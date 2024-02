Fintech e cloud application: come funziona, i vantaggi, gli esempi in Italia

Il fintech sta evolvendo rapidamente grazie alle applicazioni cloud e alle nuove tecnologie.

Nel dinamico mondo della finanza, l’adozione di soluzioni basate su cloud è essenziale per le imprese che puntano all’innovazione e alla competitività. Le tecnologie Fintech, acronimo di Financial Technology, hanno rivoluzionato il modo in cui le aziende e i consumatori accedono ai servizi finanziari, rendendo il cloud una leva strategica per accelerare questa trasformazione.

L’ascesa del fintech

Il settore fintech ha mostrato una crescita esponenziale negli ultimi anni, grazie alla capacità di offrire servizi finanziari più accessibili, efficienti e personalizzati. Dall’online banking alle piattaforme di pagamento digitale, dal crowdfunding al trading online, le soluzioni Fintech hanno saputo intercettare e soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più ampio.

L’innovazione portata dal fintech segna una vistosa discontinuità con la finanza tradizionale perché l’applicazione delle nuove tecnologie è in grado di creare prodotti, servizi, modelli di business tali da cambiare significativamente l’ecosistema finanziario.

Da tempo le banche e le reti bancarie tradizionali sono costrette a ripensare la propria struttura, organizzazione e ruolo a causa dello sviluppo delle fintech, mentre continuano a nascere nuove realtà e startup.

La vera forza motrice dietro l’espansione del fintech è l’innovazione tecnologica, e in questo contesto, il cloud computing emerge come un elemento chiave. Le applicazioni basate su cloud offrono alle aziende la flessibilità, la scalabilità e la sicurezza necessarie per sviluppare e distribuire rapidamente i loro servizi, soddisfacendo le aspettative di un mercato in continua evoluzione.

In particolare le cloud application possono fare la differenza per quanto riguarda la sicurezza dei dati, una preoccupazione fondamentale per le aziende finanziarie. Secondo una recente indagine di Gartner, il 41% delle aziende finanziarie è preoccupato per la sicurezza quando acquista software. Inoltre, lo stesso numero di imprese trova difficile identificare la tecnologia giusta per le proprie operazioni. La sfida aggiuntiva è l’integrazione con i sistemi interni e le piattaforme di pagamento, banche e altri servizi che costituiscono l’infrastruttura finanziaria.

Investimenti in tecnologia: priorità per il 2024

Il 72% delle aziende finanziarie, secondo il già citato rapporto di Gartner, prevede di aumentare gli investimenti in software nel prossimo anno rispetto al 2023. La sicurezza informatica e la gestione dei sistemi sono le principali priorità. Questo riflette la crescente consapevolezza dell’importanza di proteggere i dati e garantire l’efficienza operativa. Le aziende stanno cercando soluzioni che soddisfino queste esigenze e che possano essere integrate senza problemi con i loro processi esistenti. Per questo è importante scegliere la cloud application giusta.

Ma vediamo in generale come si implementano le cloud application per il settore fintech.

Esempi di applicazioni cloud nel settore fintech

Gestione dei dati: Il cloud computing aiuta le organizzazioni fintech a gestire volumi di dati variabili ed eliminare i punti ciechi dei silos di dati, fornendo strutture dati pulite, organizzate e contestualizzate. Le piattaforme basate su cloud consentono alle aziende fintech di analizzare e processare i dati in tempo reale, essenziale per compiti come il trading algoritmico, la valutazione e mitigazione del rischio, il rilevamento delle frodi e il monitoraggio della conformità. Scalabilità e costi: Il cloud computing offre alle aziende fintech la flessibilità, la scalabilità e l’efficienza dei costi, consentendo loro di innovare e competere in un panorama in rapida evoluzione. Aziende come Moneybox, Albaco, Capital on Tap, KPMG, Auka, Goldman Sachs, Facebook, Intel, Yahoo, Cred, Axis Bank, Paytm e Upstox utilizzano il cloud computing per archiviare e gestire i loro dati. Sicurezza potenziata: I fornitori di servizi cloud utilizzano misure di sicurezza robuste e adottano misure preventive contro i disastri come controlli di accesso, rilevamento delle minacce, crittografia dei dati, monitoraggio e audit. Le aziende fintech possono proteggere i dati sensibili e finanziari utilizzando funzionalità di sicurezza integrate offerte dai fornitori cloud. Esperienza del cliente migliorata: I servizi basati su cloud offrono un’esperienza clienti più affidabile, efficiente e conveniente rispetto ai tradizionali server on-premise. I clienti possono accedere ai loro account in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo in modo sicuro, condividere informazioni con il proprio fornitore di servizi finanziari senza preoccuparsi della perdita o della sicurezza dei dati. Velocità di lancio sul mercato: Nel settore fintech, la velocità di lancio sul mercato è fondamentale. Il cloud computing consente alle aziende di distribuire nuovi servizi rapidamente e rimanere competitive. Le soluzioni basate su cloud forniscono risorse su richiesta necessarie per lanciare nuovi prodotti e servizi. Analisi avanzate dei dati: Il cloud computing consente alle aziende fintech di analizzare i dati in modo più rapido ed efficace, consentendo loro di prendere decisioni migliori più velocemente che mai. L’accesso a una maggiore quantità di dati consente alle aziende fintech di comprendere meglio il comportamento e le preferenze dei clienti.

