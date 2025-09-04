Hyundai scommette sulla sostenibilità. Hyundai CRADLE, l’hub globale di open innovation di Hyundai Motor Group, sta collaborando con UNCAGED Innovations per sviluppare alternative sostenibili e prive di componenti di origine animale per sostituire la pelle utilizzata negli interni dei veicoli.
L’hub di open innovation di Hyundai scommette su un biomateriale per gli interni dei veicoli
Il centro internazionale di open innovation di Hyundai Motor Group sta collaborando con UNCAGED Innovations, startup di New York, per sviluppare alternative sostenibili alla pelle utilizzata negli interni dei veicoli. Ecco come
