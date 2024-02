Industry 4.0 360 SummIT 2024: Tecnologie digitali e competitività per le imprese

Oggi più che mai, l’Industria 4.0 è una chiave essenziale per la trasformazione digitale e lo sviluppo delle aziende. In un contesto che vede una domanda sempre più difficile da prevedere e una crisi delle materie prime senza precedenti nella storia recente, le tecnologie digitali rappresentano un supporto imprescindibile per migliorare il posizionamento competitivo delle imprese.

Per esplorare questo tema, si tiene il 20 marzo la nuova edizione di Industry 4.0 360 SummIT, lo storico appuntamento dedicato ai manager e agli operatori del settore Manifatturiero.

In diretta streaming a partire dalle 9.00, sarà occasione di confrontarsi sulle esigenze del manifatturiero e sulle soluzioni concrete ai loro problemi con opinion leader dell’Industria, della Ricerca, delle Istituzioni, dei Competence Center e del mondo della Finanza agevolata.

Che cos’è l’Industria 4.0?

L’Industria 4.0 è la quarta fase della rivoluzione industriale e indica un paradigma che combina tecnologie avanzate come l’Internet delle Cose (IoT), l’intelligenza artificiale (IA), la robotica avanzata, il big data e l’analisi dei dati, la realtà aumentata e il cloud computing per rendere fabbriche e imprese più intelligenti e automatizzate.

Grazie ai modelli e alle tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0, le macchine possono comunicare tra loro e prendere decisioni per migliorare la produzione, rendendola più veloce e automatizzata, meno costosa e più personalizzata alle esigenze dei clienti.

Industry 4.0 360 SummIT, i temi dell’edizione 2024

In questa edizione 2024, Industry 4.0 360 SummIT si propone come occasione per un’analisi approfondita delle opportunità emergenti nel panorama industriale.

L’evento si concentrerà sui modelli di innovazione e sui paradigmi tecnologici chiave per migliorare la spinta di innovazione e la sostenibilità, esplorando i modelli di business che possono guidarne lo sviluppo, le azioni necessarie per raggiungere e rendicontare gli obiettivi e le tecnologie che possono migliorare la sicurezza e la produttività sul lavoro. Un focus specifico sarà dedicato alle sfide in termini di competenze digitali e sicurezza dei dati.

Nello specifico, i temi principali saranno: