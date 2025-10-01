Aziende e startup: acquisizioni, investimenti, partnership 2025

Le aziende possono adottare diverse strategie per fare open innovation, un processo che permette di sfruttare idee, tecnologie e competenze esterne per accelerare l’innovazione e la crescita. Tra le modalità più diffuse, l’investimento in startup rappresenta una delle opportunità più dinamiche. Investire in startup significa che le aziende possono entrare in contatto con le realtà innovative attraverso vari strumenti: acquisizioni, alleanze strategiche, joint venture, oppure entrando nel capitale delle stesse con investimenti minoritari.

Ecco alcune delle principali operazioni effettuate da imprese italiane e multinazionali con startup o realtà innovative italiane nel 2025.

Mondadori / AdKaora entra nel capitale di AD cube (adtech AI)

22/09/2025 – AdKaora, parte del gruppo Mondadori, ha acquisito una partecipazione del 20% in AD cube attraverso un accordo di put&call, che prevede la possibilità di arrivare all’acquisizione totale della startup in futuro. L’obiettivo di questa operazione è potenziare le competenze nel settore martech, sfruttando l’intelligenza artificiale per l’advertising e integrando capacità algoritmiche con i dati provenienti dai propri asset editoriali, al fine di sviluppare nuove opportunità di monetizzazione.

TeamSystem acquisisce xtream (AI generativa per l’impresa)

18/09/2025 – TeamSystem ha acquisito la startup italiana xtream, specializzata in AI conversazionale e ricerca semantica, per integrare queste tecnologie nelle sue piattaforme gestionali, fiscali e contabili. L’operazione è un passo importante nella strategia di digital transformation del gruppo. La società porta in TeamSystem un gruppo di ingegneri altamente specializzati, insieme ai suoi prodotti digitali che semplificano la gestione finanziaria e amministrativa delle piccole imprese. Xtream è infatti specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale e prodotti digitali su misura. Si occupa di progettare e realizzare piattaforme e applicazioni che combinano UX, tecnologia e AI per migliorare i processi aziendali e supportare le decisioni.

AXA acquisisce Prima Assicurazioni

01/08/2025 – AXA ha acquisito il 51% di Prima Assicurazioni per 500 milioni di euro, con una valutazione complessiva della startup di 1 miliardo di euro. L’operazione rappresenta una delle exit più rilevanti nel panorama insurtech italiano, portando Prima a diventare un “unicorno”. AXA ha la possibilità di acquisire il restante 49% tra il 2029 e il 2030 tramite un accordo di put&call.

L’acquisizione consente a AXA di rafforzare la propria posizione nel settore delle assicurazioni digitali, particolarmente nel mercato auto retail, dove Prima Assicurazioni è un player emergente in Italia. Con l’integrazione delle risorse di AXA, Prima mira a espandere la propria presenza in altri mercati europei, come Spagna e Regno Unito, accelerando ulteriormente la sua crescita.

Google e Energy Dome: partnership per lo stoccaggio energetico a lunga durata

28/07/2025 – Google ha annunciato una nuova partnership con Energy Dome, startup italiana innovatrice nel settore dello stoccaggio energetico a lunga durata (LDES). L’obiettivo della collaborazione è accelerare l’adozione globale della tecnologia LDES, che permette di immagazzinare energia rinnovabile in eccesso e restituirla alla rete quando necessario. Questa tecnologia, che utilizza l’anidride carbonica come fluido di lavoro, ha il potenziale di supportare la transizione verso fonti di energia più sostenibili, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili. Google aveva già iniziato a collaborare con Energy Dome e ora amplia il suo impegno, con un investimento azionario non specificato.

Zucchetti acquisisce Vikey (self check-in per l’hospitality)

18/06/2025 – Zucchetti ha rilevato Vikey, scaleup del segmento traveltech e automazione alberghiera, per potenziare la propria offerta tecnologica per strutture ricettive. L’operazione rafforza il posizionamento del gruppo nel segmento dell’hospitality intelligente, con servizi di integrazione tra front-office e management.

Lanciata da Zest grazie al programma di accelerazione LUISS EnLabs, nato da una joint venture con l’Università Luiss, Vikey è cresciuta rapidamente, attraendo ulteriori investimenti da CDP Venture Capital, Zest, Italian Angels for Growth (IAG) e business angel, fino a diventare un riferimento europeo per la digitalizzazione dell’accoglienza.

TIM collabora con Subbyx per trasformare l’accesso agli smartphone

16/06/2025 – TIM, attraverso il suo brand Kena, ha avviato una collaborazione con Subbyx, una startup tecnologica italiana, per offrire un innovativo servizio di abbonamento per smartphone. Questo servizio consente agli utenti di accedere a dispositivi di ultima generazione senza acquistarli, utilizzando un modello di abbonamento mensile flessibile, senza anticipo e senza vincoli contrattuali. È anche possibile optare per dispositivi ricondizionati, riducendo così l’impatto ambientale e abbattendo i costi. Inoltre, è inclusa una copertura per danni accidentali e malfunzionamenti, senza costi aggiuntivi o franchigia.

