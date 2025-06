Dall’automotive al lusso: Luca de Meo fa il grande salto e passa da Renault a Kering. L’uomo che per tanti anni è stato nella cabina dei comandi di un settore, come quello dell’auto, che oggi appare in crisi, va a giocare la sua partita in un altro settore, ugualmente in crisi ma per motivi diversi. Renault ha fatto sapere in una nota che il dirigente lascerà l’incarico dal 15 luglio. De Meo andrà alla guida del gruppo Kering, che detiene Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta e Balenciaga, dal 15 settembre 2025.