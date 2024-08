Altea Federation acquisisce OOBE-XR, startup delle soluzioni immersive

Altea Federation, Gruppo attivo nel Software e nei Servizi IT, scommette sull’Extended Reality acquisendo OOBE-XR, startup pugliese pioniera nelle soluzioni immersive avanzate per il business.

Una mossa, questa, che rientra nell’ambito dell’open innovation, il paradigma in base al quale un’azienda può cercare soluzioni innovative fuori dal proprio perimetro, ad esempio, come in questo caso, nel mondo delle startup. Ma vediamo meglio i dettagli dell’operazione. Partendo dalla storia di Altea Federation.

Altea Federation, federazione di aziende interconnesse

Riconosciuta in Italia fra i Top 8 player IT come abilitatore di tecnologie e servizi di System Integration e Digital Innovation, Altea Federation, basata a Milano, rappresenta un gruppo di aziende (collegate e controllate da Altea S.p.A.) indipendenti ma interconnesse.

Da oltre 30 anni, collabora con i leader mondiali dell’innovazione tecnologica attraverso le sue oltre 20 aziende, impegnate ad affrontare le sfide dettate dai nuovi paradigmi in ambito Consulting, Technology, Digital e Operations. Vanta una presenza capillare sul territorio italiano ed estero ed è partner di prestigiosi brand del tessuto imprenditoriale nazionale e internazionale, con una vision di crescita volta a innovazione e sostenibilità.

L’ingresso del fondo di private equity Chequers Capital come azionista di maggioranza ha dato il via a un piano di crescita e sviluppo per il Gruppo.

Come è nata e cosa fa OOBE-XR

OOBE-XR (Out Of Body Experience) è una startup nata a Trani, in Puglia, nel 2022, che sviluppa soluzioni di Extended Reality per offrire esperienze digitali coinvolgenti, operando nel campo della digitalizzazione 3D e Spatial Computing.

In particolare sviluppa estensioni olografiche volte a migliorare l’esperienza degli utenti che utilizzano software di gestione delle aziende come, per esempio, ERP, CRM e sistemi di manutenzione.

Grazie all’applicazione della Extended Reality (XR) che unisce Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) e Mixed Reality (MR), cambiano completamente le modalità di approccio al lavoro e al mondo che ci circonda: adesso le persone possono collaborare e scambiarsi informazioni a distanza grazie a una rappresentazione iperrealistica di ambienti, prodotti o progetti attraverso applicazioni di Digital Twin. Da ciò ne consegue un miglioramento dell’esperienza di utilizzo di software applicativi gestionali, rivoluzionando i tradizionali processi di produzione attraverso una diminuzione del divario tra digitale e reale.

Perché Altea Federation ha acquisito OOBE-XR

L’ingresso di OOBE-XR nel gruppo Altea Federation, si legge in un comunicato aziendale, è motivato dalla visione condivisa di potenziare il valore dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso di tecnologie di interazione e simulazione avanzata. La specializzazione avanzata di OOBE-XR nelle esperienze XR si integra con l’approccio distintivo di Altea alla trasformazione digitale e alla sua forte connessione con il mondo dell’industria. Per questi motivi l’acquisizione di OOBE-XR si inserisce nel più ampio piano di crescita per Altea Federation, Next Level, avviato da Andrea Ruscica, Chairman & CEO del Gruppo, a seguito dell’ingresso del Fondo Chequers Capital nella compagine societaria.

Il CEO Andrea Ruscica: “Portare il Metaverso al servizio delle imprese”

“Con questa nuova acquisizione, Altea Federation porta il Metaverso al servizio delle imprese” ha annunciato Andrea Ruscica. “Parliamo, però – ha aggiunto – di Metaverso Industriale, a indicare tutte quelle funzionalità virtuali che si attivano per mezzo di un visore e di sofisticate tecnologie di Digital 3D e Spatial Computing. Il risultato è un’estensione olografica degli abituali applicativi gestionali, l’ERP primo fra tutti, che favorisce la trasmissione di dati e informazioni e migliora l’operatività su impianti e macchinari, garantendo notevoli risparmi in termini di tempo e risorse, una maggiore fluidità comunicativa, oltre a nuovi standard di sicurezza. Basti pensare, ad esempio, all’adozione di tecnologie di XR nelle operazioni di manutenzione”.

“Siamo entrati in Altea Federation perché siamo fermamente convinti del processo di crescita ed espansione del Gruppo” ha dichiarato Marco Calonego, CEO di OOBE-XR. “Le soluzioni di OOBE-XR puntano a migliorare a livello digitale la formazione, la collaborazione, la rete commerciale, la manutenzione, le piattaforme di comunicazione e vendita e la progettazione e prototipazione di prodotti, il tutto connesso ad aumentare realmente il valore delle aziende e semplificare il lavoro delle persone.”