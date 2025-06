Come cambia l’assicurazione con il cliente al centro: investimenti, trend e settori in ascesa

Il settore assicurativo sta vivendo una profonda trasformazione guidata in gran parte dall’avanzamento tecnologico oltre che dall’evoluzione delle aspettative dei clienti. In questo contesto dinamico, gli ecosistemi assicurativi digitali emergono come una forza trainante, ridefinendo il perimetro delle polizze e il ruolo stesso delle compagnie. Non si tratta più di semplici offerte di prodotti, ma di proposizioni di valore complete che integrano garanzie assicurative con tecnologie all’avanguardia, canali distributivi diversificati e servizi a valore aggiunto. Questo approccio mira a soddisfare le esigenze crescenti ed evolute del cliente, ponendo la “customer centricity” al centro della strategia.

Come cambia l’assicurazione: dal focus sul prodotto a quello sul cliente

Questa transizione da un modello incentrato sul prodotto a uno focalizzato sul cliente non è una mera tendenza di marketing, ma una ridefinizione fondamentale del ruolo dell’assicuratore. Le compagnie stanno evolvendo da fornitori reattivi di protezione a partner proattivi nella gestione dei rischi e delle necessità quotidiane dei loro clienti. L’integrazione di vari servizi e tecnologie all’interno di un ecosistema consente un coinvolgimento più profondo e continuo. Ciò suggerisce un futuro in cui l’assicurazione sarà incorporata in modo fluido in altri servizi, come la domotica intelligente o i veicoli connessi, trasformandola da un acquisto autonomo a un beneficio integrato. Tale cambiamento può aumentare significativamente la fedeltà dei clienti e la penetrazione del mercato in aree precedentemente non servite, sbloccando un potenziale di sviluppo notevole in segmenti di clientela attualmente sotto assicurati.

Come cambia l’assicurazione: la crescita esplosiva degli investimenti

Il mercato degli ecosistemi assicurativi sta registrando una crescita esplosiva, un chiaro segnale della fiducia degli investitori e degli attori del settore in questo modello innovativo. I dati recenti evidenziano un’accelerazione senza precedenti negli investimenti. Nei primi sei mesi del 2025, sono stati investiti oltre 200 milioni di euro in ecosistemi assicurativi, una cifra che rappresenta quasi il totale degli investimenti dell’intero 2024, pari a 330 milioni di euro.

Questa enorme accelerazione degli investimenti nei primi sei mesi del 2025 indica un punto di svolta critico, suggerendo che gli ecosistemi assicurativi digitali stanno superando la fase sperimentale per entrare in un periodo di rapida espansione e adozione su larga scala. Questo implica una maggiore fiducia del mercato, una maturità crescente delle tecnologie sottostanti e la validazione di modelli di business efficaci, che stanno attirando capitali a un ritmo sempre più sostenuto.

La crescita degli investimenti negli ecosistemi assicurativi è trainata da settori specifici che rispondono a esigenze critiche della società e dei consumatori.

Assicurazioni: mobilità al primo posto per investimenti

Il settore della Mobilità si posiziona in testa, assorbendo il 21% degli investimenti totali. Gli utenti manifestano una crescente domanda di “formule pay-per-use” che riflettano l’effettivo utilizzo dei mezzi e premino comportamenti virtuosi. Questa richiesta spinge le compagnie a sviluppare offerte integrate e dinamiche. L’elevato investimento in questo settore indica che gli assicuratori stanno sfruttando i dati in tempo reale, provenienti da telematica e IoT, per superare la valutazione statica del rischio. Essi influenzano attivamente il comportamento dei clienti, promuovendo, ad esempio, una guida più sicura, e offrono prezzi dinamici, trasformando l’assicurazione da una rete di sicurezza reattiva a uno strumento per la mitigazione attiva del rischio e la ricompensa personalizzata

Salute: in cerca di protezione a lungo termine

Il settore della Salute segue da vicino, con il 19% degli investimenti. Questo ambito è fortemente influenzato dall’incertezza sul futuro del sistema sanitario nazionale e dall’invecchiamento della popolazione, causato dal calo demografico. Di conseguenza, un numero crescente di persone cerca protezione a lungo termine e soluzioni assicurative che coprano anche prevenzione, diagnostica e assistenza. Le polizze si uniscono a strumenti di monitoraggio e prevenzione, con tecnologie che monitorano la salute dell’individuo e i suoi dati, e si integrano con le strutture sanitarie. Ciò rivela che gli ecosistemi sanitari non si limitano a coprire i costi medici, ma affrontano sfide sociali sistemiche. Gli assicuratori assumono un ruolo più ampio come partner per la salute, offrendo soluzioni olistiche per il benessere.

Altri settori significativi includono la Casa (15% degli investimenti totali), dove l’integrazione con l’Internet of Things, le tecnologie di monitoraggio e i servizi di concierge sono cruciali, e le PMI e commercial lines (14% del totale), che beneficiano non solo del prodotto assicurativo ma anche di sistemi di welfare per i dipendenti. Il restante 31% degli investimenti è distribuito tra ecosistemi più emergenti o verticali, come l’ecosistema Sport (dove il prodotto assicurativo si sposta al monitoraggio delle performance e del benessere.)

Come cambia l’assicurazione: verso la space economy

Nei prossimi anni vedremo lo sviluppo di nuovi ecosistemi che andranno ad occuparsi di quelle che oggi vengono chiamate “economie emergenti”, come la space economy, ma al di là dei singoli settori gli ecosistemi stanno portando ad una vera rivoluzione: prioritizzando le esigenze del cliente, integrando tecnologie avanzate e promuovendo partnership collaborative aprendo la strada a un modello assicurativo più accessibile e integrato nella vita quotidiana di individui e aziende.