sostenibilità

L’hub di open innovation di Hyundai scommette su un biomateriale per gli interni dei veicoli

Il centro internazionale di open innovation di Hyundai Motor Group sta collaborando con UNCAGED Innovations, startup di New York, per sviluppare alternative sostenibili alla pelle utilizzata negli interni dei veicoli. Ecco come

Pubblicato il 4 set 2025
Hyundai con Uncaged materials
Hyundai scommette sulla sostenibilità. Hyundai CRADLE, l’hub globale di open innovation di Hyundai Motor Group, sta collaborando con UNCAGED Innovations per sviluppare alternative sostenibili e prive di componenti di origine animale per sostituire la pelle utilizzata negli interni dei veicoli.

Redazione EconomyUp
