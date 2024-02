Cos’è il private crowdfunding, la raccolta fondi Business-to-Business

Nel dinamico mondo del finanziamento aziendale, il private crowdfunding emerge come una frontiera innovativa, particolarmente nel contesto Business-to-Business (B2B). Questo modello di finanziamento collettivo sta rivoluzionando il modo in cui le aziende accedono al capitale, offrendo una piattaforma alternativa per connettere imprenditori e investitori in cerca di opportunità uniche e meno tradizionali.

Che cos’è il Private Crowdfunding

Il private crowdfunding è una variante del crowdfunding tradizionale, focalizzata esclusivamente sul settore B2B. A differenza delle piattaforme di crowdfunding aperte al grande pubblico, il private crowdfunding si rivolge a un pubblico ristretto di investitori accreditati, imprese e professionisti, permettendo loro di investire in progetti e aziende promettenti attraverso una raccolta fondi privata.

Negli Usa, a differenza del crowdfunding pubblico, il crowdfunding privato non è aperto al pubblico e non richiede la registrazione presso la SEC (Securities and Exchange Commission).

Il concetto di private crowdfunding esiste anche in Italia, sebbene possa essere più comunemente noto con termini come “crowdfunding per investitori accreditati” o “equity crowdfunding” (quando è specificatamente orientato all’acquisto di quote societarie).

Il private crowdfunding è regolamentato e autorizzato dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).

Quali sono i vantaggi del Private Crowdfunding per le imprese

Accesso a Capitali Alternativi: In un’epoca in cui l’accesso al finanziamento bancario può essere impegnativo, il private crowdfunding offre alle aziende una via alternativa per reperire fondi, bypassando gli ostacoli tradizionali.

Networking Strategico: Questo modello non solo fornisce capitale, ma apre anche le porte a potenziali collaborazioni strategiche. Gli investitori nel private crowdfunding sono spesso professionisti del settore o imprenditori con una vasta rete e possono offrire mentorship, oltre al capitale.

Flessibilità e Controllo: A differenza delle opzioni di finanziamento tradizionali, il private crowdfunding permette alle aziende di mantenere un maggiore controllo sull’operazione, con la possibilità di negoziare direttamente i termini dell’investimento con gli investitori.

Criticità del crowdfunding privato

Limitazione degli investitori: il crowdfunding privato coinvolge un gruppo ristretto di investitori, il che significa che l’impresa o il progetto potrebbe non avere accesso a una vasta gamma di persone decise a scommettere su di lei. Costi elevati: il crowdfunding privato può essere costoso, poiché l’impresa o il progetto deve assumere un avvocato o un consulente per gestire la raccolta di fondi. Rischio di conflitti: il crowdfunding privato coinvolge spesso amici e familiari, il che significa che potrebbero sorgere conflitti o tensioni se l’impresa o il progetto non raggiunge i suoi obiettivi.

Gli esempi in Italia

Un player che si definisce “pioniere del private crowdfunding in Italia” è ClubDeal Spa. Autorizzato dalla Consob a operare sul mercato italiano tramite la piattaforma ClubDealOnline sin dal 2017, e di recente autorizzato anche a livello europeo, si rivolge principalmente a Family Office, HNWI (High Net Worth Individual), ovvero “individui ad alto patrimonio netto”, business angels e banche private, coinvolgendoli negli aumenti di capitale di un novero accuratamente selezionato di scaleup innovative e PMI italiane. Tra le aziende fino a oggi proposte figurano D-Orbit, Wearable Robotics, Frankly Bubble Tea e Kampos.

Fa private crowdfunding anche CrowdFundMe. Autorizzato dalla CONSOB, consente agli investitori di partecipare a finanziamenti per aziende innovative, startup e progetti immobiliari. La piattaforma ha lanciato diverse iniziative di successo e collaborazioni nel settore dell’innovazione e della salute. Inoltre, offre opportunità di investimento in diverse aree, tra cui real estate ed equity crowdfunding.