce dalle fiere), il 2026 è l’anno del deployment di massa. La rapidità di questa transizione offre una lezione strategica per chiunque si occupi di innovazione.

L’evoluzione del Made in China: i numeri che contano

Prima di entrare nell’analisi, vale la pena isolare alcune cifre dal report.

DeepSeek ha addestrato il suo modello V3 con 6 milioni di dollari, contro i 100 milioni stimati per GPT-4. Douyin (la versione cinese di TikTok) ha generato un GMV stimato in 720 miliardi di dollari nel 2025, catturando il 20% dell’e-commerce cinese.

CATL mantiene il 38% della quota globale nel mercato batterie per veicoli elettrici. Apollo Go di Baidu ha completato oltre 17 milioni di corse commerciali con robotaxi in 22 città.

Meituan ha superato i 5 milioni di consegne senza equipaggio (droni e robot di terra) nella sola Shenzhen, con 60 milioni di voli droni complessivi in cinque anni. UBTECH Robotics ha raccolto ordini per oltre 800 milioni di yuan (circa 113 milioni di dollari) in umanoidi entro metà 2025.

Huawei prevede di raddoppiare la produzione dei chip Ascend910C a 600.000 unità nel 2026.

Questi non sono numeri di laboratorio. Sono metriche operative di aziende che hanno già superato la fase sperimentale.

I Sei Piccoli Draghi di Hangzhou: un ecosistema territoriale da studiare

Il materiale editoriale più originale del report è il capitolo dedicato ai “Sei Piccoli Draghi” (六小龙) di Hangzhou: BrainCo (interfacce cervello-computer e protesi bioniche), DEEP Robotics (robot quadrupedi per l’industria), DeepSeek (modelli fondazionali AI a basso costo), Game Science (il primo studio cinese a produrre un gioco AAA, Black Myth: Wukong), Manycore Tech (intelligenza spaziale e design 3D), Unitree Robotics (robot quadrupedi accessibili su larga scala). Sei startup fondate tra il 2015 e il 2023, tutte a Hangzhou, tre delle quali da alumni della Zhejiang University, con forte supporto governativo locale e un clima imprenditoriale che il report descrive come “innovation-friendly”.

Il fenomeno è rilevante per chi si occupa di policy industriale in Europa e in Italia. Non si tratta di un incubatore tradizionale. Si tratta di un cluster territoriale che ha prodotto in pochi anni un’azienda capace di scuotere i mercati finanziari globali (DeepSeek), un’altra che ha venduto oltre 100 milioni di dollari di robot quadrupedi (DEEP Robotics) e una terza che lavora su protesi bioniche con clearance FDA (BrainCo, valutazione oltre 1,3 miliardi di dollari).

Chi conosce i distretti industriali italiani riconosce la logica di prossimità e specializzazione, ma la differenza sta nella scala, nella velocità e nell’infrastruttura di ricerca pubblica che alimenta il tutto.

L’AI come infrastruttura, non come esperimento

Nell’intelligenza artificiale, il cambiamento non è rappresentato da una singola azienda. È un ecosistema che si muove all’unisono. DeepSeek ha rilasciato modelli open-source con prestazioni paragonabili a GPT-4 a una frazione del costo, innescando una guerra di prezzo che ha costretto i concorrenti domestici a rivedere le proprie tariffe. Alibaba ha risposto con Qwen3-Max, un modello da 1.000 miliardi di parametri. Baidu ha presentato ERNIE 5.0, un modello nativamente omni-modale (testo, immagini, audio, video). Moonshot AI si è specializzata in contesti lunghi con il modello Kimi. Zhipu AI, prima startup LLM cinese a presentare domanda di IPO, ha lanciato la serie GLM-4.5/4.6 ottimizzata per chip domestici.

Questa abbondanza di modelli potenti e accessibili ha spostato la competizione. Non conta più chi ha il modello più grande. Conta chi riesce a eseguire l’intelligenza in modo economico e su larga scala, integrandola nei processi operativi. Il report parla esplicitamente di una transizione “from demo to infrastructure”: i modelli escono dai laboratori e diventano componenti di sistemi produttivi.

L’AI applicata ai servizi: il caso ByteDance e Meituan

ByteDance, attraverso Douyin, ha trasformato l’e-commerce in quello che il report chiama “discovery commerce”: l’algoritmo non consiglia prodotti che l’utente sta cercando, ma fa emergere prodotti che l’utente non sapeva di volere. Durante il festival Double 11 del 2025, oltre 41.000 merchant che hanno utilizzato strumenti AI hanno visto le vendite in livestream aumentare di oltre il 500%. Gli agenti AI per il servizio clienti raggiungono il 90% di accuratezza nella gestione delle richieste degli acquirenti. TikTok Shop ha raggiunto circa 64,3 miliardi di dollari di GMV nel 2025, con una crescita del 94% sull’anno precedente.

Meituan, il colosso del delivery, sta già operando con droni e robot di terra in aree specifiche. I numeri vanno però circoscritti con precisione: le 5 milioni di consegne senza equipaggio si riferiscono a Shenzhen; i robot autonomi operano anche a Beijing (distretto di Shunyi); le rotte droni coprono 64 percorsi tra Cina, Hong Kong e Dubai, con tempi medi di consegna di 15 minuti, circa il 50% in meno rispetto ai corrieri tradizionali. In alcune zone di Shenzhen, durante le ore non di punta, la maggior parte delle consegne è già gestita da robot. L’obiettivo per il 2026 è superare le 100 comunità servite da flotte autonome e raggiungere 100.000 consegne droni al giorno, condizionato all’espansione regolamentare.

La guida autonoma: da concetto futuristico a servizio quotidiano

Apollo Go di Baidu ha completato oltre 17 milioni di corse commerciali in 22 città cinesi e sta espandendo i servizi in Europa attraverso partnership (PostBus in Svizzera). È una delle più grandi flotte autonome al mondo per volume operativo. Pony.ai ha raggiunto un traguardo diverso ma altrettanto significativo: con la sua flotta Gen-7 a Guangzhou e Shenzhen, ha ottenuto il breakeven unitario a livello cittadino, un primato nel settore. L’azienda opera con 250 veicoli autonomi e punta a 3.000 entro il 2026, con espansione internazionale verso Europa (Bolt), Singapore (ComfortDelGro) e Medio Oriente (Dubai, dove è stata la prima a ottenere la licenza per test robotaxi nel 2023).

XPeng ha annunciato il lancio di robotaxi interni nel 2026, integrando il proprio stack AI e i chip Turing. In parallelo, XPeng AeroHT ha completato voli di prova con equipaggio del suo prototipo “auto volante” X3 a Shanghai e Zhuhai, con consegne pianificate per il 2025-2026. Volkswagen ha investito 700 milioni di dollari per il 5% di XPeng nel 2023, accettando di co-sviluppare veicoli elettrici usando la piattaforma e il software dell’azienda cinese. È il primo grande costruttore occidentale ad adottare uno stack tecnologico EV cinese.

La robotica fisica: dalla fiera alla fabbrica

KEENON Robotics detiene la quota di mercato globale numero uno nei robot per consegne, con dispositivi operativi in oltre 600 città di 60 paesi. Nel 2025 ha lanciato robot umanoidi avanzati (XMAN-F1 e XMAN-R1) capaci di gestire il servizio del tè e interagire con gli ospiti in modo naturale. Il primo hotel al mondo con personale interamente robotico (umanoidi e robot specializzati) è lo Shangri-La Traders Hotel di Shanghai Hongqiao, dove i robot coprono reception, pulizia camere, consegne e gestione bagagli.

UBTECH Robotics ha avviato la produzione commerciale dell’umanoide Walker S2 nel 2025, consegnando le prime centinaia di unità. È una delle poche aziende al mondo capaci di produrre umanoidi su scala. Il dato più rilevante è la domanda: 800 milioni di yuan in ordini entro metà 2025, di cui 264 milioni di yuan (37,5 milioni di dollari) da un singolo appalto pubblico del distretto di Fangchenggang per servizi municipali. La velocità con cui queste macchine passano dalla dimostrazione all’impiego operativo è il vero indicatore di quanto l’adozione sia avanti.

E la frontiera si spinge ancora oltre. BrainCo ha avviato la produzione completa di mani e gambe bioniche intelligenti che permettono agli utenti di scrivere, digitare e camminare, con protesi controllate tramite segnali neurali ed EEG, a costi inferiori rispetto alle alternative importate. Ha ottenuto la clearance FDA 510(k) ed esplora un’IPO con valutazione superiore a 1,3 miliardi di dollari.

Le fondamenta hardware: CATL e Huawei

Questa rivoluzione software poggia su basi hardware altrettanto solide. CATL mantiene circa il 38% della quota globale nel mercato batterie EV e il 36,5% nello storage energetico. Nel 2025 ha lanciato Naxtra, la sua linea di batterie al sodio, avviando la produzione di massa di celle che operano tra -40°C e 70°C a costi inferiori rispetto al litio. CATL non è più un fornitore di componenti: è diventata una piattaforma di infrastruttura energetica che integra batterie, storage di rete, riciclaggio e servizi sul ciclo di vita.

Huawei, nonostante le restrizioni statunitensi, sta costruendo uno stack tecnologico autosufficiente. I chip Ascend910C vengono già spediti in volumi significativi sul mercato domestico, con produzione prevista di 600.000 unità nel 2026. Flex:ai, il suo strumento open-source di orchestrazione, migliora l’utilizzo di GPU/NPU del 30-70%. I modelli openPangu e lo stack MindSpore sono integrati con gli acceleratori Ascend. È una strategia di resilienza che punta all’indipendenza tecnologica completa.

Velocità di innovazione, la Cina batte l’Europa

La Cina non è più la fabbrica del mondo. È un laboratorio di innovazione sistemica dove la velocità di adozione è diventata il principale vantaggio competitivo. La sua forza non risiede nel singolo prodotto, ma nella capacità di integrare hardware, software e AI in ecosistemi che scalano a un ritmo che in Europa resta fuori portata.

Il problema non è la mancanza di talento o di tecnologia. È il tempo che intercorre tra un proof of concept riuscito e il suo deployment su scala. In Cina, quel tempo si misura in mesi. In Europa e soprattutto in Italia, spesso in anni. Il report di ChoZan non racconta una storia di superiorità tecnologica. Racconta una storia di velocità sistemica. E in un mercato globale dove la finestra di vantaggio competitivo si accorcia ogni trimestre, la velocità di adozione non è una metrica secondaria. È quella che decide chi stabilisce lo standard e chi lo insegue.