Subbyx, fondata nel 2023 a Milano, ha sviluppato un modello basato sulla “subscription economy”, puntando su un accesso più sostenibile e conveniente ai prodotti tecnologici attraverso il product-as-a-service.

Call2Net acquisisce Stip AI per potenziare il customer care con l’AI

22/05/2025 – Call2Net, azienda leader nel settore della customer interaction, ha acquisito Stip AI, una startup innovativa che sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale per ottimizzare il servizio clienti. Con questa acquisizione, Call2Net mira a migliorare ulteriormente l’automazione e l’efficienza dei propri processi di customer care, utilizzando le tecnologie avanzate sviluppate da Stip AI. La startup, con sedi in Italia e negli Stati Uniti, è specializzata in agenti conversazionali e soluzioni AI per migliorare l’esperienza degli utenti nei contact center.

Aeroporti di Roma collabora con CityZ per un test sui parcheggi intelligenti

15/05/2025 – CityZ, startup torinese specializzata in soluzioni di smart parking basate su tecnologie IoT, ha avviato una collaborazione con Aeroporti di Roma (ADR) per sperimentare un sistema innovativo di gestione dei parcheggi presso il Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino. Grazie all’installazione di sensori intelligenti, il sistema monitorerà in tempo reale la disponibilità dei parcheggi, ottimizzando la viabilità e migliorando l’esperienza dei viaggiatori. L’obiettivo del test è semplificare l’accesso e la gestione dei parcheggi, riducendo i tempi di ricerca e aumentando l’efficienza complessiva del flusso di traffico aeroportuale.

Lactalis Italia e Deix: innovazione nella manutenzione industriale

07/04/2025 – Lactalis Italia ha avviato una collaborazione con la startup Deix per ottimizzare la manutenzione industriale nei suoi 31 stabilimenti produttivi, dislocati su tutto il territorio italiano. La partnership mira a implementare soluzioni tecnologiche avanzate per monitorare e gestire in tempo reale lo stato delle macchine e degli impianti, utilizzando l’intelligenza artificiale e l’IoT per prevedere i guasti e migliorare l’efficienza operativa. Questo sistema contribuirà a ridurre i tempi di fermo macchina, migliorando la produttività e riducendo i costi di manutenzione, con evidenti benefici anche per la sostenibilità delle operazioni industriali.

Bancomat acquisisce FlowPay (open banking)

26/02/2025 – Per la prima volta nella sua storia, Bancomat ha fatto un’acquisizione: FlowPay (fondata nel 2019), con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di soluzioni di pagamento open banking e valorizzazione dei dati transazionali. Con questa operazione, Bancomat punta a potenziare la propria offerta digitale e ad accelerare la transizione verso l’innovazione nei pagamenti. La startup, con la sua tecnologia avanzata, aiuterà Bancomat a sviluppare nuovi servizi per i consumatori e le aziende, rafforzando la sua posizione nel settore fintech e ampliando le opportunità di pagamento digitale in Italia.

Edison Rinnovabili collabora con Builti per ottimizzare la manutenzione degli impianti eolici

10/02/2025 – Edison Rinnovabili ha avviato una collaborazione con la startup Builti per sviluppare un innovativo sistema di monitoraggio delle strutture degli impianti eolici. La sfida lanciata a Builti consiste nello sviluppare sensori avanzati per la raccolta e l’analisi dei dati, con l’obiettivo di ridurre i costi di ispezione e manutenzione. Questa partnership, nell’ambito dell’innovazione aperta, mira a migliorare l’efficienza operativa e a ottimizzare i processi, rendendo più sostenibili le operazioni nel settore delle energie rinnovabili.

Palella Holdings acquisisce Wash Out, startup dell’autolavaggio

07/02/2025 – Palella Holdings, il family office di Salvatore Palella (fondatore di Helbiz), ha acquisito il 100% di Wash Out da Telepass. Wash Out, nata a Milano nel 2016, offre servizi di autolavaggio innovativi, con un modello digitale che gestisce la manutenzione dei veicoli per privati e flotte aziendali. Con un fatturato superiore ai 6 milioni di euro, la startup si posiziona come uno dei principali attori del settore. La mossa si inserisce nella strategia di Palella Holdings di espandere il proprio portafoglio nel settore della mobilità connessa e dell’economia digitale. Con l’acquisizione, Gianluca Spriano è stato nominato nuovo amministratore delegato per guidare l’espansione di Wash Out.

Plenitude (ENI) acquisisce Tate, innovativa piattaforma digitale per la vendita di energia

15/01/2025 – Plenitude, la società del gruppo ENI, ha acquisito il 100% di Tate, una startup fondata nel 2018 e incubata da Nana Bianca. L’acquisizione rappresenta una exit per i soci di Tate e un passo importante nel processo di trasformazione digitale del settore energetico. Tate ha sviluppato una piattaforma completamente digitale per la fornitura di energia elettrica e gas, che consente agli utenti di monitorare i consumi e gestire le bollette tramite un’app mobile intuitiva. L’operazione conferma l’impegno di Plenitude nel rafforzare la propria offerta tecnologica e digitale, migliorando l’esperienza cliente e l’efficienza operativa nel mercato dell’energia.