Vantaggi della cloud application nel fintech

Grazie alla scalabilità fornita dal cloud, le aziende Fintech possono gestire efficacemente i picchi di domanda, adattando le risorse in modo flessibile e senza necessità di grandi investimenti in infrastrutture fisiche. Questa agilità si traduce anche in una maggiore capacità di innovazione, consentendo lo sviluppo e il test di nuovi prodotti e servizi in tempi più rapidi, mantenendo le aziende competitive. La sicurezza e la conformità sono ulteriormente rafforzate dai fornitori di servizi cloud, che offrono architetture e strumenti avanzati per proteggere i dati, elemento vitale in un settore dove la fiducia dei clienti è imprescindibile. Infine, l’accessibilità migliorata dei servizi, che possono essere fruibili da qualsiasi dispositivo e luogo, non solo migliora l’esperienza utente ma apre anche nuove possibilità di mercato per le aziende Fintech.

Esempi di cloud application di aziende in Italia

Ecco alcuni esempi di aziende italiane che forniscono cloud applications:

WIIT: Questa società fornisce servizi Private & Hybrid Cloud ed è specializzata nella gestione di applicazioni critiche in un ambiente di continuità aziendale. Con una vasta esperienza nella gestione di piattaforme internazionali come SAP, Oracle e Microsoft, WIIT offre soluzioni sicure e integrate per le aziende che cercano di ottimizzare le loro operazioni. Criticalcase: Fondata nel 1999, Criticalcase è un gruppo specializzato in soluzioni cloud altamente personalizzate. Attraverso consulenze approfondite, analizzano le esigenze specifiche di ciascuna azienda e progettano soluzioni su misura. La loro offerta comprende servizi di Managed Cloud per garantire prestazioni ottimali e scalabilità. Sono attivi sia a Milano che a Torino.

Una fintech che usa cloud applications: Satispay

Un esempio emblematico di cloud application in un’azienda italiana è rappresentato da Satispay, società fintech che ha rivoluzionato il settore dei pagamenti digitali in Italia. Satispay offre un sistema di pagamento indipendente che consente agli utenti di effettuare pagamenti in negozi fisici, acquisti online, scambi di denaro tra privati e altri servizi finanziari, tutto tramite un’app mobile.

La piattaforma sfrutta intensamente le tecnologie cloud per garantire operazioni sicure, veloci e affidabili. Utilizzando il cloud, Satispay può scalare dinamicamente le sue risorse per gestire volumi variabili di transazioni, garantendo al contempo elevati standard di sicurezza e conformità ai regolamenti finanziari. Questo approccio le permette di offrire una soluzione di pagamento innovativa che si è rapidamente diffusa tra consumatori e commercianti in Italia.

In definitiva l’intersezione tra fintech e cloud application rappresenta un’opportunità straordinaria per il settore finanziario di reinventarsi. Nonostante le sfide, le prospettive future sono brillanti. Le aziende che sapranno cogliere le opportunità offerte dal cloud, integrando innovazione e sicurezza, saranno le protagoniste della nuova era finanziaria, caratterizzata da servizi più efficienti, accessibili e personalizzati.